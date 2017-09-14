Піки, і провали в ДОБОВОМУ графіку є ЗАВЖДИ, відрізняється тільки величина регулювання від нічного провалу та максимуму, для цього у нашій ОЕС використовуються ТЕС(ТЕЦ)+ГЕС+ГАЕС+непередбачувано допомагають, або погіршують балансування СЕС та вітряки.
І, нежданчик, максимумів споживання у нашій ОЕС є декілька, і зимою, і... ВЛІТКУ. Структура споживання дуже змінилася з часів СССР та 2000-х.
дуже показовими були добові графіки споживання з розбивкою по генераціям. але після початку війни їх не показують
какой то новый вид шизофрении, боевой лётчик считает сообщения форумчан в интернете. Может дису написать?
выделяют следующие виды навязчивых явлений:
Три основные группы навязчивых явлений:
В идеаторной сфере — обсессии (навязчивые мысли, воспоминания, сомнения и влечения).
В эмоциональной сфере — фобии.
В двигательной сфере — компульсии.
• Навязчивый счет (арифмомания) — навязчивое стремление считать попадающиеся на глаза предметы: этажи домов, столбы, людей в целом и мужчин или женщин в частности, машины определенного цвета или марки и т.д.
соообщения на форуме туда же
Hotab написав:Меня там нет, а ты все равно идти боишься
с рекламного бизнеса я тоже уволился потому что боюсь? какой ты ограниченный, 2-3 базовые эмоции - весь твой спектр.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 05 кві, 2024 21:52, всього редагувалось 3 разів.
Бетон написав:Обмеження на виїзд і переміщення військовозобов'язаних за кордон можуть встановлюватися винятково законом, але на сьогодні немає жодного закону чи навіть постанови Кабміну, яка б забороняла виїзд за кордон.
нема. то вони вимагали якісь відсрочки, то ні. один прикордонник випускає, бо настрій більш менш, інший ні. то випускають студентів, то ні.
хочуть бути законом. все правильно
Бетон, там такая для вас лажа. Конституцией разрешено ограничение передвижения. Законом про военное положение регулируется это же самое. Но говорится что области, территории и ограничения берутся указом Президента по подаче РНБО. Поэтому всё чётко. РНБО подаст что М1860 мало будет Ж1860 ограничены.