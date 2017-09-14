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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 75157516751775187519 ... 7521>
Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 14:19

  _hunter написав:
  stm написав:Да, мужики обычно спасают детей и женщин.

Вы "немного" "лукавите": мужики обычно спасают СВОИХ детей и женщин. Если есть возможность/лишнее время -- могут и чужих...

Так вы начали лукавство. Очень интересной формулировкой. Ну, спасли своих женщин и детей хоть, просто уточним?
Про то, что бедную stm никто не спасет я уже косвенно догадываюсь. Даже Модератор удалил текст про бедность, не согласясь. Так что всё сама-сама... )))
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 14:27

  stm написав:
  _hunter написав:
  stm написав:Да, мужики обычно спасают детей и женщин.

Вы "немного" "лукавите": мужики обычно спасают СВОИХ детей и женщин. Если есть возможность/лишнее время -- могут и чужих...

Так вы начали лукавство. Очень интересной формулировкой.

Где начал/какой формулировкой?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 14:29

  _hunter написав:
  stm написав:Так вы начали лукавство. Очень интересной формулировкой.

Где начал/какой формулировкой?

Это потом, вначале сколько женщин и детей было спасено? Побудьте героем хоть в одном предложении )))
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 14:32

  stm написав:
  _hunter написав:
  stm написав:Так вы начали лукавство. Очень интересной формулировкой.

Где начал/какой формулировкой?

Это потом, ...

Давайте проблемы решать по мере поступления? -- что/где вам было не понятно? -- я без проблем объясню.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 14:34

  Bobua написав:Або, якщо людська ситуація надто складна, хай будуть вовки.
Вони відбивались, вони поранені і/або втомлені, вони просять отих відпочилих тепер посторожити периметр.
Це саме та ситуація, коли “заборони на вихід зі зграї нема”?

От і як воно на самом ділі-то?

Чітко ж: буде 200 тис., То 60% залюбки продовжать далі. Або, наприклад, ще додати, так черга охочих буде до небес.
Тобто про яку втому річ?...

Якщо справа в ціні. В ціні питання.
Виходить так?
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 14:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

hunter, поймите уже наконец.
Они все не хотят соблюдать закон. Законом не запрещён выезд.
ОНИ ПРОСТО ХОТЯТ БЫТЬ ЗАКОНОМ
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 14:40

  andrijk777 написав:
  flyman написав:Кажуть, що 1:10, тому РФ стреться швидше.

1:1,8 по смертям.

Причому вони у наступі.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 14:40

  _hunter написав:
  stm написав:Это потом, ...

Давайте проблемы решать по мере поступления? -- что/где вам было не понятно? -- я без проблем объясню.

Не понятно количество женщин и детей которые Вы будучи мужчиной вывозили. С самого первого текста. И зачем развивать мою паранойю уж третий раз не отвечая на столь простой вопрос. ) я ж перейду к более сложным про города оркостана )))
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 14:45

Ховайтесь бджоли, ведмідь прийшов! )))

#Армія рф відновилася (с)
#США більше не дадуть зброю, бо бояться, що рф скине на них ядерну бомбу (с)
#Україна має віддати рф всі окуповані території, бо "Черчиль як у воду гледів" (с)
#Фронт ось-ось посиплеться, бо воювати нема кому і нема чим (с)

Це лише за сьогодні і ще не вечір :!: Я всі ̶п̶о̶м̶и̶й̶к̶и̶ ̶ узагальнила, нічого не пропустила? Шо у цих дописувачів у голові? Агенти чи корисні ідіоти?
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 14:52

  stm написав:
  _hunter написав:
  stm написав:Это потом, ...

Давайте проблемы решать по мере поступления? -- что/где вам было не понятно? -- я без проблем объясню.

Не понятно количество женщин и детей которые Вы будучи мужчиной вывозили.

А, понял. Это количество (как и многое другое -- не относящееся к контексту) я не озвучивал -- наверное поэтому вам и было не понятно количество женщин и детей которые я будучи мужчиной вывозил. :roll:
Но какое отношение это имеет к вашему "границы 2 дня были открыты" -- с которого все началось??? :shock:
_hunter
 
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