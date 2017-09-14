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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 13:50
Та ясно ще це якась муть, тому що жодних фактів не надано.
Не зрозуміло навіть що мається на увазі під словом "відновилась".
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andrijk777
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 13:52
Hotab написав: _hunter написав: Hotab написав:
Вам завжди можна було не прийняти пропозицію і поїхати.
вот тут не соглашусь: зеля калитку закрыл ровно с "пропозыцией"
Не юлите. Что будет в случае «если что » вы знали со школы. Вы остались. Когда наступило «если что» уйти конечно уже нельзя. Это как страховая, которая в случае случая закрылась))
У лютому 22р. цікаві новини були.
“олігарх такий-то з почтом вилетів власним літаком... і отакий, і отакий..., і посольства...”
Чому не виїхали всі ці нещасні, що нині просять депортації?
Нерухомість? Чи вже оплачені наперед місяці у винайнятому житлі??
От до останнього чіплялись за Україну... А тепер їм депортацію подавай. Та ще й без конфіскацій...
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 13:52
stm написав: fler написав:
Schmit, невже окрім лайна ви нічого не можете знайти?
Де відновлений крейсер "мацква" і іже з ним флот?
Де відновлені хз скільки кацапольотів, танків, бмп та інше за списком Oryx?
В статье идёт про людской понециал. Плюс связка Иран+Китай+сев.корея за бабло поставляют вооружения и их части. Потенциал нападения орков действительно стал больше, а не меньше.
Ні, "армія відновилася" - це коли втрачене "Люди+зброя" повністю поновлено.
Те, що кацапи мобілізували свіже м'ясо не означає, що всі ці люди так само добре підготовлені, як ті, що вибули з фронту. Скільки часу треба на підготовку офіцера та скільки їх вибуло, не кажучи про інших більш досвідчених військових. Спитайте Хотаба, скільки часу треба, щоб стати досвідченим військовим пілотом і чи може його замінити курсант чи невійськовий пілот? Мабуть, може, але недовго.
Те, що партнери надають кацапам снаряди та запчастини не означає, що в рф автоматично з'являється така сама кількість флоту (морського та повітряного) + все інше втрачене (танки і т.д). На відновлення підуть роки.
Який висновок? Поставки партнерів дозволяють кацапам триматися та відновлюватися, але казати "армія рф відновилася" - це явне перебільшення. Правильніше - "армія рф використовує зарубіжні джерела постачання зброї".
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 13:52
flyman написав:
Кажуть, що 1:10, тому РФ стреться швидше.
1:1,8 по смертям.
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andrijk777
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 14:02
stm написав: _hunter написав: stm написав:
Так а шо ж так долго
)))
Увы, личного самолета у меня нет -- танка тоже: часов 6 банально тянулся в пробке.
За "два дня", кстати, не поясните? -- или то так, для красного словца было?
>>> и ржачно что только свою жизнь спасали из текста
это вы продолжаете вчерашнее петросянство с detroyter-ом?
-- типа и вас спасать нужно было?
Да, мужики обычно спасают детей и женщин.
Вы "немного" "лукавите": мужики обычно спасают СВОИХ детей и женщин. Если есть возможность/лишнее время -- могут и чужих...
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 14:03
stm написав: _hunter написав: Hotab написав:
Вам завжди можна було не прийняти пропозицію і поїхати.
вот тут не соглашусь: зеля калитку закрыл ровно с "пропозыцией"
С 2019 границы были открыты. Визы не надо. Закрылись они даже не в первые 2 дня.
в 18.00 24.02 уже нельзя было выехать.Другое дело что тогда в те дни такса была не 10000....правда или нет в ютюбе один говорил что просто в паспорт влаживали кто сколько мог,300 баксов даже.Поверить можно-помню видео было в ютюбе как полиция с мигалками и автоматами разгоняла очередь чтобы крутые тачки проехали на границе.Думаю тоже не забесплатно.Хаос и паника были.
Офицер интервью давал приводил пример что в первые месяцы в Киеве министерства опустели и чтобы отправить быстро побратима на операцию за рубеж нужно было зайти в один кабинет и это всё решалось за час-два.После того как кацапов отогнали от Киева все ссыкуны чинуши вернулись с Западной Украины и теперь эта волокита на месяц пока по сто кабинетов обойдёшь.Вот как-то так
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 14:06
Та отож. Schmit та його однодумці харчуються на помийках і тягнуть сюди всіляку гидоту. Доводиться спростовувати це лайно, щоб не смерділо читачам форуму.
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fler
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 14:07
andrijk777 написав: flyman написав:
Кажуть, що 1:10, тому РФ стреться швидше.
1:1,8 по смертям.
только к огромному нашему горю для страны у нас цвет нации а у них огромный процент не нужных зеков и украинцев с днрлнр что нагребли а армейские корпуса.Хотя как говорил командир Азова именно эти бывшие наши граждане воюют с остервенением против ЗСУ.Именно они растреливают наших пленных.
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konstantin kirovograd
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 14:10
fler написав:
Ні, "армія відновилася" - це коли втрачене "Люди+зброя" повністю поновлено.
Те, що кацапи мобілізували свіже м'ясо не означає, що всі ці люди так само добре підготовлені, як ті, що вибули з фронту. Скільки часу треба на підготовку офіцера та скільки їх вибуло, не кажучи про інших більш досвідчених військових. Спитайте Хотаба, скільки часу треба, щоб стати досвідченим військовим пілотом і чи може його замінити курсант чи невійськовий пілот? Мабуть, може, але недовго.
Те, що партнери надають кацапам снаряди та запчастини не означає, що в рф автоматично з'являється така сама кількість флоту (морського та повітряного) + все інше втрачене (танки і т.д). На відновлення підуть роки.
Який висновок? Поставки партнерів дозволяють кацапам триматися та відновлюватися, але казати "армія рф відновилася" - це явне перебільшення. Правильніше - "армія рф використовує зарубіжні джерела постачання зброї".
Вы меня заловили. Много орков ушли "в рай". Оркостан никогда не обновится что бы нападать на другие страны, но это не точно )
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 14:12
konstantin kirovograd написав: andrijk777 написав: flyman написав:
Кажуть, що 1:10, тому РФ стреться швидше.
1:1,8 по смертям.
только к огромному нашему горю для страны у нас цвет нации а у них огромный процент не нужных зеков и украинцев с днрлнр что нагребли а армейские корпуса.Хотя как говорил командир Азова именно эти бывшие наши граждане воюют с остервенением против ЗСУ.Именно они растреливают наших пленных.
Бояться і вислужуються?
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