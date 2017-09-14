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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7521752275237524
Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 19:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ТЕЦ это теплоцентрали.
Сейчас мороз не сильный, снега мало. что-то подсказывает, что с ноября оно почувствуется

тоже касается и ТЭС. хоть топливо и дорогое, но разбили они сильно.
меньше всего это Киева каснулось. но до зимы будем без света.

рекомендую уже сейчас искать генераторы, бесперебойники и прочее
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 19:22

  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:vitaliiangel:
рф знищила 80% українських ТЕЦ за останні тижні, – Шмигаль

«За останні тижні росіяни знищили понад шість гігаватів потужностей нашої енергомережі. Це і гідроенергетика, і вугільна енергетика. Вони продовжують бити ракетами нашими енергетичними об'єктами, знищують трансформатори, генератори», – сказав очільник уряду.

В Харькове новый график - с 6 по 10 апреля отключения на 7 часов в день. Это по графику. Как будет реально, хз (хтозна).
У меня сегодня не было света до 15.20. С которого часа точно не знаю, но в 9 утра уже не было, около 6 ещё был.

невесело, но вы павербанками запаслись? что делаете когда нет света. Немного легче что апрель. В парке Горького погулять можно.

Невесело, но и не катастрофа

Осенью-зимой 2022, в моём районе был график, по очереди - 3 часа есть, 6 часов нет

3-6-3-6-3-(3+3)-3-6-3-6-3
То есть, в сутки суммарно, 9 часов есть электричество, 15 часов нет

7 часов отключения ещё терпимо.
Но повербанки уже не вариант, нужно нечто бОлее ёмкое.
Это из моего личного опыта
Востаннє редагувалось pesikot в П'ят 05 кві, 2024 19:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 19:25

  Бетон написав:ТЕЦ это теплоцентрали.
Сейчас мороз не сильный, снега мало. что-то подсказывает, что с ноября оно почувствуется

Мне вот интересно, где ты СЕЙЧАС увидел мороз и снег в Украине ???
Вот пальцем покажи
  Бетон написав:тоже касается и ТЭС. хоть топливо и дорогое, но разбили они сильно.
меньше всего это Киева каснулось. но до зимы будем без света.

рекомендую уже сейчас искать генераторы, бесперебойники и прочее

Вроде штангу таскаешь, физически сильный ...

А вот ментально ... слабый до невозможности
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 19:27

  pesikot написав:А вот ментально ... слабый до невозможности
возьми над ним шефство
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 19:30

Мінуснули 14 ЛІТАКІВ за РАЗ.

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 19:31

  vitaliiangel написав:
  pesikot написав:А вот ментально ... слабый до невозможности
возьми над ним шефство

Если он сейчас в Украине увидел мороз и снег, то это уже не по-моему профилю, это к холява
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 19:47

  Schmit написав:
  andrijk777 написав:
  flyman написав:Кажуть, що 1:10, тому РФ стреться швидше.

1:1,8 по смертям.

Причому вони у наступі.

Проти КАбів ми нічього не спроможні наразі, нажаль
Vadim_
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