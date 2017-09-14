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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7529753075317532>
Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 22:23

Хотаб
Отож.
В цьому питанні самі різні люди сходяться в погляді.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 22:26

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:А бажаючих особо-то і нема.
не выдумывайте. желающих ехать на ноль нет. а сидеть в тылу на блокпостах или в штабе за 20 тыс желающих море. Где в Тернополе/Черновцах такие зарплаты?

Не згоден.
І до війни, коли не було ризиків, бажаючих на військові обмеження завжди не вистачало...

А на халявні посади, згоден!, дійсно, бажаючих завжди черга.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 22:27

"Навіть ув'язнені зеки знають, на скільки сідають!"©

  detroytred написав:А головне, що хочеться -- це не залежати ні від кого
Так, хочеться ВОЛІ!!! :D
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  Banderlog написав:як в тюрмі. Нах воно так треба?
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 22:29

  detroytred написав:А на халявні посади, згоден!, дійсно, бажаючих завжди черга.
это везде так. Там где надо работать желающих раз-два и нет. А куйнёй страдать - море желающих.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 22:30

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:А на халявні посади, згоден!, дійсно, бажаючих завжди черга.
это везде так. Там где надо работать желающих раз-два и нет. А куйнёй страдать - море.

Так а коли і працювати, і + купа обмежень -- це повна опа.

Нормально - це коли щось одне з цих двох: або цивільним пашеш, або військовим - несеш військові обмеження.
Гірше - це коли військовим вкалуєш))
Ну і повний - це коли + ризики здоров'ю (воюєш).
А! -- ну і ще + відповідальності вагон. Щоб ще більш турбуватися.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 05 кві, 2024 22:35, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 22:34

  detroytred написав:
  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:А на халявні посади, згоден!, дійсно, бажаючих завжди черга.
это везде так. Там где надо работать желающих раз-два и нет. А куйнёй страдать - море.

Так а коли і працювати, і + купа обмежень -- це повна опа.

поэтому в 2016 я себе пообещал что работать (на дядю) больше не буду. Только что то своё. Хочу делаю, не хочу не делаю.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 22:35

Приїжджати до сім'ї 2-3рази на рік на 10-15днів?))

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:А бажаючих особо-то і нема.
не выдумывайте. желающих ехать на ноль нет. а сидеть в тылу на блокпостах или в штабе за 20 тыс желающих море. Где в Тернополе/Черновцах такие зарплаты?

Не погоджусь.
Якщо було б по контракту(6-12-18-24міс) - то так.
А на безстроково - дурних мало :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 22:39

Успіх сейчас вроде никому всл нельзя увольняться по собственному. Потому что надоела служба/начальник. Это те вещи, которых я не понимаю. Если утром не хочется идти на работу и так продолжается месяц-два, я увольняюсь, точка. И пофиг какая зарплата, есть вещи дороже денег.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 05 кві, 2024 22:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 22:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

холява написав:
Як справи ФРІІЗ ?
Давно з вами не спілкувався .
Вже дві доби в операційній , праці багато .
Ванек з Миколаєва каже що у вас дуже гучно ....


Доброй ночи. Даже не знаю сказать как дела. Одинаково. Дни Сурка. Так чтобы сказать, что стало хуже нельзя, лучше тоже не стало. В целом дроново-артиллерийская война. Если на плацдарме в Крынках, орки пытаются атаковать, иногда. То на плацдарме в районе Пiдстепне, вообще контакта прямого нет, просто обстреливают целый день, видно выделен объем снарядов на день, надо по нам отработать. Странная ситуация, и мы не пытаемся двигаться вперёд, ибо технику через Днепр особо не перетащить, и орки так особо не парятся, видно нет приказа любой ценой не считаясь с потерями скинуть плацдармы в реку. Хотя теоретически могут с таким превосходством в артиллерии и снарядах
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 22:42

Стефанішина підтвердила, що США та Німеччина проти запрошення України в НАТО - "Це їхня ключова позиція"


https://www.rbc.ua/rus/news/stefanishin ... 42512.html
Xenon
 
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