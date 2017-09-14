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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 21:54
stm написав: Бетон написав:
Обмеження на виїзд і переміщення військовозобов'язаних за кордон можуть встановлюватися винятково законом, але на сьогодні немає жодного закону чи навіть постанови Кабміну, яка б забороняла виїзд за кордон.
нема.
то вони вимагали якісь відсрочки, то ні. один прикордонник випускає, бо настрій більш менш, інший ні. то випускають студентів, то ні.
хочуть бути законом. все правильно
Бетон, там такая для вас лажа. Конституцией разрешено ограничение передвижения. Законом про военное положение регулируется это же самое. Но говорится что области, территории и ограничения берутся указом Президента по подаче РНБО. Поэтому всё чётко. РНБО подаст что М1860 мало будет Ж1860 ограничены.
зараз мене більше цікавить заборона на купівлю ліків у вигляді пива після 21.00. раз в рік захотілося - ніззя. те ніззя, це не можна
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Бетон
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 21:54
vitaliiangel написав:
Общение с живыми людьми? Это дичь. Нет возможно где-то есть интересные люди, хз где. Интернет избаловал. Я рос в селе, там кого встретишь с тем и общаешься, выбора не было. Интернет дал выбор и живое общение то что "без выбора" обесценилось. а в ЗСУ интересные люди служат?
я колись в інтернеті зустрічав що є здається датська бібліотека де можно взяти почитати людину. Приходиш і кажеш дайте приміром пожарника або наркомана і триндиш з ним півгодини.
Зараз в армії народ дуже різний з різних регіонів, різних професій, різного віку. Цікаво , я за життя просто не пересікався з багатьма типами. По цьому принципу якийсь час розвлєкався, коли не мав куди час діти. Проблема тіки в тому , що не ти заказуєш вибір а случайно попадаються. Но зараз втомився. Найбільша розкіш на війні це побути самому.
Потриндіти з рідними і друзями так би ніхто не чув. А більш за все хочеться самому вночі посидіти біля гірської річки з ватрою.
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Banderlog
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 22:00
vitaliiangel написав:
Общение с живыми людьми? Это дичь. Нет возможно где-то есть интересные люди, хз где. Интернет избаловал. Я рос в селе,
А потом показали интернет.
Интернет-зависимость
Страдающие ей постоянно хотят получить доступ в Сеть. Желание полностью вытесняет любые потребности, и вынуждает отказаться от работы и личной жизни. Зависимость уже собираются приравнять к наркомании.
Исследователи отмечают, что Интернет-зависимость в долгосрочной перспективе вырабатывает у людей сильный комплекс неполноценности в купе с низкой самооценкой. Кроме того, зависимость чревата деградацией социальных навыков, вплоть до неспособности вызвать «скорую помощь».
На данный момент психиатры рассматривают возможность медикаментозного лечения, но пока что рекомендуют больным изоляцию от мест, где им будет доступно подключение к Сети. Отметим, что в США один за другим открываются специальные лагеря для Интернет-зависимых, наподобие летних.
Армия без Старлинка бы подлечила…
vitaliiangel написав: Успіх написав:
Отож!
...на різну куєту типу служби в армії безстроково
обьясни это хотабу.
Так он не служит))
Востаннє редагувалось Hotab
в П'ят 05 кві, 2024 22:04, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 22:01
Banderlog написав:
Найбільша розкіш на війні це побути самому.
у меня была работа связанная с командировками. За месяц 15-18 дней в командировке. Настал отпуск и одна сотрудница спрашивает "куда то поедешь?" НЕТ хочу хотя бы месяц дома посидеть. А им наоборот по кайфу куда-то поехать и 3 часа потом показывать фото где были/чё видели. Примерно то же и с общением. В командировке так наобщаешься (семинары, собеседования, потом банкет и так каждый день) приезжаешь домой и вроде глазами рад всех видеть, но чтобы общаться желания ноль
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 22:04
Banderlog написав: vitaliiangel написав:
Общение с живыми людьми? Это дичь. Нет возможно где-то есть интересные люди, хз где. Интернет избаловал. Я рос в селе, там кого встретишь с тем и общаешься, выбора не было. Интернет дал выбор и живое общение то что "без выбора" обесценилось. а в ЗСУ интересные люди служат?
