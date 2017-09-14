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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 19:22
vitaliiangel написав: ЛАД написав:
vitaliiangel:
рф знищила 80% українських ТЕЦ за останні тижні, – Шмигаль
«За останні тижні росіяни знищили понад шість гігаватів потужностей нашої енергомережі. Це і гідроенергетика, і вугільна енергетика. Вони продовжують бити ракетами нашими енергетичними об'єктами, знищують трансформатори, генератори», – сказав очільник уряду.
В Харькове новый график - с 6 по 10 апреля отключения на 7 часов в день. Это по графику. Как будет реально, хз (хтозна).
У меня сегодня не было света до 15.20. С которого часа точно не знаю, но в 9 утра уже не было, около 6 ещё был.
невесело, но вы павербанками запаслись? что делаете когда нет света. Немного легче что апрель. В парке Горького погулять можно.
Невесело, но и не катастрофа
Осенью-зимой 2022, в моём районе был график, по очереди - 3 часа есть, 6 часов нет
3-6-3-6-3-(3+3)-3-6-3-6-3
То есть, в сутки суммарно, 9 часов есть электричество, 15 часов нет
7 часов отключения ещё терпимо.
Но повербанки уже не вариант, нужно нечто бОлее ёмкое.
Это из моего личного опыта
Востаннє редагувалось pesikot
в П'ят 05 кві, 2024 19:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 19:25
Бетон написав:
ТЕЦ это теплоцентрали.Сейчас мороз не сильный, снега мало
. что-то подсказывает, что с ноября оно почувствуется
Мне вот интересно, где ты СЕЙЧАС увидел мороз и снег в Украине ???
Вот пальцем покажи
Бетон написав:
тоже касается и ТЭС. хоть топливо и дорогое, но разбили они сильно.
меньше всего это Киева каснулось. но до зимы будем без света.
рекомендую уже сейчас искать генераторы, бесперебойники и прочее
Вроде штангу таскаешь, физически сильный ...
А вот ментально ... слабый до невозможности
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 19:30
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 19:51
pesikot написав: Бетон написав:
ТЕЦ это теплоцентрали.Сейчас мороз не сильный, снега мало
. что-то подсказывает, что с ноября оно почувствуется
Мне вот интересно, где ты СЕЙЧАС увидел мороз и снег в Украине ???
Вот пальцем покажи
Бетон написав:
тоже касается и ТЭС. хоть топливо и дорогое, но разбили они сильно.
меньше всего это Киева каснулось. но до зимы будем без света.
рекомендую уже сейчас искать генераторы, бесперебойники и прочее
Вроде штангу таскаешь, физически сильный ...
А вот ментально ... слабый до невозможности
Вроде штангу не таскаешь, а стёб интеллекта понять не хватает.
Ну ясен пень нет снега, поэтому етить и тец нафиг не упало сейчас.
И тэс, потому что пики зимой блин. Шо нэ ясно?
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 19:52
vitaliiangel написав:
невесело, но вы павербанками запаслись? что делаете когда нет света. Немного легче что апрель. В парке Горького погулять можно.
індивідуаліст ви.
Тут питання що роблять решту. Чи працюють банки? Банкомати? Каси в магазинах? Лікарні? Ліфти в висотках. Холодильники в магазинах. Пекарні. Елетротранспорт. Всі бомбосховища резервним освітленням обладнані?
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 19:55
Vadim_ написав:
Проти КАбів ми нічього не спроможні наразі, нажаль
Проти КАБів не можемо, проти носіїв КАБів - можемо
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 19:57
vitaliiangel написав:
Почему вы не спрашиваете с тех, кто жирует, кто в погонах сидит в тылу и получет некислые деньги
Я постійно питаю detroytredа а він бреше, що він вже не при справах і цивільний, і нехайні дУрні воюють
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 19:57
pesikot написав: vitaliiangel написав: ЛАД написав:
В Харькове новый график - с 6 по 10 апреля отключения на 7 часов в день. Это по графику. Как будет реально, хз (хтозна).
У меня сегодня не было света до 15.20. С которого часа точно не знаю, но в 9 утра уже не было, около 6 ещё был.
невесело, но вы павербанками запаслись? что делаете когда нет света. Немного легче что апрель. В парке Горького погулять можно.
Невесело, но и не катастрофа
Осенью-зимой 2022, в моём районе был график, по очереди - 3 часа есть, 6 часов нет
3-6-3-6-3-(3+3)-3-6-3-6-3
То есть, в сутки суммарно, 9 часов есть электричество, 15 часов нет
7 часов отключения ещё терпимо.
Но повербанки уже не вариант, нужно нечто бОлее ёмкое.
Это из моего личного опыта
Цього року мацква повинна обовязково також посидіти без електроенергії, саме мацква, а не різні бєлгороди/воронєжи..., на які москалям пофіг.
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 19:59
Бетон написав: pesikot написав: Бетон написав:
ТЕЦ это теплоцентрали.Сейчас мороз не сильный, снега мало
. что-то подсказывает, что с ноября оно почувствуется
Мне вот интересно, где ты СЕЙЧАС увидел мороз и снег в Украине ???
Вот пальцем покажи
Бетон написав:
тоже касается и ТЭС. хоть топливо и дорогое, но разбили они сильно.
меньше всего это Киева каснулось. но до зимы будем без света.
рекомендую уже сейчас искать генераторы, бесперебойники и прочее
Вроде штангу таскаешь, физически сильный ...
А вот ментально ... слабый до невозможности
Вроде штангу не таскаешь, а стёб интеллекта понять не хватает.
Ну ясен пень нет снега, поэтому етить и тец нафиг не упало сейчас.
И тэс, потому что пики зимой блин. Шо нэ ясно?
Как просто у тебя мозги включить
Уже и мороза нет, и снега нет
А стёб - это не твоё.
Если и был твой стёб, то он был плоский, как блин к штанге )
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