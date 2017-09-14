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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7518751975207521>
Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 15:44

  fler написав:

Schmit, невже окрім лайна ви нічого не можете знайти?
Де відновлений крейсер "мацква" і іже з ним флот?
Де відновлені хз скільки кацапольотів, танків, бмп та інше за списком Oryx?

На заміну т-80, т-90 поставили т-55, т-62, чим тобі не заміна? :D
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 15:48

  unicdima написав:Для запрошення України до НАТО має закінчитися війна та мають бути гарантії, що вона не почнеться знову, - Столтенберг :mrgreen:

это шутка???

нет не шутка
https://censor.net/ua/news/3482336/dlya ... pochnetsya

росия уже подписывала гарантии Будапештского меморандума. Какие вам ещё гарантии нужны.

"Але незалежно від цих технічних моментів є чітке зобов'язання для України стати членом НАТО. Далі, ви маєте розуміти, що коли ця війна закінчиться, мають бути якісь гарантії, що це не трапиться знову, що це не буде паузою, за час якої Росія відновиться, відпочине, а потім перегрупується і знову атакує", - додав він. Джерело: https://censor.net/ua/n3482336
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 05 кві, 2024 15:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 15:49

  unicdima написав:
  fler написав:

Schmit, невже окрім лайна ви нічого не можете знайти?
Де відновлений крейсер "мацква" і іже з ним флот?
Де відновлені хз скільки кацапольотів, танків, бмп та інше за списком Oryx?

На заміну т-80, т-90 поставили т-55, т-62, чим тобі не заміна? :D

А у нас напевно тисячі самих нових Абрамсів і Леопардів. Ми вже перемогли, залишилось тільки...
Востаннє редагувалось Schmit в П'ят 05 кві, 2024 15:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 15:50

Бобуа
200 тис. - і 60% згодні залишитися на тих же умовах, що є. Це лунає. І мабуть ще охочі потягнуться.

300 тис. - і мабуть 80%. і + черга з нових охочих.
______________
Тобто: гроші прибирають втому та поранення (то, чим Ви аргументували необхідність заміни).

Як так?
Ось в цьому було питання.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 15:52

  stm написав:
Про то, что бедную stm никто не спасет я уже косвенно догадываюсь. Даже Модератор удалил текст про бедность, не согласясь. Так что всё сама-сама... )))

Рятівники тож люблять гроші .
Відкладайте в панчоху срібні крейцери і вас обовязково спасуть молоді хлопці з золотим левиком на рукаві
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 15:53

  vitaliiangel написав:
  unicdima написав:Для запрошення України до НАТО має закінчитися війна та мають бути гарантії, що вона не почнеться знову, - Столтенберг :mrgreen:

это шутка???

нет не шутка
https://censor.net/ua/news/3482336/dlya ... pochnetsya

росия уже подписывала гарантии Будапештского меморандума. Какие вам ещё гарантии нужны.

"Але незалежно від цих технічних моментів є чітке зобов'язання для України стати членом НАТО. Далі, ви маєте розуміти, що коли ця війна закінчиться, мають бути якісь гарантії, що це не трапиться знову, що це не буде паузою, за час якої Росія відновиться, відпочине, а потім перегрупується і знову атакує", - додав він. Джерело: https://censor.net/ua/n3482336

І як тепер бути бідним кацапам, якщо дадуть гарантії то Україну приймуть в НАТО, а якщо не дадуть то й про перемир'я нема сенсу говорити. :D
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 15:53

  d44 написав:
  fler написав:#Армія рф відновилася (с)
#США більше не дадуть зброю, бо бояться, що рф скине на них ядерну бомбу (с)
#Україна має віддати рф всі окуповані території, бо "Черчиль як у воду гледів" (с)
#Фронт ось-ось посиплеться, бо воювати нема кому і нема чим (с)

Це лише за сьогодні і ще не вечір :!: Я всі ̶п̶о̶м̶и̶й̶к̶и̶ ̶ узагальнила, нічого не пропустила? Шо у цих дописувачів у голові? Агенти чи корисні ідіоти?

Щось неуважні, пропкустили :D
Туреччина заявила, що підтримує суверенітет України. Проте Анкара також вважає, що потрібно шукати так звані "альтернативи" для закінчення війни.


Ага.
Хіт-парад дуже неповний...

От хтось писав, що Америка віддасть лівий берег. Бо “і так добре”.

Взяла і пропустила. Що у неї в голові?? :mrgreen:
Bobua
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 15:53

  detroytred написав:Бобуа
200 тис. - і 60% згодні залишитися на тих же умовах, що є. Це лунає. І мабуть ще охочі потягнуться.

300 тис. - і мабуть 80%. і + черга з нових охочих.
______________
Тобто: гроші прибирають втому та поранення (то, чим Ви аргументували необхідність заміни).

Як так?
Ось в цьому було питання.

ребенку ясно что вопрос только в деньгах и сроке действия контракта. Из-за того что не хотят платить столько, сколько эта работа стоит, выдумываются какие-то принудиловки. Всё отобрать и прочая средневековая дичь. Ну и пожизненно воевать мало кто готов, когда тогда тратить богатства?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 15:57

За крок до перевороту думок©

  Bobua написав:Премія 100тис. І така є не лише нулям ~60тис осіб. Така є більшої кількості осіб.
Під час відпустки премію не платять. Це “втрата” від 50тис (звичайний лютий міс) до 45тис у довгі місяці (31д). Це товктися добу в дорозі додому і ще добу назад. Це всього 12д вдома.

І ні разу я чомусь не чув “а давайте пропущу свою відпустку
Аналогічно!
В нас теж такого не чув за 2р!

А раніше(в нас) ж то всім була премія 100К!
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 15:58

  unicdima написав:Для запрошення України до НАТО має закінчитися війна та мають бути гарантії, що вона не почнеться знову, - Столтенберг :mrgreen:

Джек Лондон *Час не чекає* просто відпочиває від такого піруету...

В мене тільки одне питання: чому????
Чому він це так прямо у лоба наголосив?
Стільки років він і Ко заявляли хоча б про більш-менш реальні умови, обіцяли, а тут отаке *та мають бути гарантії, що вона не почнеться знову*.
Ну що завадило продовжувати, як і раніше?

Імхо. Може все ж таки незабаром з'явиться "ви неправильно мене зрозуміли, я мав на увазі інше".
Бо це вже за межами елементарної поваги до країни, яка повірила...

Навіщо оте НАТО Україні потрібно-то буде, якщо будуть гарантії непочатку нової війни?
Сюр....
Да хоч кому навіщо воно, якщо є гарантії?
Отже ж НАТО і є отією гарантією.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 05 кві, 2024 16:02, всього редагувалось 1 раз.
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