я колись в інтернеті зустрічав що є здається датська бібліотека де можно взяти почитати людину. Приходиш і кажеш дайте приміром пожарника або наркомана і триндиш з ним півгодини.
Зараз в армії народ дуже різний з різних регіонів, різних професій, різного віку. Цікаво , я за життя просто не пересікався з багатьма типами. По цьому принципу якийсь час розвлєкався, коли не мав куди час діти. Проблема тіки в тому , що не ти заказуєш вибір а случайно попадаються. Но зараз втомився. Найбільша розкіш на війні це побути самому.
Потриндіти з рідними і друзями так би ніхто не чув. А більш за все хочеться самому вночі посидіти біля гірської річки з ватрою.
По суті Ви тільки розписали власне, що Вам хочеться зробити, отримати потім.
А головне, що хочеться -- це не залежати ні від кого (з оточуючих - ні начальників, ні підлеглих, ні рівних).
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 22:09
Бетон написав:
зараз мене більше цікавить заборона на купівлю ліків у вигляді пива після 21.00. раз в рік захотілося - ніззя. те ніззя, це не можна
Представляєте яка хрінь? А мені не можно з осені 2022р і не тощоб я не купляв чи дуже любітєль. Но то шо МЕНІ НЕ МОЖНО це тупо бісить.
Попадаєш зрідка в цивілізацію а пива нізя. Воно ніби й так можно, все можно достати, но втихаря крадьки як в тюрмі. Нах воно так треба?
Помню їздив в командировку по зброю на арсенал, то взяв пива безалкогольного до бургера, підійшли 2 поліцая і зауваження мені за прилюдне розпиття бо люди не будуть розбиратись алкогольне чи без, а побачать шо охвіцер пє пиво.
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 22:18
Banderlog написав: Бетон написав:
зараз мене більше цікавить заборона на купівлю ліків у вигляді пива після 21.00. раз в рік захотілося - ніззя. те ніззя, це не можна
Представляєте яка хрінь? А мені не можно з осені 2022р і не тощоб я не купляв чи дуже любітєль. Но то шо МЕНІ НЕ МОЖНО це тупо бісить.
Попадаєш зрідка в цивілізацію а пива нізя. Воно ніби й так можно, все можно достати, но втихаря крадьки як в тюрмі. Нах воно так треба?
Помню їздив в командировку по зброю на арсенал, то взяв пива безалкогольного до бургера, підійшли 2 поліцая і зауваження мені за прилюдне розпиття бо люди не будуть розбиратись алкогольне чи без, а побачать шо охвіцер пє пиво.
Ну тут якби все логічно.
Бетон - цивільний.
А Ви - всл. Вам за ці та інші обмеження гроші і платять, і пенсія військова буде раніше, і пільги.
За бойові дії - окремо.
За все окремо - за звання, за вислугу, за класність, за секрєтку і т.д.
Василь-то саме за це і верещить!
Вам же гроші платили...
А бажаючих особо-то і нема.
СТМ пригласіть у військо.
Можна і в глибокий тил. З малими ризиками для життя.
Востаннє редагувалось detroytred
в П'ят 05 кві, 2024 22:21, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 22:21
detroytred
саме за це і верещить!
Вам же гроші платили...
Часом не при зʼясуванні цього питання з Флуманом останній відправився на відпочинок?)
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 22:22
detroytred написав:
А бажаючих особо-то і нема.
не выдумывайте. желающих ехать на ноль нет. а сидеть в тылу на блокпостах или в штабе за 20 тыс желающих море. Где в Тернополе/Черновцах такие зарплаты?
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vitaliiangel
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