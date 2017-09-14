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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7514751575167517>
Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 13:50

  Faceless написав:
  Schmit написав:Російська армія майже повністю відновилась, – Держдеп США
Пам'ятаєте, як різні войовничі блохери і не тільки, заявляли, що не можна йти на ніякі тимчасові припинення вогню/перемир'я/заморозки, бо рфія відновиться і атакує (так ніби Україна в цей час тільки б дороги будувала).
А тут - отакої, відновились і без перемир'я.

В них є посилання на джерело - https://www.defensenews.com/pentagon/2024/04/03/russian-military-almost-completely-reconstituted-us-official-says/
І там можна прочитати, що це приватна думка якогось мутного чувака на якійсь мутній конференції, і вона не відповідає ні оцінкам Пентагону ні оцінкам інших членів НАТО

Та ясно ще це якась муть, тому що жодних фактів не надано.
Не зрозуміло навіть що мається на увазі під словом "відновилась".
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 13:52

  Hotab написав:
  _hunter написав:
  Hotab написав:Вам завжди можна було не прийняти пропозицію і поїхати.

вот тут не соглашусь: зеля калитку закрыл ровно с "пропозыцией" :lol:

Не юлите. Что будет в случае «если что » вы знали со школы. Вы остались. Когда наступило «если что» уйти конечно уже нельзя. Это как страховая, которая в случае случая закрылась))


У лютому 22р. цікаві новини були.
“олігарх такий-то з почтом вилетів власним літаком... і отакий, і отакий..., і посольства...”

Чому не виїхали всі ці нещасні, що нині просять депортації?
Нерухомість? Чи вже оплачені наперед місяці у винайнятому житлі??
От до останнього чіплялись за Україну... А тепер їм депортацію подавай. Та ще й без конфіскацій... :mrgreen:
Bobua
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 13:52

  stm написав:
  fler написав:

Schmit, невже окрім лайна ви нічого не можете знайти?
Де відновлений крейсер "мацква" і іже з ним флот?
Де відновлені хз скільки кацапольотів, танків, бмп та інше за списком Oryx?

В статье идёт про людской понециал. Плюс связка Иран+Китай+сев.корея за бабло поставляют вооружения и их части. Потенциал нападения орков действительно стал больше, а не меньше.

Ні, "армія відновилася" - це коли втрачене "Люди+зброя" повністю поновлено.
Те, що кацапи мобілізували свіже м'ясо не означає, що всі ці люди так само добре підготовлені, як ті, що вибули з фронту. Скільки часу треба на підготовку офіцера та скільки їх вибуло, не кажучи про інших більш досвідчених військових. Спитайте Хотаба, скільки часу треба, щоб стати досвідченим військовим пілотом і чи може його замінити курсант чи невійськовий пілот? Мабуть, може, але недовго.
Те, що партнери надають кацапам снаряди та запчастини не означає, що в рф автоматично з'являється така сама кількість флоту (морського та повітряного) + все інше втрачене (танки і т.д). На відновлення підуть роки.
Який висновок? Поставки партнерів дозволяють кацапам триматися та відновлюватися, але казати "армія рф відновилася" - це явне перебільшення. Правильніше - "армія рф використовує зарубіжні джерела постачання зброї".
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 13:52

  flyman написав:Кажуть, що 1:10, тому РФ стреться швидше.

1:1,8 по смертям.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 14:02

  stm написав:
  _hunter написав:
  stm написав:Так а шо ж так долго :oops: )))

Увы, личного самолета у меня нет -- танка тоже: часов 6 банально тянулся в пробке.
За "два дня", кстати, не поясните? -- или то так, для красного словца было?

>>> и ржачно что только свою жизнь спасали из текста
это вы продолжаете вчерашнее петросянство с detroyter-ом? :shock: -- типа и вас спасать нужно было?

Да, мужики обычно спасают детей и женщин.

