RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 7529753075317532
Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 22:46

  detroytred написав:
  Banderlog написав:
  Бетон написав:зараз мене більше цікавить заборона на купівлю ліків у вигляді пива після 21.00. раз в рік захотілося - ніззя. те ніззя, це не можна :evil:

Представляєте яка хрінь? А мені не можно з осені 2022р і не тощоб я не купляв чи дуже любітєль. Но то шо МЕНІ НЕ МОЖНО це тупо бісить.
Попадаєш зрідка в цивілізацію а пива нізя. Воно ніби й так можно, все можно достати, но втихаря крадьки як в тюрмі. Нах воно так треба?
Помню їздив в командировку по зброю на арсенал, то взяв пива безалкогольного до бургера, підійшли 2 поліцая і зауваження мені за прилюдне розпиття бо люди не будуть розбиратись алкогольне чи без, а побачать шо охвіцер пє пиво. :twisted:

Ну тут якби все логічно.
Бетон - цивільний.
А Ви - всл. Вам за ці та інші обмеження гроші і платять, і пенсія військова буде раніше, і пільги.
За бойові дії - окремо.
За все окремо - за звання, за вислугу, за класність, за секрєтку і т.д.

Василь-то саме за це і верещить!
Вам же гроші платили...

А бажаючих особо-то і нема.
СТМ пригласіть у військо.
Можна і в глибокий тил. З малими ризиками для життя.

Я не військовий , я мобілізований. не буде мені ніякої пенсії. І в полковники я не попаду. В цій банді чужий.і ті всякі плюшки мене мало цікавлять. А як Ви? Ладно патріотизм, почуття корпоративної солідарності нема? Ви ж розумієте шо якщо ми програєм то буде внутрішній дефолт і од військової пенсії зостанеться одна назва?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 876
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 22:49

За крок до перевороту думок©

  vitaliiangel написав:Успіх сейчас вроде никому всл нельзя увольняться по собственному. Потому что надоела служба/начальник. Это те вещи, которых я не понимаю. Если утром не хочется идти на работу и так продолжается месяц-два, я увольняюсь, точка. И пофиг какая зарплата, есть вещи дороже денег.

Так мені це теж в голові не вкладається, так як я "вчорашній тракторист/барист/підприємець", а тут "бац" і на ДВА РОКИ+ потрапив у рабство! :shock:

Інша річ, коли йде військовий, який на це вчився, йому це цікаво, він до цього готувався і готовий до "оцього всього"...
А тут взяли цивільного(ну ок, на пару місяців, ну накрайняк на рік допомогти) - але не безстроково ж ???!
  vitaliiangel написав:. И пофиг какая зарплата, есть вещи дороже денег.
Так отож!!!
Востаннє редагувалось Успіх в П'ят 05 кві, 2024 22:53, всього редагувалось 1 раз.
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6195
З нами з: 18.03.21
Подякував: 219 раз.
Подякували: 895 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 22:53

  Успіх написав:Інша річ, коли йде військовий, який на це вчився, йому це цікаво, аін до цього готувався і готовий до "оцього всього"...
А тут взяли цивільного(ну ок, на пару місяців, ну накрайняк на рік допомогти) - але не безстроково ж ???!
тем что мне интересно я бы занимался. хз мб дроны собирал/ремонтировал . права есть, но крутить баранку я не люблю. Наверн надо со школы обучать военным специальностям, шоб хотя бы было понимание что к чему.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22806
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2388 раз.
Подякували: 3350 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 22:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Banderlog написав:Помню їздив в командировку по зброю на арсенал, то взяв пива безалкогольного до бургера, підійшли 2 поліцая і зауваження мені за прилюдне розпиття бо люди не будуть розбиратись алкогольне чи без, а побачать шо охвіцер пє пиво. :twisted:


А зачем в форме ездить ? Вы же вроде в управлении. Надо маскироваться. У нас за появление в районе штаба или КП в военной форме можно сурову догану получить с лишением премии. Я сам форму крайний раз одевал прошлым летом, а так служба идёт в джинсах Левис и кроссовках Скетчерс. Когда ливень, другая обувка, но тоже покупаю специальную гражданскую.
freeze
4
Форумчанин року
 
Повідомлень: 20514
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4789 раз.
Подякували: 7757 раз.
 
Профіль
9
23
5
1
Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 22:59

freeze

А зачем в форме ездить


Чтоб не бусифицировали.

тем что мне интересно я бы занимался.


Только интересного по мере лежания на диване все меньше.
«Лошадь, которая постояла в тени, работать не будет».
Hotab
 
Повідомлень: 11647
З нами з: 15.02.09
Подякував: 635 раз.
Подякували: 2203 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 23:01

  freeze написав:А зачем в форме ездить ? Вы же вроде в управлении. Надо маскироваться. У нас за появление в районе штаба или КП в военной форме можно сурову догану получить с лишением премии. Я сам форму крайний раз одевал прошлым летом, а так служба идёт в джинсах Левис и кроссовках Скетчерс. Когда ливень, другая обувка, но тоже покупаю специальную гражданскую.

махновці якісь :D
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2683
З нами з: 10.06.19
Подякував: 104 раз.
Подякували: 186 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7529753075317532
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: unicdima і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
10 19322
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 19:39
finansist1
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 180132
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 598004
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.