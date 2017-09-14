vitaliiangel написав:невесело, но вы павербанками запаслись? что делаете когда нет света. Немного легче что апрель. В парке Горького погулять можно.
індивідуаліст ви. Тут питання що роблять решту. Чи працюють банки? Банкомати? Каси в магазинах? Лікарні? Ліфти в висотках. Холодильники в магазинах. Пекарні. Елетротранспорт. Всі бомбосховища резервним освітленням обладнані?
ну блекаут и я пережил зимой 2022 ответы на эти вопросы +/- знаю. Лифты старого фонда нет, кассы/холодильники в большинстве магазинов запитываются генераторами (иначе вся глубокая заморозка идёт на помойку), по больницам уверен работают генераторы (их нам тогда передали шото немало). Возле меня (в 30 метрах) даже мелкая аптека и парикмахерская работали на генераторах. Банки работали через один, я так понимаю в каждое отделение поставить генератор дорого. Не думаю что в Харькове как то иначе. У меня была проблема чем себя занять в темное время суток без э.энергии, поэтому и спросил.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 05 кві, 2024 20:06, всього редагувалось 4 разів.
Bobua написав:Або, якщо людська ситуація надто складна, хай будуть вовки. Вони відбивались, вони поранені і/або втомлені, вони просять отих відпочилих тепер посторожити периметр. Це саме та ситуація, коли “заборони на вихід зі зграї нема”?
От і як воно на самом ділі-то?
Чітко ж: буде 200 тис., То 60% залюбки продовжать далі. Або, наприклад, ще додати, так черга охочих буде до небес. Тобто про яку втому річ?...
Якщо справа в ціні. В ціні питання. Виходить так?
Залюбки?
Ще раз наводжу приклад. Премія 100тис. І така є не лише нулям ~60тис осіб. Така є більшої кількості осіб. Під час відпустки премію не платять. Це “втрата” від 50тис (звичайний лютий міс) до 45тис у довгі місяці (31д). Це товктися добу в дорозі додому і ще добу назад. Це всього 12д вдома.
І
А скільки платять солдату якщо поранений і у шпиталі або вдома? А скільки передбачено ЗАКОНОМ якщо без ноги/руки , тоб то інвалід і не можеш за собою доглядати і потрібна помічь а рідні немає а якщо і є то як з цим в ТЦК і виплати які щомісячні ?
vitaliiangel написав:невесело, но вы павербанками запаслись? что делаете когда нет света. Немного легче что апрель. В парке Горького погулять можно.
індивідуаліст ви. Тут питання що роблять решту. Чи працюють банки? Банкомати? Каси в магазинах? Лікарні? Ліфти в висотках. Холодильники в магазинах. Пекарні. Елетротранспорт. Всі бомбосховища резервним освітленням обладнані?
Якщо зробили висновки з осені-зими 2022, то все мало би працювати
Це відповідальність влади, власників бізнесу та громадян
Любопытный материал российского издания "Берег" об убийстве сослуживцами добровольца-контрактника из Новосибирска - Ильи Бахраева. Текст, изобличающий целый ряд комплексных проблем, существующих внутри одичавшей от вседозволенности российской армии. Как сообщается в расследовании (по воспоминаниям жены и перепискам), Бахраев порывался на фронт дважды, однако первый раз - продержался на войне недолго:
«В апреле 2023-го Бахраев записался в ЧВК "Редут" и попал в Бахмут. Встречавший новобранцев командир первым делом забрал у них из аптечек промедол - и поставил себе дозу. Находясь в неадекватном состоянии, наемник потребовал от новобранцев выставить гаубицу в чистом поле - ни укреплений, ни дерева, ни куста. А на возражения солдат, что их сразу "размотает" противник, ответил: "Вы и так сюда помирать приехали! Приказ не обсуждается". Когда первый артиллерийский расчет действительно "раскидало артой" ВСУ, Бахарев уехал в Донецк и подписал отказ от службы».
Недолго пробыв дома, Бахраев решил продолжить свой путь к успеху, но в этот раз - зайдя с другой стороны, и подписал контракт с Минобороны, попав в 164-ю мотострелковую бригаду 25-й армии. После некоторых мытарств, Бахраева дислоцировали под село Гречишкино, Луганской области. Как пишет "Берег", в т.ч. - по материалам уголовного дела и рассказам сослуживцев Бахарева:
«За осень 2023 года в Гречишкино сформировалась банда вымогателей. В состав группы вымогателей входили военнослужащие Сажин и Семенихин, а также военные с позывными "Джамал", "Азар", "Сокол" и "Афоня". Каждую ночь они "шли в атаку по лагерю": отыскивали уже успевших выпить сослуживцев, избивали их ("могли и позвоночник сломать"), а после требовали у них деньги - в качестве "штрафа за пьянку" - 100 тысяч рублей.
Ближе к полуночи 29 ноября они зашли в блиндаж, где ночевал Бахраев, скинули его с кровати - и стали избивать "деревянным табуретом, к которому было примотано полено". Встать с пола Илья так и не смог. Его убивали не двое и не трое, а шестеро (обвиняемых в деле тем не менее только двое - прим. "Берега"). Основные удары - в голову. Табуреткой и топором; тупые, рубленые. Кроме того - прыгали у него на голове.
Когда один из осколков ребра пробил Бахраеву левое легкое, он захрипел - тогда умирающего просто накрыли полотенцем. Выпивать в этом блиндаже продолжали до самого выхода на построение: как вспоминает один из свидетелей с позывным "Кащей", Семенихин и Сажин лили Бахраеву на голову водку и насмехались. В два часа дня, когда Бахраев перестал хрипеть - его сослуживцы "констатировали смерть».
