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Напад росії і білорусі на Україну
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stm
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 14:58
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Ірина_
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 15:01
stm написав: _hunter написав: stm написав:_hunter
Вы же про украинские границы?
-- а то я как тут кто-то петросянил -- буду кричать "ловите москаля!!!".
Ровно +- в 18 часов 24го меня развернули на границе со словами "фиг тебе, а не свою жизнь спасать"
Так а шо ж так долго
)))
Увы, личного самолета у меня нет -- танка тоже: часов 6 банально тянулся в пробке.
За "два дня", кстати, не поясните? -- или то так, для красного словца было?
>>> и ржачно что только свою жизнь спасали из текста
это вы продолжаете вчерашнее петросянство с detroyter-ом?
-- типа и вас спасать нужно было?
Да, мужики обычно спасают детей и женщин. Ну так сложилось, но не все признаю. Думаете никто не заметит. Я всегда внимательно слушаю людей, даже когда они не хотят они говорят много интересного про себя
в 18.00 24 лютого на кордоні - це оперативно так, не всі так змогли
коли виникають реальні ризики для життя, по різному складається хто кого рятує. по Титаніку цікава статистика в розрізі чоловіки/жінки/діти по класах пасажирів.
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Shaman
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 15:03
_hunter написав: stm написав: _hunter написав:
Давайте проблемы решать по мере поступления? -- что/где вам было не понятно? -- я без проблем объясню.
Не понятно количество женщин и детей которые Вы будучи мужчиной вывозили.
А, понял. Это количество (как и многое другое -- не относящееся к контексту) я не озвучивал -- наверное поэтому вам и было не понятно количество женщин и детей которые я будучи мужчиной вывозил.
Но какое отношение это имеет к вашему "границы 2 дня были открыты" -- с которого все началось???
по контексту склалося враження, що вивозили себе коханого, й напевне все, що непосильної працею зароблено. які жінки/діти, який баласт?
й то не вдалося
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Shaman
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 15:04
Бетон написав:
hunter, поймите уже наконец.
Они все не хотят соблюдать закон. Законом не запрещён выезд.
ОНИ ПРОСТО ХОТЯТ БЫТЬ ЗАКОНОМ
Есть четкий перечень М1860 которым не запрещено выезд. Он прям по пунктам. Тиса свободна для остальных. Полиции разрешено устанавливать личность, ТЦК спрашивать военный билет.
Избивать вас не разрешено, так же как и вам избивать ТЦК.
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stm
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 15:08
а вам так розумію не потрібно. що робити в окупації напевне вже продумали - спочатку "наши в городе", потім "чего изволите".
а ЗСУ воюють, щоб менше людей стикалася з орками, бо окупація погана річ. а якщо це ще на роки...
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Shaman
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_hunter
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 15:15
Нема ключового -- хоч якихось навіть примарних гарантій, що після призначення на обрану посаду, да навіть опиненення в обраній вч, елементарним наказом вищестоящого штабу або сам свій комчастини - не відправлять у *відрядження* до іншої частини...
Або покладуть виконання зовсім інших посадових обов'язків.
Таких гарантій нема і в принципі не повинно бути...
З.и. а сам принцип пріоритету
*Відтепер Генеральний штаб визначатиме військові частини пріоритетного комплектування. Відповідно до військової доцільності, саме вони потребують вчасного поповнення особовим складом для нищення ворога* ----- взято умовно з американських спортивні ліг.
Пріоритет у поповненні мають слабкіші. В даному випадку - ті, що несуть найбільші втрати.
_________________________________
Пункт 3
*Якщо під час відбору визначається невідповідність кандидата обраній посаді, йому/їй пріоритетно пропонуються інші посади в обраній військовій частині.*
А якщо запропоновані посади не влаштовують кандидата, тоді що?
За старими правилами...
Чи як?
Ключовий момент не розкрито.
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detroytred
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 15:15
‼️ Шмигаль: мобілізація буде м'якшою, нам не потрібно 500 тисяч людей
Прем'єр-міністр зазначив, що головком ЗСУ Олександр Сирський провів аудит Сил оборони і розпочав першу після початку повномасштабної війни ротацію на фронті.
"Ми розуміємо, що зараз потрібно не так багато людей (500 тисяч людей, - ред.), тому мобілізація буде набагато м'якшою. Думаю, протягом цього року ми виконаємо всі необхідні завдання з мобілізації українців", - Денис Шмигаль.
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Xenon
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 15:17
Xenon написав:
‼️ Шмигаль: мобілізація буде м'якшою, нам не потрібно 500 тисяч людей
Прем'єр-міністр зазначив, що головком ЗСУ Олександр Сирський провів аудит Сил оборони і розпочав першу після початку повномасштабної війни ротацію на фронті.
"Ми розуміємо, що зараз потрібно не так багато людей (500 тисяч людей, - ред.), тому мобілізація буде набагато м'якшою. Думаю, протягом цього року ми виконаємо всі необхідні завдання з мобілізації українців", - Денис Шмигаль.
а там и следующий год наступит. была бы песня, певец найдётся.
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vitaliiangel
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