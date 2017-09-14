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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 20:35
detroytred написав: stm написав:
Детройт, опять же личное, вам больше равно 60? Это как личное к Хантеру, хотя бы 1 женщину/ребенка он спас? )))
З якою метою цікавитесь?
Личной конечно же )))
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 20:41
stm написав: detroytred написав: stm написав:
Детройт, опять же личное, вам больше равно 60? Это как личное к Хантеру, хотя бы 1 женщину/ребенка он спас? )))
З якою метою цікавитесь?
Личной конечно же )))
У вас з головою мабуть не впорядку.
Це кепочевидно, що особистою.
Я запитав: з якою метою ви, яка стільки брехні наливала в мій бік, двічі зливалась за неї відповісти, прибрехала щойно, з-за якої мене банили, знов лізе з питанням?
Надайте конкретну чітку відповідь.
А краще поверніть розумницю стм, бо ця нова стм-дознавачка-брехунець-гєбєшниця дуже недолуга, бо запитує очевидне. Спільне з попередньою - ржет постійно, як кобила.
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 20:46
detroytred написав:
У вас з головою мабуть не впорядку.
Це кепочевидно, що особистою.
Я запитав: з якою метою ви, яка стільки брехні наливала в мій бік, двічі зливалась за неї відповісти, прибрехала щойно, з-за якої мене банили, знов лізе з питанням?
Надайте конкретну чітку відповідь.
А краще поверніть розумницю стм, бо ця нова стм-дознавачка-брехунець-гєбєшниця дуже недолуга, бо запитує очевидне. Спільне з попередньою - ржет постійно, як кобила.
Правда очень сложно врать когда не знаешь цели спросившего? а она всегда есть. (вернула умницу СТМ на 2 секунды)
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 20:46
fler написав: vitaliiangel написав:
рф знищила 80% українських ТЕЦ за останні тижні, – Шмигаль
«За останні тижні росіяни знищили понад шість гігаватів потужностей нашої енергомережі. Це і гідроенергетика, і вугільна енергетика. Вони продовжують бити ракетами нашими енергетичними об'єктами, знищують трансформатори, генератори», – сказав очільник уряду.
80% українських міст сидять без світла? Ні.
ЛАД написав:
В Харькове новый график - с 6 по 10 апреля отключения на 7 часов в день. Это по графику. Как будет реально, хз (хтозна).
Це в Харкові. Що в інших містах? Знайшла таке: "Запроваджуються обмеження споживання е/е 5 квітня з 18-45 до 22-00 у Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Сумській та Полтавській областях." - повідомляє Укренерго.Висновок:
руйнування 80% українських ТЕЦ не призвело до відключення 80% абонентів, отже країна має значні резервні потужності.
свого часу витратив купу часу, щоб описати, як працює енергетика - результат - ніхто не читає, повторюємо одні й ті ж шаблони.
основний обсяг еенергії забезпечують АЕС - 60 % до війни. як зараз, не дуже зрозуміло. статистика не публікується. ми втратили ЗАЕС - це половина атомної генерації. але й споживання значно зменшилося. тому гадаю АЕС все одно забезпечує більше 50%.
по ТЕС найцікавіше - вони забезпечували десь до 30% генерації, але потужностей ТЕС було набагато більше потреби, бо ТЕС були більше як балансуючі. тобто задіяно було може й лише 20% від наявних потужностей. так схоже сильно пошкодили Зміївську ТЕС - чому в Харкові проблеми.
й по ГЕС - так знищили Каховську, пошкодили Дніпровську. але ГЕС давали до 10% від загальної потреби. просто ними найпростіше балансувати.
й за цей стогін, щось я вважаю, що наразі ми з певних причин спеціально кажемо, як у нас сильно все пошкоджено.
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 20:51
stm написав: detroytred написав:
У вас з головою мабуть не впорядку.
Це кепочевидно, що особистою.
Я запитав: з якою метою ви, яка стільки брехні наливала в мій бік, двічі зливалась за неї відповісти, прибрехала щойно, з-за якої мене банили, знов лізе з питанням?
Надайте конкретну чітку відповідь.
А краще поверніть розумницю стм, бо ця нова стм-дознавачка-брехунець-гєбєшниця дуже недолуга, бо запитує очевидне. Спільне з попередньою - ржет постійно, як кобила.
Правда очень сложно врать когда не знаешь цели спросившего? а она всегда есть. (вернула умницу СТМ на 2 секунды)
Правда одна - це факти.
Де я збрехав? Чітко вкажіть.
Якщо не вкажете, тобто я не брехав, то тоді до чого оці натяки?
Чи мені теж зі стелі просто так спитати --- правда, займатися проституцією важко?
Важко у вас з конкретикою. З аргументами і фактами. Тому і крутите натяками. Іноді зриваючись на пряму брехню. Оце правда. Яка видна.
