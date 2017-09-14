Обозреватель Лиам Деннинг для Bloomberg «Атаки украинских беспилотников поджигают фитиль под нефтью».



▪Недавняя серия атак на российские НПЗ способна подорвать не только военные действия Москвы, но и мировые энергетические рынки и даже политику США.



▪НПЗ являются удобными мишенями по нескольким параметрам. Это стационарные, заметные объекты инфраструктуры, где потенциально может произойти большой взрыв, полезный для пропаганды. Кроме того, они представляют собой сложную систему труб, резервуаров, перегонных установок и другого оборудования, которое трудно заменить в условиях санкций.



▪Пожалуй, самое главное, что их повреждение больше вредит России, чем всему миру, по крайней мере, пока. Российские НПЗ производят немного больше бензина, чем нужно стране, и лишь небольшая часть идет на экспорт. Так что если НПЗ будут выведены из строя, это в первую очередь скажется на российских водителях.



▪Россия производит более чем в 2 раза больше дизельного топлива, чем используется внутри страны, и примерно миллион баррелей в день остается для экспорта. Украинские атаки могут затронуть и этот экспорт, перенеся их эффект на мировые рынки. Однако пока признаков этого мало. Более того, если баррель российской нефти будет перенаправлен с поврежденного НПЗ на экспорт, это приведет к снижению мировых цен на нефть.



▪Ограничение международного воздействия жизненно важно, учитывая зависимость Украины от иностранной помощи. Санкции против российской нефти, включая режим ценового ограничения, введенный странами G7, в основном направлены на сокращение доходов Кремля, а не реальных баррелей. Идея в том, чтобы заставить российскую нефть уйти с традиционных рынков и увеличить логистические издержки. Теоретически это уменьшит налоговые сборы Москвы, не нарушая при этом глобальные поставки и не нанося ущерба экономике стран, поддерживающих Украину. Как часто бывает с попытками и иметь торт, и съесть его, это не было очень успешным. #Украина #







▪Для украинцев эта ситуация, возможно, терпима, пока помощь продолжает поступать. Проблема заключается в следующем. Оппозиция республиканцев препятствует получению нового пакета поддержки от США — источника около 40% всей военной помощи Украине на сегодняшний день. Возникла надежда, что спикер Майк Джонсон назначит голосование по этому вопросу на конец месяца, но его фракция более изменчива, чем сама цена на нефть. Между тем, в январе следующего года Белый дом может вернуться к бывшему президенту Дональду Трампу, который не очень-то известен своей всесторонней поддержкой Украины.



▪Усиление атак на российские нефтеперерабатывающие заводы можно рассматривать как хеджирование Киева не только против стойкости его врага, но и против амбивалентности крупнейшего донора. Зачем беречь кошельки американских водителей, если Вашингтон уйдет?



▪На этом фронте появились признаки трения: президент Украины Владимир Зеленский поклялся продолжать удары, несмотря на критику со стороны США. Президент Джо Байден будет помнить о 15-процентном росте средних цен на бензин в этом году по мере того, как часы будут приближаться к ноябрю, стремясь не допустить инфляционного всплеска этим летом. Неожиданная отмена на этой неделе Министерством энергетики закупки сырой нефти для пополнения Стратегического нефтяного резерва, созданного в 2022 году для компенсации первоначальных последствий конфликта на Украине, говорит о такой осторожности.



▪Она более чем оправдана. Усиление атак со стороны Украины создает два потенциальных риска реального нарушения работы мирового рынка нефти.



▪Первый из них имеет лишь косвенное отношение к Киеву. За день до атаки в Татарстане Израиль нанес авиаудар по посольству Ирана в Сирии, в результате чего погибли несколько высокопоставленных военных. Нет необходимости говорить, что более масштабная война на Ближнем Востоке немедленно всколыхнет нефтяные рынки. Недавний рост цен на сырую нефть, а также увеличение «бычьих» позиций на фьючерсном рынке отражают этот растущий риск. Какими бы незначительными сегодня не казались атаки украинских дронов на российские НПЗ, они могут привести к более серьезным нарушениям.



▪Второй риск больше связан с Украиной. Последними атаками с дальнего расстояния Киев продемонстрировал способность поразить подавляющее большинство российских нефтеперерабатывающих мощностей. Более того, это ставит под удар большую часть остальной российской нефтяной инфраструктуры. По подсчетам аналитиков РБК, около 60% экспортных мощностей страны находятся в зоне досягаемости.



▪Если бы Украина успешно атаковала морские терминалы, танкеры и нефтепроводы, это оказало бы гораздо более непосредственное влияние на мировой рынок нефти. Россия экспортирует около пяти миллионов баррелей сырой нефти и конденсата в день, что примерно вдвое превышает экспорт нефтепродуктов. Через Россию проходят и другие виды сырой нефти, например, из Казахстана, которая поступает в черноморский порт Новороссийск.



▪В той же мере, в какой любое решение Украины об эскалации будет определяться ее удачей на фронте, предстоящая битва на избирательной карте США также будет иметь большое значение. Вашингтон еще может уйти от этой войны. Но это не значит, что он будет застрахован от последствий.



