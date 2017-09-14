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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 752775287529753075317532>
Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 21:38

  _Mykola_ написав:
  Бетон написав:
И тэс, потому что пики зимой блин. Шо нэ ясно?

Хлопці, для розуміння фізики та суті процесу:

https://stud.com.ua/65982/ekonomika/grafiki_elektrichnogo_navantazhennya
Хоча б малюнок 4.2 подивіться...

Піки, і провали в ДОБОВОМУ графіку є ЗАВЖДИ, відрізняється тільки величина регулювання від нічного провалу та максимуму, для цього у нашій ОЕС використовуються ТЕС(ТЕЦ)+ГЕС+ГАЕС+непередбачувано допомагають, або погіршують балансування СЕС та вітряки.

І, нежданчик, максимумів споживання у нашій ОЕС є декілька, і зимою, і... ВЛІТКУ.
Структура споживання дуже змінилася з часів СССР та 2000-х.

дуже показовими були добові графіки споживання з розбивкою по генераціям. але після початку війни їх не показують :cry:
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 21:39

  Hotab написав:vitaliiangel

В целом же Бахраева пытали на протяжении 14-ти часов.



Бетон питав «какая разница, если придут кацапы и заберут воевать». Угу, нет разницы..
2Флер: малувато!)))
Але «глазки закапав 50 віскі»))

тебе дай власть и безнаказанность, то же самое будешь делать.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 21:39

  Vadim_ написав:
Шо-то месные блатные /приближённые "не в чате" :(

ОБ этоМ специалисты могут шо то разьяснить? :? :mrgreen:[/quote]

Роз,ясняю , хоч і не спеціаліст .... крапельниця .... десь трі-чотири доби .
Як печінка стане на місце , там і мізки підтянуться ,,,,
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 21:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vitaliiangel

Жизнь не настолько длинная чтобы тратить её на разную куету


Зображення


тебе дай власть и безнаказанность, то же самое будешь делать.


Меня там нет, а ты все равно идти боишься :D
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 21:46

  vitaliiangel написав:а в ЗСУ интересные люди служат?

як усюди всякі.
служив разом з чемпіоном України по ядру, диску, стронгменству.
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 21:48

какой то новый вид шизофрении, боевой лётчик считает сообщения форумчан в интернете. Может дису написать?

выделяют следующие виды навязчивых явлений:

Три основные группы навязчивых явлений:

В идеаторной сфере — обсессии (навязчивые мысли, воспоминания, сомнения и влечения).

В эмоциональной сфере — фобии.

В двигательной сфере — компульсии.

Навязчивый счет (арифмомания) — навязчивое стремление считать попадающиеся на глаза предметы: этажи домов, столбы, людей в целом и мужчин или женщин в частности, машины определенного цвета или марки и т.д.
соообщения на форуме туда же
  Hotab написав:Меня там нет, а ты все равно идти боишься
с рекламного бизнеса я тоже уволился потому что боюсь? какой ты ограниченный, 2-3 базовые эмоции - весь твой спектр.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 05 кві, 2024 21:52, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 21:50

  Бетон написав:Обмеження на виїзд і переміщення військовозобов'язаних за кордон можуть встановлюватися винятково законом, але на сьогодні немає жодного закону чи навіть постанови Кабміну, яка б забороняла виїзд за кордон.

нема.
то вони вимагали якісь відсрочки, то ні. один прикордонник випускає, бо настрій більш менш, інший ні. то випускають студентів, то ні.

хочуть бути законом. все правильно

Бетон, там такая для вас лажа. Конституцией разрешено ограничение передвижения. Законом про военное положение регулируется это же самое. Но говорится что области, территории и ограничения берутся указом Президента по подаче РНБО. Поэтому всё чётко. РНБО подаст что М1860 мало будет Ж1860 ограничены.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 21:51

  vitaliiangel написав:Жизнь не настолько длинная чтобы тратить её на разную куету.
Отож!
...на різну куєту типу служби в армії безстроково :lol:
  vitaliiangel написав:вокруг меня хвойный лес он на песке
Навколо мене теж :wink:
  vitaliiangel написав:а в ЗСУ интересные люди служат?
Так.
Хіба я і інші фронтовики тут не цікаві? :lol:

Але таких мало...
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 21:53

vitaliiangel

2-3 базовые эмоции


Какая базовая эмоция мешает финансировать ЗСУ не уклоняясь от налогов?
(Сообщения считает встроенный счетчик , ты тоже можешь научиться открывать эту страницу)
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 21:53

  Успіх написав:Отож!
...на різну куєту типу служби в армії безстроково
обьясни это хотабу.
vitaliiangel
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  #<1 ... 752775287529753075317532>
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