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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 17:14
unicdima написав: fler написав:
Schmit, невже окрім лайна ви нічого не можете знайти?
Де відновлений крейсер "мацква" і іже з ним флот?
Де відновлені хз скільки кацапольотів, танків, бмп та інше за списком Oryx?
На заміну т-80, т-90 поставили т-55, т-62, чим тобі не заміна?
ще й славетні Т-34 є
чим А50 замінять - дирижаблями?
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 17:24
Faceless написав:
ЛАД написав:...............
Это понятно, но я Вас спрашивал не об этом и Вы прекрасно поняли вопрос.
З однієї сторони сумно що до такого дійшло. З іншої - людей в Харкові та багато, багато повернулося в 2023, незрозуміло, скільки ще років будуть обстріли, а жити і вчитися треба. То ж, певна кількість таких шкіл, вочевидь, потрібна.
Хоча на довгострокову перспективу в них немає сенсу, обстріли рано чи пізно закінчаться, і ніхто не буде сидіти в приміщенні під землею без вікон без потреби. Тому не очікую, що таких проектів буде багато, думаю, одиничні. Може це навіть перший і останній
Одна, вроде, уже построена. Ещё 2 строятся. Планируют ещё несколько.
Каждая школа на 500 чел. Для Харькова - копейка в море. Цена каждой - 100 млн. грн.
Правда, Синегубов прокомментировал, что всё это фактически качественные бомбоубежища и будут использоваться в этих целях для гражданского населения.
Ну, если собираются обеспечить миллионный Харьков такими бомбоубежищами...
Средств хватит?
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 17:28
d44 написав: vitaliiangel написав:
нато нужны гарантии что на неё не нападут. То есть ключ нашего вступления в нато у путена. пэрэмога!
Привіт Ялта-2
, бажано б щоб не Варшавський договір ( де ми у ньому)
Ялти-2 не буде. це мрія путіна, щоб з ним про щось домовлялися.
якщо буде якесь рішення, і тому числі НАТО в обмін на території - Рашу поставлять перед фактом. чи запропонують варіант - без НАТО, але з гарантіями - але тоді Раша щось має деокупувати.
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 17:38
Карпатська мольфарка Магдалена Мочіовськи розповіла, що нині воює проти російських екстрасенсів, і таким чином допомагає наближати перемогу України.
За її словами, у російського президента владіміра путіна – онкологія. Він тримається завдяки народним методам лікування та біоенергетичній підтримці, які йому надають придворні шамани та екстрасенси.
Мольфарка переконана, що путін продав душу дияволу і зараз активно застосовує магію у лікуванні. Йому це іноді допомагає, але це не може тривати вічно.
От з цим продажем -- неясно...
Як тут вигода путлєру чи дияволу?
Наразі ідея продажу душ найцікавіше розкрита в серіалі Preacher (Season 2) (2017)
В ньому показані сучасні високотехнологічні методи. Ціна для продавців (на ринку США) 5к$ за 1% душі. Після 10% -- ціну подвоювали (отже 1млн за цілу). Чому купували в дорогому США, а не десь у 3му світі -- взагалі неясно. Хоча маржа і так недитяча...
І згадані старі методи (тоді ще цілі душі виймали).
Єдина показана користь від душ (для покупців) -- дають незначне омолодження.
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 17:39
Shaman написав: unicdima написав:
На заміну т-80, т-90 поставили т-55, т-62, чим тобі не заміна?
ще й славетні Т-34 є
чим А50 замінять - дирижаблями?
Не підказуйте...
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