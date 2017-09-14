Любопытный материал российского издания "Берег" об убийстве сослуживцами добровольца-контрактника из Новосибирска - Ильи Бахраева. Текст, изобличающий целый ряд комплексных проблем, существующих внутри одичавшей от вседозволенности российской армии. Как сообщается в расследовании (по воспоминаниям жены и перепискам), Бахраев порывался на фронт дважды, однако первый раз - продержался на войне недолго:



«В апреле 2023-го Бахраев записался в ЧВК "Редут" и попал в Бахмут. Встречавший новобранцев командир первым делом забрал у них из аптечек промедол - и поставил себе дозу. Находясь в неадекватном состоянии, наемник потребовал от новобранцев выставить гаубицу в чистом поле - ни укреплений, ни дерева, ни куста. А на возражения солдат, что их сразу "размотает" противник, ответил: "Вы и так сюда помирать приехали! Приказ не обсуждается". Когда первый артиллерийский расчет действительно "раскидало артой" ВСУ, Бахарев уехал в Донецк и подписал отказ от службы».



Недолго пробыв дома, Бахраев решил продолжить свой путь к успеху, но в этот раз - зайдя с другой стороны, и подписал контракт с Минобороны, попав в 164-ю мотострелковую бригаду 25-й армии. После некоторых мытарств, Бахраева дислоцировали под село Гречишкино, Луганской области. Как пишет "Берег", в т.ч. - по материалам уголовного дела и рассказам сослуживцев Бахарева:



«За осень 2023 года в Гречишкино сформировалась банда вымогателей. В состав группы вымогателей входили военнослужащие Сажин и Семенихин, а также военные с позывными "Джамал", "Азар", "Сокол" и "Афоня". Каждую ночь они "шли в атаку по лагерю": отыскивали уже успевших выпить сослуживцев, избивали их ("могли и позвоночник сломать"), а после требовали у них деньги - в качестве "штрафа за пьянку" - 100 тысяч рублей.



Ближе к полуночи 29 ноября они зашли в блиндаж, где ночевал Бахраев, скинули его с кровати - и стали избивать "деревянным табуретом, к которому было примотано полено". Встать с пола Илья так и не смог. Его убивали не двое и не трое, а шестеро (обвиняемых в деле тем не менее только двое - прим. "Берега"). Основные удары - в голову. Табуреткой и топором; тупые, рубленые. Кроме того - прыгали у него на голове.



Когда один из осколков ребра пробил Бахраеву левое легкое, он захрипел - тогда умирающего просто накрыли полотенцем. Выпивать в этом блиндаже продолжали до самого выхода на построение: как вспоминает один из свидетелей с позывным "Кащей", Семенихин и Сажин лили Бахраеву на голову водку и насмехались. В два часа дня, когда Бахраев перестал хрипеть - его сослуживцы "констатировали смерть».



После этого покойного сложили "вдвое" и закопали в спальнике, в компактной яме. В целом же Бахраева пытали на протяжении 14-ти часов.