После этого покойного сложили "вдвое" и закопали в спальнике, в компактной яме. В целом же Бахраева пытали на протяжении 14-ти часов.
ЛАД написав:В Харькове новый график - с 6 по 10 апреля отключения на 7 часов в день. Это по графику. Как будет реально, хз (хтозна). У меня сегодня не было света до 15.20. С которого часа точно не знаю, но в 9 утра уже не было, около 6 ещё был.
невесело, но вы павербанками запаслись? что делаете когда нет света. Немного легче что апрель. В парке Горького погулять можно.
який добрий vitaliiangel як піклується про здоров'я. дві-три годинки в одну сторону, дві-три назад - по парку можна й не гуляти
vitaliiangel написав:Почему вы не спрашиваете с тех, кто жирует, кто в погонах сидит в тылу и получет некислые деньги
Я постійно питаю detroytredа а він бреше, що він вже не при справах і цивільний, і нехайні дУрні воюють
Василий, это просто личные темы. А Хантер и Детройт на личные не разговаривают )))
Васілій вчергове збрехав і ви вчергове підхопили. Якщо я не розмовляв, то звідки Василь-то знає про впенса? Або Хотаб розмірковує про потребу погон у ввнз? І т.д.
Василь, ти недолугий чи як? За погони навіть рядового платять мін. 20т. Платять.
Уявляєш, мені не платять за погони ні копійки. То де погони? Впенсія платиться за вислугу років. За вислужені роки. За виконане раніше.
Я тебе спитаю: де я хоч щось казав "нехай дурні воюють"? Але ж ти не надаш відповіді, як завжди.
У вас, брехунів, одне лихо --- з аргументами. Давайте краще за себе. Можете брехати до схочу. Навіть без аргументів.
Спитайте в Прохожого... Що він за воєн? От він мовчить, як риба. А лізе по особистим питанням, як stm)). А недолуга стм вкотре намагається безпідставно причепити до Детройта щось-когось. Тепер з Хантером спільне знайшла, сорян, збрехала.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 05 кві, 2024 20:29, всього редагувалось 1 раз.
Загалом у ніч на 5 квітня українські дрони атакували військові аеродроми в Єйську, Курську, Енгельсі й авіабазу «Морозовськ» у Ростовській області.
«Схеми» показали супутникові знімки трьох аеродромів, окрім Курську, за день до атаки. Сумарно на них стояли понад 40 літаків — це бомбардувальники Ту-160, Ту-95 і Ту-22, транспортні Іл-76, Ан-26, Ан-74 та Ан-12, а також три десятки винищувачів, переважно Су-34.
🔴Попередні дані щодо «Морозовську» — знищені щонайменше 6 літаків, ще 8 суттєво пошкоджені. Майже 20 загиблих і поранених російських військових.
Любопытный материал российского издания "Берег" об убийстве сослуживцами добровольца-контрактника из Новосибирска - Ильи Бахраева. Текст, изобличающий целый ряд комплексных проблем, существующих внутри одичавшей от вседозволенности российской армии. Как сообщается в расследовании (по воспоминаниям жены и перепискам), Бахраев порывался на фронт дважды, однако первый раз - продержался на войне недолго:
«В апреле 2023-го Бахраев записался в ЧВК "Редут" и попал в Бахмут. Встречавший новобранцев командир первым делом забрал у них из аптечек промедол - и поставил себе дозу. Находясь в неадекватном состоянии, наемник потребовал от новобранцев выставить гаубицу в чистом поле - ни укреплений, ни дерева, ни куста. А на возражения солдат, что их сразу "размотает" противник, ответил: "Вы и так сюда помирать приехали! Приказ не обсуждается". Когда первый артиллерийский расчет действительно "раскидало артой" ВСУ, Бахарев уехал в Донецк и подписал отказ от службы».
Недолго пробыв дома, Бахраев решил продолжить свой путь к успеху, но в этот раз - зайдя с другой стороны, и подписал контракт с Минобороны, попав в 164-ю мотострелковую бригаду 25-й армии. После некоторых мытарств, Бахраева дислоцировали под село Гречишкино, Луганской области. Как пишет "Берег", в т.ч. - по материалам уголовного дела и рассказам сослуживцев Бахарева:
«За осень 2023 года в Гречишкино сформировалась банда вымогателей. В состав группы вымогателей входили военнослужащие Сажин и Семенихин, а также военные с позывными "Джамал", "Азар", "Сокол" и "Афоня". Каждую ночь они "шли в атаку по лагерю": отыскивали уже успевших выпить сослуживцев, избивали их ("могли и позвоночник сломать"), а после требовали у них деньги - в качестве "штрафа за пьянку" - 100 тысяч рублей.
Ближе к полуночи 29 ноября они зашли в блиндаж, где ночевал Бахраев, скинули его с кровати - и стали избивать "деревянным табуретом, к которому было примотано полено". Встать с пола Илья так и не смог. Его убивали не двое и не трое, а шестеро (обвиняемых в деле тем не менее только двое - прим. "Берега"). Основные удары - в голову. Табуреткой и топором; тупые, рубленые. Кроме того - прыгали у него на голове.
Когда один из осколков ребра пробил Бахраеву левое легкое, он захрипел - тогда умирающего просто накрыли полотенцем. Выпивать в этом блиндаже продолжали до самого выхода на построение: как вспоминает один из свидетелей с позывным "Кащей", Семенихин и Сажин лили Бахраеву на голову водку и насмехались. В два часа дня, когда Бахраев перестал хрипеть - его сослуживцы "констатировали смерть».
После этого покойного сложили "вдвое" и закопали в спальнике, в компактной яме. В целом же Бахраева пытали на протяжении 14-ти часов.
Таке тільки в кацапів може бути
Як добре, що в нас не п'ють по чорному... Не... Не... Не...