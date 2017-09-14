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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 75257526752775287529 ... 7532>
Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 21:20

  Vadim_ написав:
  Bobua написав:От і як воно на самом ділі-то?

Чітко ж: буде 200 тис., То 60% залюбки продовжать далі. Або, наприклад, ще додати, так черга охочих буде до небес.
Тобто про яку втому річ?...

Якщо справа в ціні. В ціні питання.
Виходить так?


Залюбки?

Ще раз наводжу приклад.
Премія 100тис. І така є не лише нулям ~60тис осіб. Така є більшої кількості осіб.
Під час відпустки премію не платять. Це “втрата” від 50тис (звичайний лютий міс) до 45тис у довгі місяці (31д). Це товктися добу в дорозі додому і ще добу назад. Це всього 12д вдома.

І

А скільки платять солдату якщо поранений і у шпиталі або вдома?
А скільки передбачено ЗАКОНОМ якщо без ноги/руки , тоб то інвалід і не можеш за собою доглядати і потрібна помічь а рідні немає а якщо і є то як з цим в ТЦК і виплати які щомісячні ?[/quote]
Шо-то месные блатные /приближённые "не в чате" :(
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 21:20

  freeze написав:_Mykola_
Большое спасибо Вам ещё за один дрон. !


Як справи ФРІІЗ ?
Давно з вами не спілкувався .
Вже дві доби в операційній , праці багато .
Ванек з Миколаєва каже що у вас дуже гучно ....
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 21:20

vitaliiangel

В целом же Бахраева пытали на протяжении 14-ти часов.



Бетон питав «какая разница, если придут кацапы и заберут воевать». Угу, нет разницы..
2Флер: малувато!)))
Але «глазки закапав 50 віскі»))
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 05 кві, 2024 21:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 21:22

detroytred

Бо при призові, при знов чіплянні погон, буде виплачуватися грошове забезпечення за сьогоднішнє + ота пенсія, яку раніше заслужив.


Наче ні.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 21:23

  Vadim_ написав::( Какой то Ёбнутій и не понятный модерятинг :( :?
п.с. озвучьте в "правилах" кому и о чём можно писать



Да продлит Аллах роки вашого життя ....
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 21:23

  Hotab написав:detroytred

Бо при призові, при знов чіплянні погон, буде виплачуватися грошове забезпечення за сьогоднішнє + ота пенсія, яку раніше заслужив.


Наче ні.

Здасті, приїхали))))

Навіть у тюрмі пенсія виплачується і далі))
Пенсія -- за минуле. За роки, які вислужив.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 05 кві, 2024 21:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 21:24

  Бетон написав:
И тэс, потому что пики зимой блин. Шо нэ ясно?

Хлопці, для розуміння фізики та суті процесу:

https://stud.com.ua/65982/ekonomika/grafiki_elektrichnogo_navantazhennya
Хоча б малюнок 4.2 подивіться...

Піки, і провали в ДОБОВОМУ графіку є ЗАВЖДИ, відрізняється тільки величина регулювання від нічного провалу та максимуму, для цього у нашій ОЕС використовуються ТЕС(ТЕЦ)+ГЕС+ГАЕС+непередбачувано допомагають, або погіршують балансування СЕС та вітряки.

І, нежданчик, максимумів споживання у нашій ОЕС є декілька, і зимою, і... ВЛІТКУ.
Структура споживання дуже змінилася з часів СССР та 2000-х.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в П'ят 05 кві, 2024 21:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 21:24

  detroytred написав:
  Hotab написав:detroytred

Бо при призові, при знов чіплянні погон, буде виплачуватися грошове забезпечення за сьогоднішнє + ота пенсія, яку раніше заслужив.


Наче ні.

Здасті, приїхали))))

Наче нещодавно щось поміняли. Ні?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 21:27

  холява написав:
  Vadim_ написав::( Какой то Ёбнутій и не понятный модерятинг :( :?
п.с. озвучьте в "правилах" кому и о чём можно писать



Да продлит Аллах роки вашого життя ....

Как же без - вылезать, вы в своём тренде.
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 21:27

  Hotab написав:vitaliiangel

В целом же Бахраева пытали на протяжении 14-ти часов.



Бетон питав «какая разница, если придут кацапы и заберут воевать». Угу, нет разницы..
2Флер: малувато!)))
Але «глазки закапав 50 віскі»))

то ви вже прийняли. "какая разница" я не питав.
я питав, чім методи відрізняються. ніхто не знає.
Бетон
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