Чітко ж: буде 200 тис., То 60% залюбки продовжать далі. Або, наприклад, ще додати, так черга охочих буде до небес. Тобто про яку втому річ?...
Якщо справа в ціні. В ціні питання. Виходить так?
Залюбки?
Ще раз наводжу приклад. Премія 100тис. І така є не лише нулям ~60тис осіб. Така є більшої кількості осіб. Під час відпустки премію не платять. Це “втрата” від 50тис (звичайний лютий міс) до 45тис у довгі місяці (31д). Це товктися добу в дорозі додому і ще добу назад. Це всього 12д вдома.
І
А скільки платять солдату якщо поранений і у шпиталі або вдома? А скільки передбачено ЗАКОНОМ якщо без ноги/руки , тоб то інвалід і не можеш за собою доглядати і потрібна помічь а рідні немає а якщо і є то як з цим в ТЦК і виплати які щомісячні ?[/quote] Шо-то месные блатные /приближённые "не в чате"
Піки, і провали в ДОБОВОМУ графіку є ЗАВЖДИ, відрізняється тільки величина регулювання від нічного провалу та максимуму, для цього у нашій ОЕС використовуються ТЕС(ТЕЦ)+ГЕС+ГАЕС+непередбачувано допомагають, або погіршують балансування СЕС та вітряки.
І, нежданчик, максимумів споживання у нашій ОЕС є декілька, і зимою, і... ВЛІТКУ. Структура споживання дуже змінилася з часів СССР та 2000-х.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в П'ят 05 кві, 2024 21:24, всього редагувалось 1 раз.