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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 16:35
Успіх написав:
Добре, що хоч тепер в мене до них ВСІХ довіри/віри - 0!
Пощастило.
Бо в мене все рівно десь у глибині душі думка -- да ну не може такого бути... Це спеціально, щоб заплутати ворогів.
Одна справа, будучі цивільною людиною, будь-що вигадувати, нести, навіть обманювати (без посади - вільний птах), а інша - на посаді. З посадовими обов'язками, повноваженнями, відповідальністю, контролем.
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detroytred
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 16:37
unicdima написав: Успіх написав:
Я б поміняв місцями:
1. Контракт(тобто, чіткий термін, і бажано декілька варіантів 6-12-18-24міс)
2. Зарплата/премія + разове грошове забезпечення, якщо на термін від 12міс
То може і з нас, фронтовиків, хтось би після дембеля забажав би через рік-півтора піти на контракт 6-12міс
Особливо, якщо б ще й на той час наробили багато укріп-споруд і дали значно більше зброї/снарядів, а також ф16 і інших закордонних літачків штук так 100-150!
Фронтовик, а шо ти на форумі шаройобишся, а не безпосередніми обов'язками займаєшся?
Та от показую ухилянтам, що тут можна і на форумі сидіти, і зарплату в 20к, як і премію від 30 до 100К отримувати!
Тож, нехай не бояться і гайда в ЗСУ!
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 16:42
detroytred написав: Успіх написав:
Добре, що хоч тепер в мене до них ВСІХ довіри/віри - 0!
Пощастило.
Бо в мене все рівно десь у глибині душі думка -- да ну не може такого бути... Це спеціально, щоб заплутати ворогів.
Одна справа, будучі цивільною людиною, будь-що вигадувати, нести, навіть обманювати (без посади - вільний птах), а інша - на посаді. З посадовими обов'язками, повноваженнями, відповідальністю, контролем.
А з мене - досить!!!
Десь більше 1,5роки їм вірив... - а далі почав прозрівати!
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 16:57
В 2024 году Украина может начать использовать беспилотники с дальностью до 2000 км и больше, благодаря чему ВСУ смогут компенсировать дефицит ракет средней и большой дальности, пишет BILD со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Дроны с дальнобойностью до 2500 км до завершения текущего года украинским военным могут поставить сразу 10 производителей. В то же время украинское конструкторское бюро «Луч» разработало беспилотник «Сокол-3000», способный преодолевать до 3300 км. «Ракеты остались в прошлом. Дроны — это будущее», — говорит источник Bild.
Если информация верна, то в зоне поражения ВСУ могут оказаться Урал или Крайний Север России. Украинские БПЛА смогут долетать, например, до Мурманской области, где находятся около 80 военных баз. В их числе место базирования обстреливающих Украину стратегических бомбардировщиков — аэродром Оленья.
В минувший вторник украинские беспилотники впервые ударили по целям в Татарстане — это 1300 км от линии фронта. Один из ударов был осуществлен дроном украинского производства UJ-22. Ранее считалось, что максимальная дальность его полета не превышает 800 км. Еще один удар осуществили с помощью дрона, созданного на базе украинского сверхлегкого самолета Аэропракт A-22 «Летучая лисица».
Комментируя атаку, глава Татарстана Рустам Минниханов призвал предприятия региона самим защищаться от ударов украинских БПЛА. По его словам, «не надо ждать, что сработает противоракетная оборона, она решает другие задачи. Мы должны решать своими силами. Каждое предприятие, каждый муниципалитет, каждый город».
Руководитель региона добавил, что случившееся продемонстрировало наиболее уязвимые участки в Татарстане. «Очнитесь, ребята, никто нас не защитит, кроме самих себя», — резюмировал Минниханов.
Утром 5 апреля Минобороны РФ сообщило, что за прошедшую ночь 53 украинских дрона атаковали территорию России. В Ростовской области было зафиксировано 44 случая применения БПЛА, в Краснодарском крае — 6, в Саратовской, Курской и Белгородской областях — по одному.
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 16:59
Успіх ты уже всех достал. Звыльняйся поскорее и к нам, в батальон Витальён. Вкусное пиво, чипсы, кальмары. Серьёзные разговоры на ночь.
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 17:01
Поки що без підтвердження
Russian Source: 4 x Su-34's, 2 x Su-25's and 2 or 3 x Tu-95MS's were damaged or destroyed in the Ukrainian LRAUAV attack last night
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 17:07
vitaliiangel написав:Успіх
ты уже всех достал. Звыльняйся поскорее и к нам, в батальон Витальён. Вкусное пиво, чипсы, кальмары. Серьёзные разговоры на ночь.
...або чартером в ЗанзіБар
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 17:11
vitaliiangel написав:
нато нужны гарантии что на неё не нападут. То есть ключ нашего вступления в нато у путена. пэрэмога!
Привіт Ялта-2 , бажано б щоб не Варшавський договір ( де ми у ньому)
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