Вы "немного" "лукавите": мужики обычно спасают СВОИХ детей и женщин. Если есть возможность/лишнее время -- могут и чужих...
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 14:03

  stm написав:
  _hunter написав:
  Hotab написав:Вам завжди можна було не прийняти пропозицію і поїхати.

вот тут не соглашусь: зеля калитку закрыл ровно с "пропозыцией" :lol:

С 2019 границы были открыты. Визы не надо. Закрылись они даже не в первые 2 дня.

в 18.00 24.02 уже нельзя было выехать.Другое дело что тогда в те дни такса была не 10000....правда или нет в ютюбе один говорил что просто в паспорт влаживали кто сколько мог,300 баксов даже.Поверить можно-помню видео было в ютюбе как полиция с мигалками и автоматами разгоняла очередь чтобы крутые тачки проехали на границе.Думаю тоже не забесплатно.Хаос и паника были.

Офицер интервью давал приводил пример что в первые месяцы в Киеве министерства опустели и чтобы отправить быстро побратима на операцию за рубеж нужно было зайти в один кабинет и это всё решалось за час-два.После того как кацапов отогнали от Киева все ссыкуны чинуши вернулись с Западной Украины и теперь эта волокита на месяц пока по сто кабинетов обойдёшь.Вот как-то так
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 14:06

  Faceless написав:

В них є посилання на джерело - https://www.defensenews.com/pentagon/2024/04/03/russian-military-almost-completely-reconstituted-us-official-says/
І там можна прочитати, що це приватна думка якогось мутного чувака на якійсь мутній конференції, і вона не відповідає ні оцінкам Пентагону ні оцінкам інших членів НАТО

Та отож. Schmit та його однодумці харчуються на помийках і тягнуть сюди всіляку гидоту. Доводиться спростовувати це лайно, щоб не смерділо читачам форуму.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 14:07

  andrijk777 написав:
  flyman написав:Кажуть, що 1:10, тому РФ стреться швидше.

1:1,8 по смертям.

только к огромному нашему горю для страны у нас цвет нации а у них огромный процент не нужных зеков и украинцев с днрлнр что нагребли а армейские корпуса.Хотя как говорил командир Азова именно эти бывшие наши граждане воюют с остервенением против ЗСУ.Именно они растреливают наших пленных.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 14:10

  fler написав:Ні, "армія відновилася" - це коли втрачене "Люди+зброя" повністю поновлено.
Те, що кацапи мобілізували свіже м'ясо не означає, що всі ці люди так само добре підготовлені, як ті, що вибули з фронту. Скільки часу треба на підготовку офіцера та скільки їх вибуло, не кажучи про інших більш досвідчених військових. Спитайте Хотаба, скільки часу треба, щоб стати досвідченим військовим пілотом і чи може його замінити курсант чи невійськовий пілот? Мабуть, може, але недовго.
Те, що партнери надають кацапам снаряди та запчастини не означає, що в рф автоматично з'являється така сама кількість флоту (морського та повітряного) + все інше втрачене (танки і т.д). На відновлення підуть роки.
Який висновок? Поставки партнерів дозволяють кацапам триматися та відновлюватися, але казати "армія рф відновилася" - це явне перебільшення. Правильніше - "армія рф використовує зарубіжні джерела постачання зброї".

Вы меня заловили. Много орков ушли "в рай". Оркостан никогда не обновится что бы нападать на другие страны, но это не точно )
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 14:12

  konstantin kirovograd написав:
  andrijk777 написав:
  flyman написав:Кажуть, що 1:10, тому РФ стреться швидше.

1:1,8 по смертям.

только к огромному нашему горю для страны у нас цвет нации а у них огромный процент не нужных зеков и украинцев с днрлнр что нагребли а армейские корпуса.Хотя как говорил командир Азова именно эти бывшие наши граждане воюют с остервенением против ЗСУ.Именно они растреливают наших пленных.

Бояться і вислужуються?
Bobua
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