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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7521752275237524>
Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 17:28

  d44 написав:
  vitaliiangel написав:нато нужны гарантии что на неё не нападут. То есть ключ нашего вступления в нато у путена. пэрэмога!
Привіт Ялта-2 , бажано б щоб не Варшавський договір ( де ми у ньому) :mrgreen:

Ялти-2 не буде. це мрія путіна, щоб з ним про щось домовлялися.

якщо буде якесь рішення, і тому числі НАТО в обмін на території - Рашу поставлять перед фактом. чи запропонують варіант - без НАТО, але з гарантіями - але тоді Раша щось має деокупувати.
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 17:38


Карпатська мольфарка Магдалена Мочіовськи розповіла, що нині воює проти російських екстрасенсів, і таким чином допомагає наближати перемогу України.
За її словами, у російського президента владіміра путіна – онкологія. Він тримається завдяки народним методам лікування та біоенергетичній підтримці, які йому надають придворні шамани та екстрасенси.
Мольфарка переконана, що путін продав душу дияволу і зараз активно застосовує магію у лікуванні. Йому це іноді допомагає, але це не може тривати вічно.



От з цим продажем -- неясно...
Як тут вигода путлєру чи дияволу?

Наразі ідея продажу душ найцікавіше розкрита в серіалі Preacher (Season 2) (2017)
В ньому показані сучасні високотехнологічні методи. Ціна для продавців (на ринку США) 5к$ за 1% душі. Після 10% -- ціну подвоювали (отже 1млн за цілу). Чому купували в дорогому США, а не десь у 3му світі -- взагалі неясно. Хоча маржа і так недитяча...
І згадані старі методи (тоді ще цілі душі виймали).
Єдина показана користь від душ (для покупців) -- дають незначне омолодження.
Bobua
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 17:39

  Shaman написав:
  unicdima написав:
  fler написав:
ote="5708450:Schmit"]Російська армія майже повністю відновилась, – Держдеп США
[/quot


Schmit, невже окрім лайна ви нічого не можете знайти?
Де відновлений крейсер "мацква" і іже з ним флот?
Де відновлені хз скільки кацапольотів, танків, бмп та інше за списком Oryx?

На заміну т-80, т-90 поставили т-55, т-62, чим тобі не заміна? :D

ще й славетні Т-34 є :lol:

чим А50 замінять - дирижаблями?


Не підказуйте...
Bobua
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 18:15

рф знищила 80% українських ТЕЦ за останні тижні, – Шмигаль

«За останні тижні росіяни знищили понад шість гігаватів потужностей нашої енергомережі. Це і гідроенергетика, і вугільна енергетика. Вони продовжують бити ракетами нашими енергетичними об'єктами, знищують трансформатори, генератори», – сказав очільник уряду.

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 18:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

_Mykola_
Большое спасибо Вам ещё за один дрон. !
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 18:35

  Bobua написав:

Не підказуйте...
т 55 у них в нашій смузі бачив тільки розміновувачі з тралами. Но взагалі на нашій ділянці їздять і на квадроциклах і на баггі , бмп, брм. На кросових електро мотоциклах... І радіокеровані дитячі машинки з мінами або реб запускали :shock: ми вже шутим що скоро приїдуть на тандемному велосипеді.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 18:45

  vitaliiangel написав:
рф знищила 80% українських ТЕЦ за останні тижні, – Шмигаль

«За останні тижні росіяни знищили понад шість гігаватів потужностей нашої енергомережі. Це і гідроенергетика, і вугільна енергетика. Вони продовжують бити ракетами нашими енергетичними об'єктами, знищують трансформатори, генератори», – сказав очільник уряду.

В Харькове новый график - с 6 по 10 апреля отключения на 7 часов в день. Это по графику. Как будет реально, хз (хтозна).
У меня сегодня не было света до 15.20. С которого часа точно не знаю, но в 9 утра уже не было, около 6 ещё был.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 18:48

  ЛАД написав:
  vitaliiangel написав:
рф знищила 80% українських ТЕЦ за останні тижні, – Шмигаль

«За останні тижні росіяни знищили понад шість гігаватів потужностей нашої енергомережі. Це і гідроенергетика, і вугільна енергетика. Вони продовжують бити ракетами нашими енергетичними об'єктами, знищують трансформатори, генератори», – сказав очільник уряду.

В Харькове новый график - с 6 по 10 апреля отключения на 7 часов в день. Это по графику. Как будет реально, хз (хтозна).
У меня сегодня не было света до 15.20. С которого часа точно не знаю, но в 9 утра уже не было, около 6 ещё был.

невесело, но вы павербанками запаслись? что делаете когда нет света. Немного легче что апрель. В парке Горького погулять можно.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 19:10

  vitaliiangel написав:
рф знищила 80% українських ТЕЦ за останні тижні, – Шмигаль

«За останні тижні росіяни знищили понад шість гігаватів потужностей нашої енергомережі. Це і гідроенергетика, і вугільна енергетика. Вони продовжують бити ракетами нашими енергетичними об'єктами, знищують трансформатори, генератори», – сказав очільник уряду.

80% українських міст сидять без світла? Ні.

  ЛАД написав:В Харькове новый график - с 6 по 10 апреля отключения на 7 часов в день. Это по графику. Как будет реально, хз (хтозна).

Це в Харкові. Що в інших містах? Знайшла таке: "Запроваджуються обмеження споживання е/е 5 квітня з 18-45 до 22-00 у Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Сумській та Полтавській областях." - повідомляє Укренерго.
Висновок: руйнування 80% українських ТЕЦ не призвело до відключення 80% абонентів, отже країна має значні резервні потужності.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 19:14

  fler написав:80% українських міст сидять без світла? Ні.
это тут при чём? я не делал такого вывода.

Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 05 кві, 2024 19:17, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
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