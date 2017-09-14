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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7518751975207521
Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 16:01

  detroytred написав:Бо це вже за межами елементарної поваги до країни, яка повірила...
я ещё когда написал, что ни в ЕС ни НАТО нас не берут? а вы зачем-то верите политикам.
  detroytred написав:Отже ж НАТО і є отією гарантією.
нато нужны гарантии что на неё не нападут. То есть ключ нашего вступления в нато у путена. пэрэмога!
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 16:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Все уже видели бигус про богатства молодых сбушников? И их родственников.
Вот вам ключ понимания всех вопросов.
И не нужно искать сложных ответов
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 16:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:Премія 100тис. І така є не лише нулям ~60тис осіб. Така є більшої кількості осіб.

Ви постійно звинувачуєте керівництво в корупції і казнокрадстві?
В Україні курсанти військових училищ будуть отримувати 2 350 гривень, а солдати строкової служби - по 6 тисяч.
Зарплата мобілізованим, які перебувають на фронті, але не залучені безпосередньо до боїв, становитиме 30 тисяч гривень.
По 50 тисяч отримуватимуть ті захисники, що будуть виконувати спеціальні завдання вздовж лінії бойового зіткнення з ворогом.
100 тисяч гривень передбачені тим військовослужбовцям, які виконують завдання на передній лінії фронту і беруть безпосередню участь у боях. https://www.unian.ua/economics/finance/ ... 02800.html

І:
За 6 місяців 2023 року на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 518,8 млрд грн. https://armyinform.com.ua/2023/08/16/ma ... ivrichchi/

По вашим даним і згідно постанови на всіх би мало вистачати 60000*100 000=6000 000 000 та ще нехай 900 000*30 000=27 000 000 000. Тобто 33 млрд мало би згідно вашого розподілу все перекривати, а виплачують втричі більше чомусь.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 16:13

Вологі мрії©)))

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Бобуа
200 тис. - і 60% згодні залишитися на тих же умовах, що є. Це лунає. І мабуть ще охочі потягнуться.

300 тис. - і мабуть 80%. і + черга з нових охочих.
______________
Тобто: гроші прибирають втому та поранення (то, чим Ви аргументували необхідність заміни).

Як так?
Ось в цьому було питання.

ребенку ясно что вопрос только в деньгах и сроке действия контракта. Из-за того что не хотят платить столько, сколько эта работа стоит, выдумываются какие-то принудиловки. Всё отобрать и прочая средневековая дичь. Ну и пожизненно воевать мало кто готов, когда тогда тратить богатства?

Я б поміняв місцями:
1. Контракт(тобто, чіткий термін, і бажано декілька варіантів 6-12-18-24міс)
2. Зарплата/премія + разове грошове забезпечення, якщо на термін від 12міс

То може і з нас, фронтовиків, хтось би після дембеля забажав би через рік-півтора піти на контракт 6-12міс :lol: :lol: :lol:

Особливо, якщо б ще й на той час наробили багато укріп-споруд і дали значно більше зброї/снарядів, а також ф16 і інших закордонних літачків штук так 100-150! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 16:16

  vitaliiangel написав:

▪Какими бы незначительными сегодня не казались атаки украинских дронов на российские НПЗ, они могут привести к более серьезным нарушениям.

▪Если бы Украина успешно атаковала морские терминалы, танкеры и нефтепроводы, это оказало бы гораздо более непосредственное влияние на мировой рынок нефти. Россия экспортирует около пяти миллионов баррелей сырой нефти и конденсата в день, что примерно вдвое превышает экспорт нефтепродуктов. Через Россию проходят и другие виды сырой нефти, например, из Казахстана, которая поступает в черноморский порт Новороссийск.


про порт новороссийск я писал раньше (кто помнит).

Сьогоднішні наші атаки по НПЗ оцінюються як незначительные!
А ось атаки по терміналах, танкерах і нафто/газо-проводах це вже щось.
Чому Україна цього не робить?
Бачу 2 пояснення.
а)США строго-насторого заборонили це робити.
б)Договорнячок. З літа 2023 по терміналах Одеси РФ не б'є. Зернова угода працює, хоч РФ не раз говорила що "зернова угода" вже не працює. Отже, ми не б'єм по наших портах, ви не б'єте по наших.
Востаннє редагувалось andrijk777 в П'ят 05 кві, 2024 16:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 16:16

  detroytred написав:
  unicdima написав:Для запрошення України до НАТО має закінчитися війна та мають бути гарантії, що вона не почнеться знову, - Столтенберг :mrgreen:

Джек Лондон *Час не чекає* просто відпочиває від такого піруету...

В мене тільки одне питання: чому????
Чому він це так прямо у лоба наголосив?
Стільки років він і Ко заявляли хоча б про більш-менш реальні умови, обіцяли, а тут отаке *та мають бути гарантії, що вона не почнеться знову*.
Ну що завадило продовжувати, як і раніше?

Імхо. Може все ж таки незабаром з'явиться "ви неправильно мене зрозуміли, я мав на увазі інше".
Бо це вже за межами елементарної поваги до країни, яка повірила...

Навіщо оте НАТО Україні потрібно-то буде, якщо будуть гарантії непочатку нової війни?
Сюр....
Да хоч кому навіщо воно, якщо є гарантії?
Отже ж НАТО і є отією гарантією.

Думаю кацапи дійсно пригрозили натівцям, що кинуть їм ядерну бомбу і героїчні натівські генерали героїчно обісралися.
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 16:26

  vitaliiangel написав:
  Xenon написав:
‼️ Шмигаль: мобілізація буде м'якшою, нам не потрібно 500 тисяч людей

Прем'єр-міністр зазначив, що головком ЗСУ Олександр Сирський провів аудит Сил оборони і розпочав першу після початку повномасштабної війни ротацію на фронті.

"Ми розуміємо, що зараз потрібно не так багато людей (500 тисяч людей, - ред.), тому мобілізація буде набагато м'якшою. Думаю, протягом цього року ми виконаємо всі необхідні завдання з мобілізації українців", - Денис Шмигаль.

а там и следующий год наступит. была бы песня, певец найдётся.

Так отож!
Є-па нати!

Добре, що хоч тепер в мене до них ВСІХ довіри/віри - 0!

Урок - на все життя отримав!
Правда пізно ... але краще, ніж ніколи!
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  #<1 ... 7518751975207521
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