Востаннє редагувалось detroytred
в П'ят 05 кві, 2024 20:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 20:52
Banderlog написав: vitaliiangel написав:
невесело, но вы павербанками запаслись? что делаете когда нет света. Немного легче что апрель. В парке Горького погулять можно.
індивідуаліст ви.
Тут питання що роблять решту. Чи працюють банки? Банкомати? Каси в магазинах? Лікарні? Ліфти в висотках. Холодильники в магазинах. Пекарні. Елетротранспорт. Всі бомбосховища резервним освітленням обладнані?
у Львові минулої зими при виключенні світла таке враження генератори деренчали біля кожного будинку. в Харкові припускаю такого не було, але зараз всі бізнеси забезпечать себе генераторами - свого часу їх імпортували чимало, й вартують вони не дуже дорого.
Ліфти так, працювати не будуть. Електротранспорт теж.
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 21:06
detroytred написав:
Уявляєш, мені не платять за погони ні копійки. То де погони?
Впенсія платиться за вислугу років. За вислужені роки. За виконане раніше.
В настоящий момент вам не платят за погоны - в контексте, что вы не проходите службу.
Но в контексте расчета пенсии вы допустили ошибку. ИМХО. В грошовому забезпеченні для обчислення пенсії є складова - оклад за військове звання.
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 21:10
vitaliiangel написав: Banderlog написав: vitaliiangel написав:
невесело, но вы павербанками запаслись? что делаете когда нет света. Немного легче что апрель. В парке Горького погулять можно.
індивідуаліст ви.
Тут питання що роблять решту. Чи працюють банки? Банкомати? Каси в магазинах? Лікарні? Ліфти в висотках. Холодильники в магазинах. Пекарні. Елетротранспорт. Всі бомбосховища резервним освітленням обладнані?
ну блекаут и я пережил зимой 2022 ответы на эти вопросы +/- знаю. Лифты старого фонда нет, кассы/холодильники в большинстве магазинов запитываются генераторами (иначе вся глубокая заморозка идёт на помойку), по больницам уверен работают генераторы (их нам тогда передали шото немало). Возле меня (в 30 метрах) даже мелкая аптека и парикмахерская работали на генераторах. Банки работали через один, я так понимаю в каждое отделение поставить генератор дорого. Не думаю что в Харькове как то иначе. У меня была проблема чем себя занять в темное время суток без э.энергии, поэтому и спросил.
очевидні ж речі
а шо пес робить коли немає шо робити?
тренуватись, аудіокнижки слухати. Ще можно общатись з живими людьми, а також бухать і єб-сь
ще можно дурью матись. Не умієте?
ладно, я вас научу. Запалюєте свічку і стараєтесь її загасити не торкаючись ,ударом кулака. Міняєте дистанцію і вугол. Так само ,можно перевертати поставлену вертикально пачку сірників . Мячик од великого тенісу привязуєте за резинку до бейсболки. Бейсболку на голову і боксіруєм при свічці, спочатку статично , потім ходим . при поганому освітленні саме то...
хід мислі Ви уловили? Дурному не скучно й самому
є ж досвід древніх інтелектуалів. краща розвага для мислителя- мордобой. не забувайте шо платон був олімпійським чемпіоном з мма а піфагор з боксу.
Правда олімпійські ігри тоді були не особо популярними, крім мєстних нудістів на ті ігри ніхто не ходив, так шо великого спорту не треба. можете себе обмежити чемпіонством в селі чи невеликому районі.
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 21:19
tumos написав: detroytred написав:
Уявляєш, мені не платять за погони ні копійки. То де погони?
Впенсія платиться за вислугу років. За вислужені роки. За виконане раніше.
В настоящий момент вам не платят за погоны - в контексте, что вы не проходите службу.
Но в контексте расчета пенсии вы допустили ошибку. ИМХО. В грошовому забезпеченні для обчислення пенсії є складова - оклад за військове звання.
Саме так.
Тільки це не сплата за погони, а врахування погон в минулому. В минулому. Врахування взвання в минулій службі.
Тобто мене призначали, наприклад, в добовий гарнізонний наряд згідно чого? Згідно взвання. І об'єм роботи був згідно взвання.
А не згідно рядового, який патрульним відпрацьовував.
Також інші моменти служби, в який враховується саме взвання.
Ще раз -- пенсія за службу з погонами капітана, за службу з таємницею, з такою-то класностью, науковим ступенем і т.д. і т.п.
Як не крути, за минуле.
Яке відношення має пенсія до сьогодення -- ніякого.
Бо при призові, при знов чіплянні погон, буде виплачуватися грошове забезпечення за сьогоднішнє + ота пенсія, яку раніше заслужив.
Халяви нема і не буде...
Питання було підняте в сенсі, що платять зараз за погони зараз.
Востаннє редагувалось detroytred
в П'ят 05 кві, 2024 21:22, всього редагувалось 1 раз.
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