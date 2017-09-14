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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 75137514751575167517>
Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 13:13

  _hunter написав:
  Hotab написав:Вам завжди можна було не прийняти пропозицію і поїхати.

вот тут не соглашусь: зеля калитку закрыл ровно с "пропозыцией" :lol:

С 2019 границы были открыты. Визы не надо. Закрылись они даже не в первые 2 дня.
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 13:14

  _hunter написав:
  Hotab написав:Вам завжди можна було не прийняти пропозицію і поїхати.

вот тут не соглашусь: зеля калитку закрыл ровно с "пропозыцией" :lol:

Не юлите. Что будет в случае «если что » вы знали со школы. Вы остались. Когда наступило «если что» уйти конечно уже нельзя. Это как страховая, которая в случае случая закрылась))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 13:19

  Hotab написав:_hunter
Зі стаєю на 5 осіб теж все прозоро: нікому не дозволено лежати на пузі.
Інша справа, що в реальній стаї на 5 осіб війна з першого дня, і «проженуть» ледаря з першого дня, він і не встигне взяти борг. В нашій чоловічій ви встигли взяти в борг, бо війна за життя почалась на закаті вашого життя))

вы опять забываете, что в первый же день из той стаи можно было бы без проблем уйти :wink:
и в долг я взять ничего не успел: просто мешок перед дверью кто-то положил :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 13:20

  stm написав:
  _hunter написав:
  Hotab написав:Вам завжди можна було не прийняти пропозицію і поїхати.

вот тут не соглашусь: зеля калитку закрыл ровно с "пропозыцией" :lol:

Закрылись они даже не в первые 2 дня.

Вы же про февряль 22го? :roll:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 13:23

  Hotab написав:
  _hunter написав:
  Hotab написав:Вам завжди можна було не прийняти пропозицію і поїхати.

вот тут не соглашусь: зеля калитку закрыл ровно с "пропозыцией" :lol:

Не юлите. Что будет в случае «если что » вы знали со школы. Вы остались. Когда наступило «если что» уйти конечно уже нельзя. Это как страховая, которая в случае случая закрылась))

Что знал? -- что Президент Родины будет врать в глаза?
но не суть: как я уже говорил -- с аргументом "такой закон" я не спорю.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 13:25

  _hunter написав:
  stm написав:Закрылись они даже не в первые 2 дня.

Вы же про февряль 22го? :roll:

Да, вы же не сбежали в первые 2 дня :roll: считали что Киев за 3 дня и всё будет ок )))
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 13:30

  stm написав:
  _hunter написав:
  stm написав:Закрылись они даже не в первые 2 дня.

Вы же про февряль 22го? :roll:

Да, вы же не сбежали в первые 2 дня :roll: считали что Киев за 3 дня и всё будет ок )))

Вы же про украинские границы? :roll: -- а то я как тут кто-то петросянил -- буду кричать "ловите москаля!!!".
Ровно +- в 18 часов 24го меня развернули на границе со словами "фиг тебе, а не свою жизнь спасать" :oops:
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 13:33

  _hunter написав:Вы же про украинские границы? :roll: -- а то я как тут кто-то петросянил -- буду кричать "ловите москаля!!!".
Ровно +- в 18 часов 24го меня развернули на границе со словами "фиг тебе, а не свою жизнь спасать" :oops:

Так а шо ж так долго :oops: и ржачно что только свою жизнь спасали из текста )))
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 13:43

  stm написав:
  _hunter написав:Вы же про украинские границы? :roll: -- а то я как тут кто-то петросянил -- буду кричать "ловите москаля!!!".
Ровно +- в 18 часов 24го меня развернули на границе со словами "фиг тебе, а не свою жизнь спасать" :oops:

Так а шо ж так долго :oops: )))

Увы, личного самолета у меня нет -- танка тоже: часов 6 банально тянулся в пробке.
За "два дня", кстати, не поясните? -- или то так, для красного словца было?

>>> и ржачно что только свою жизнь спасали из текста
это вы продолжаете вчерашнее петросянство с detroyter-ом? :shock: -- типа и вас спасать нужно было?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 13:47

  _hunter написав:
  stm написав:
  _hunter написав:Вы же про украинские границы? :roll: -- а то я как тут кто-то петросянил -- буду кричать "ловите москаля!!!".
Ровно +- в 18 часов 24го меня развернули на границе со словами "фиг тебе, а не свою жизнь спасать" :oops:

Так а шо ж так долго :oops: )))

Увы, личного самолета у меня нет -- танка тоже: часов 6 банально тянулся в пробке.
За "два дня", кстати, не поясните? -- или то так, для красного словца было?

>>> и ржачно что только свою жизнь спасали из текста
это вы продолжаете вчерашнее петросянство с detroyter-ом? :shock: -- типа и вас спасать нужно было?

Да, мужики обычно спасают детей и женщин. Ну так сложилось, но не все признаю. Думаете никто не заметит. Я всегда внимательно слушаю людей, даже когда они не хотят они говорят много интересного про себя :)
stm
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