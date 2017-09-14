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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 22:23
Хотаб
Отож.
В цьому питанні самі різні люди сходяться в погляді.
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detroytred
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 22:26
vitaliiangel написав: detroytred написав:
А бажаючих особо-то і нема.
не выдумывайте. желающих ехать на ноль нет. а сидеть в тылу на блокпостах или в штабе за 20 тыс желающих море. Где в Тернополе/Черновцах такие зарплаты?
Не згоден.
І до війни, коли не було ризиків, бажаючих на військові обмеження завжди не вистачало...
А на халявні посади, згоден!, дійсно, бажаючих завжди черга.
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 22:27
detroytred написав:
А головне, що хочеться -- це не залежати ні від кого
Так, хочеться ВОЛІ!!!
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Banderlog написав:
як в тюрмі. Нах воно так треба?
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 22:29
detroytred написав:
А на халявні посади, згоден!, дійсно, бажаючих завжди черга.
это везде так. Там где надо работать желающих раз-два и нет. А куйнёй страдать - море желающих.
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 22:30
vitaliiangel написав: detroytred написав:
А на халявні посади, згоден!, дійсно, бажаючих завжди черга.
это везде так. Там где надо работать желающих раз-два и нет. А куйнёй страдать - море.
Так а коли і працювати, і + купа обмежень -- це повна опа.
Нормально - це коли щось одне з цих двох: або цивільним пашеш, або військовим - несеш військові обмеження.
Гірше - це коли військовим вкалуєш))
Ну і повний - це коли + ризики здоров'ю (воюєш).
А! -- ну і ще + відповідальності вагон. Щоб ще більш турбуватися.
Востаннє редагувалось detroytred
в П'ят 05 кві, 2024 22:35, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 22:34
detroytred написав: vitaliiangel написав: detroytred написав:
А на халявні посади, згоден!, дійсно, бажаючих завжди черга.
это везде так. Там где надо работать желающих раз-два и нет. А куйнёй страдать - море.
Так а коли і працювати, і + купа обмежень -- це повна опа.
поэтому в 2016 я себе пообещал что работать (на дядю) больше не буду. Только что то своё. Хочу делаю, не хочу не делаю.
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 22:35
vitaliiangel написав: detroytred написав:
А бажаючих особо-то і нема.
не выдумывайте. желающих ехать на ноль нет. а сидеть в тылу на блокпостах или в штабе за 20 тыс желающих море
. Где в Тернополе/Черновцах такие зарплаты?
Не погоджусь.
Якщо було б по контракту(6-12-18-24міс) - то так.
А на безстроково - дурних мало
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 22:39
Успіх сейчас вроде никому всл нельзя увольняться по собственному. Потому что надоела служба/начальник. Это те вещи, которых я не понимаю. Если утром не хочется идти на работу и так продолжается месяц-два, я увольняюсь, точка. И пофиг какая зарплата, есть вещи дороже денег.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в П'ят 05 кві, 2024 22:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 22:39
холява написав:
Як справи ФРІІЗ ?
Давно з вами не спілкувався .
Вже дві доби в операційній , праці багато .
Ванек з Миколаєва каже що у вас дуже гучно ....
Доброй ночи. Даже не знаю сказать как дела. Одинаково. Дни Сурка. Так чтобы сказать, что стало хуже нельзя, лучше тоже не стало. В целом дроново-артиллерийская война. Если на плацдарме в Крынках, орки пытаются атаковать, иногда. То на плацдарме в районе Пiдстепне, вообще контакта прямого нет, просто обстреливают целый день, видно выделен объем снарядов на день, надо по нам отработать. Странная ситуация, и мы не пытаемся двигаться вперёд, ибо технику через Днепр особо не перетащить, и орки так особо не парятся, видно нет приказа любой ценой не считаясь с потерями скинуть плацдармы в реку. Хотя теоретически могут с таким превосходством в артиллерии и снарядах
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 22:42
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