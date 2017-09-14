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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 17:28
d44 написав: vitaliiangel написав:
нато нужны гарантии что на неё не нападут. То есть ключ нашего вступления в нато у путена. пэрэмога!
Привіт Ялта-2
, бажано б щоб не Варшавський договір ( де ми у ньому)
Ялти-2 не буде. це мрія путіна, щоб з ним про щось домовлялися.
якщо буде якесь рішення, і тому числі НАТО в обмін на території - Рашу поставлять перед фактом. чи запропонують варіант - без НАТО, але з гарантіями - але тоді Раша щось має деокупувати.
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 17:38
Карпатська мольфарка Магдалена Мочіовськи розповіла, що нині воює проти російських екстрасенсів, і таким чином допомагає наближати перемогу України.
За її словами, у російського президента владіміра путіна – онкологія. Він тримається завдяки народним методам лікування та біоенергетичній підтримці, які йому надають придворні шамани та екстрасенси.
Мольфарка переконана, що путін продав душу дияволу і зараз активно застосовує магію у лікуванні. Йому це іноді допомагає, але це не може тривати вічно.
От з цим продажем -- неясно...
Як тут вигода путлєру чи дияволу?
Наразі ідея продажу душ найцікавіше розкрита в серіалі Preacher (Season 2) (2017)
В ньому показані сучасні високотехнологічні методи. Ціна для продавців (на ринку США) 5к$ за 1% душі. Після 10% -- ціну подвоювали (отже 1млн за цілу). Чому купували в дорогому США, а не десь у 3му світі -- взагалі неясно. Хоча маржа і так недитяча...
І згадані старі методи (тоді ще цілі душі виймали).
Єдина показана користь від душ (для покупців) -- дають незначне омолодження.
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 17:39
Shaman написав: unicdima написав:
На заміну т-80, т-90 поставили т-55, т-62, чим тобі не заміна?
ще й славетні Т-34 є
чим А50 замінять - дирижаблями?
Не підказуйте...
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 18:15
рф знищила 80% українських ТЕЦ за останні тижні, – Шмигаль
«За останні тижні росіяни знищили понад шість гігаватів потужностей нашої енергомережі. Це і гідроенергетика, і вугільна енергетика. Вони продовжують бити ракетами нашими енергетичними об'єктами, знищують трансформатори, генератори», – сказав очільник уряду.
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 18:26
_Mykola_
Большое спасибо Вам ещё за один дрон. !
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 18:35
Bobua написав:
Не підказуйте...
т 55 у них в нашій смузі бачив тільки розміновувачі з тралами. Но взагалі на нашій ділянці їздять і на квадроциклах і на баггі , бмп, брм. На кросових електро мотоциклах... І радіокеровані дитячі машинки з мінами або реб запускали
ми вже шутим що скоро приїдуть на тандемному велосипеді.
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 18:45
vitaliiangel написав:
рф знищила 80% українських ТЕЦ за останні тижні, – Шмигаль
«За останні тижні росіяни знищили понад шість гігаватів потужностей нашої енергомережі. Це і гідроенергетика, і вугільна енергетика. Вони продовжують бити ракетами нашими енергетичними об'єктами, знищують трансформатори, генератори», – сказав очільник уряду.
В Харькове новый график - с 6 по 10 апреля отключения на 7 часов в день. Это по графику. Как будет реально, хз (хтозна).
У меня сегодня не было света до 15.20. С которого часа точно не знаю, но в 9 утра уже не было, около 6 ещё был.
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 18:48
ЛАД написав: vitaliiangel написав:
рф знищила 80% українських ТЕЦ за останні тижні, – Шмигаль
«За останні тижні росіяни знищили понад шість гігаватів потужностей нашої енергомережі. Це і гідроенергетика, і вугільна енергетика. Вони продовжують бити ракетами нашими енергетичними об'єктами, знищують трансформатори, генератори», – сказав очільник уряду.
В Харькове новый график - с 6 по 10 апреля отключения на 7 часов в день. Это по графику. Как будет реально, хз (хтозна).
У меня сегодня не было света до 15.20. С которого часа точно не знаю, но в 9 утра уже не было, около 6 ещё был.
невесело, но вы павербанками запаслись? что делаете когда нет света. Немного легче что апрель. В парке Горького погулять можно.
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 19:10
vitaliiangel написав:
рф знищила 80% українських ТЕЦ за останні тижні, – Шмигаль
«За останні тижні росіяни знищили понад шість гігаватів потужностей нашої енергомережі. Це і гідроенергетика, і вугільна енергетика. Вони продовжують бити ракетами нашими енергетичними об'єктами, знищують трансформатори, генератори», – сказав очільник уряду.
80% українських міст сидять без світла? Ні.
ЛАД написав:
В Харькове новый график - с 6 по 10 апреля отключения на 7 часов в день. Это по графику. Как будет реально, хз (хтозна).
Це в Харкові. Що в інших містах? Знайшла таке: "Запроваджуються обмеження споживання е/е 5 квітня з 18-45 до 22-00 у Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Сумській та Полтавській областях." - повідомляє Укренерго.Висновок:
руйнування 80% українських ТЕЦ не призвело до відключення 80% абонентів, отже країна має значні резервні потужності.
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 19:14
fler написав:
80% українських міст сидять без світла? Ні.
это тут при чём? я не делал такого вывода.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в П'ят 05 кві, 2024 19:17, всього редагувалось 1 раз.
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