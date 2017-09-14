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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 13:14
_hunter написав: Hotab написав:
Вам завжди можна було не прийняти пропозицію і поїхати.
вот тут не соглашусь: зеля калитку закрыл ровно с "пропозыцией"
Не юлите. Что будет в случае «если что » вы знали со школы. Вы остались. Когда наступило «если что» уйти конечно уже нельзя. Это как страховая, которая в случае случая закрылась))
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Hotab
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 13:19
Hotab написав:_hunter
Зі стаєю на 5 осіб теж все прозоро: нікому не дозволено лежати на пузі.
Інша справа, що в реальній стаї на 5 осіб війна з першого дня, і «проженуть» ледаря з першого дня, він і не встигне взяти борг. В нашій чоловічій ви встигли взяти в борг, бо війна за життя почалась на закаті вашого життя))
вы опять забываете, что в первый же день из той стаи можно было бы без проблем уйти
и в долг я взять ничего не успел: просто мешок перед дверью кто-то положил
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 13:20
stm написав: _hunter написав: Hotab написав:
Вам завжди можна було не прийняти пропозицію і поїхати.
вот тут не соглашусь: зеля калитку закрыл ровно с "пропозыцией"
Закрылись они даже не в первые 2 дня.
Вы же про февряль 22го?
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 13:23
Hotab написав: _hunter написав: Hotab написав:
Вам завжди можна було не прийняти пропозицію і поїхати.
вот тут не соглашусь: зеля калитку закрыл ровно с "пропозыцией"
Не юлите. Что будет в случае «если что » вы знали со школы. Вы остались. Когда наступило «если что» уйти конечно уже нельзя. Это как страховая, которая в случае случая закрылась))
Что знал? -- что Президент Родины будет врать в глаза?
но не суть: как я уже говорил -- с аргументом "такой закон" я не спорю.
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 13:25
_hunter написав: stm написав:
Закрылись они даже не в первые 2 дня.
Вы же про февряль 22го?
Да, вы же не сбежали в первые 2 дня
считали что Киев за 3 дня и всё будет ок )))
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stm
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 13:30
stm написав: _hunter написав: stm написав:
Закрылись они даже не в первые 2 дня.
Вы же про февряль 22го?
Да, вы же не сбежали в первые 2 дня
считали что Киев за 3 дня и всё будет ок )))
Вы же про украинские границы?
-- а то я как тут кто-то петросянил -- буду кричать "ловите москаля!!!".
Ровно +- в 18 часов 24го меня развернули на границе со словами "фиг тебе, а не свою жизнь спасать"
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 13:33
_hunter написав:
Вы же про украинские границы?
-- а то я как тут кто-то петросянил -- буду кричать "ловите москаля!!!".
Ровно +- в 18 часов 24го меня развернули на границе со словами "фиг тебе, а не свою жизнь спасать"
Так а шо ж так долго
и ржачно что только свою жизнь спасали из текста )))
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stm
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 13:43
stm написав: _hunter написав:
Вы же про украинские границы?
-- а то я как тут кто-то петросянил -- буду кричать "ловите москаля!!!".
Ровно +- в 18 часов 24го меня развернули на границе со словами "фиг тебе, а не свою жизнь спасать"
Так а шо ж так долго
)))
Увы, личного самолета у меня нет -- танка тоже: часов 6 банально тянулся в пробке.
За "два дня", кстати, не поясните? -- или то так, для красного словца было?
>>> и ржачно что только свою жизнь спасали из текста
это вы продолжаете вчерашнее петросянство с detroyter-ом?
-- типа и вас спасать нужно было?
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 13:47
_hunter написав: stm написав: _hunter написав:
Вы же про украинские границы?
-- а то я как тут кто-то петросянил -- буду кричать "ловите москаля!!!".
Ровно +- в 18 часов 24го меня развернули на границе со словами "фиг тебе, а не свою жизнь спасать"
Так а шо ж так долго
)))
Увы, личного самолета у меня нет -- танка тоже: часов 6 банально тянулся в пробке.
За "два дня", кстати, не поясните? -- или то так, для красного словца было?
>>> и ржачно что только свою жизнь спасали из текста
это вы продолжаете вчерашнее петросянство с detroyter-ом?
-- типа и вас спасать нужно было?
Да, мужики обычно спасают детей и женщин. Ну так сложилось, но не все признаю. Думаете никто не заметит. Я всегда внимательно слушаю людей, даже когда они не хотят они говорят много интересного про себя
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stm
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