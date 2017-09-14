Banderlog написав:платон був олімпійським чемпіоном з мма а піфагор з боксу
Піфагор створив секту з математичним ухилом, всі члени якої себе також називали піфагорами, тому він наробив різних справ.
Іноді в популярній літературі Піфагору приписують також Олімпійську перемогу в змаганнях з боксу, плутаючи філософа з його тезкою, сином Кратета, що також відбувався з острова Самос, який здобув перемогу на 48-х іграх трохи раніше, за 18 років до того, як філософ з 'явився на світ. https://uaeu.top/tsikave/korotka-biogra ... fakti.html
Чітко ж: буде 200 тис., То 60% залюбки продовжать далі. Або, наприклад, ще додати, так черга охочих буде до небес. Тобто про яку втому річ?...
Якщо справа в ціні. В ціні питання. Виходить так?
Залюбки?
Ще раз наводжу приклад. Премія 100тис. І така є не лише нулям ~60тис осіб. Така є більшої кількості осіб. Під час відпустки премію не платять. Це “втрата” від 50тис (звичайний лютий міс) до 45тис у довгі місяці (31д). Це товктися добу в дорозі додому і ще добу назад. Це всього 12д вдома.
І
А скільки платять солдату якщо поранений і у шпиталі або вдома? А скільки передбачено ЗАКОНОМ якщо без ноги/руки , тоб то інвалід і не можеш за собою доглядати і потрібна помічь а рідні немає а якщо і є то як з цим в ТЦК і виплати які щомісячні ?
Шо-то месные блатные /приближённые "не в чате" [/quote] ОБ этоМ специалисты могут шо то разьяснить?
Banderlog написав:ладно, я вас научу. Запалюєте свічку і стараєтесь її загасити не торкаючись ,ударом кулака. Міняєте дистанцію і вугол. Так само ,можно перевертати поставлену вертикально пачку сірників . Мячик од великого тенісу привязуєте за резинку до бейсболки. Бейсболку на голову і боксіруєм при свічці, спочатку статично , потім ходим . при поганому освітленні саме то... хід мислі Ви уловили? Дурному не скучно й самом
полжизни потерял потому что никогда этого не делал. чувствую себя ботаником, хотя в школе был разгельдяем.
У меня есть дурная привычка - заниматься только тем, что мне интересно. Одно время работал в рекламном бизнесе, неплохие деньги зарабатывал, но ушел, потому что скучно. Жизнь не настолько длинная чтобы тратить её на разную куету.
Из спорта, гоняю на э.самокате по лесу. Это не просто, дорожек там нет, периодически подкидывает на кочках или колесо зарывается в песок (вокруг меня хвойный лес он на песке). Зато весело и страшно. Годы не те, можно и шею сломать.
Общение с живыми людьми? Это дичь. Нет возможно где-то есть интересные люди, хз где. Интернет избаловал. Я рос в селе, там кого встретишь с тем и общаешься, выбора не было. Интернет дал выбор и живое общение то что "без выбора" обесценилось. а в ЗСУ интересные люди служат?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 05 кві, 2024 21:36, всього редагувалось 1 раз.
Бетон написав:hunter, поймите уже наконец. Они все не хотят соблюдать закон. Законом не запрещён выезд. ОНИ ПРОСТО ХОТЯТ БЫТЬ ЗАКОНОМ
Есть четкий перечень М1860 которым не запрещено выезд. Он прям по пунктам. Тиса свободна для остальных. Полиции разрешено устанавливать личность, ТЦК спрашивать военный билет. Избивать вас не разрешено, так же как и вам избивать ТЦК.
Обмеження на виїзд і переміщення військовозобов'язаних за кордон можуть встановлюватися винятково законом, але на сьогодні немає жодного закону чи навіть постанови Кабміну, яка б забороняла виїзд за кордон.
нема. то вони вимагали якісь відсрочки, то ні. один прикордонник випускає, бо настрій більш менш, інший ні. то випускають студентів, то ні.