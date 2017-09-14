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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7529753075317532>
Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 22:42

Стефанішина підтвердила, що США та Німеччина проти запрошення України в НАТО - "Це їхня ключова позиція"


https://www.rbc.ua/rus/news/stefanishin ... 42512.html
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 22:46

  detroytred написав:
  Banderlog написав:
  Бетон написав:зараз мене більше цікавить заборона на купівлю ліків у вигляді пива після 21.00. раз в рік захотілося - ніззя. те ніззя, це не можна :evil:

Представляєте яка хрінь? А мені не можно з осені 2022р і не тощоб я не купляв чи дуже любітєль. Но то шо МЕНІ НЕ МОЖНО це тупо бісить.
Попадаєш зрідка в цивілізацію а пива нізя. Воно ніби й так можно, все можно достати, но втихаря крадьки як в тюрмі. Нах воно так треба?
Помню їздив в командировку по зброю на арсенал, то взяв пива безалкогольного до бургера, підійшли 2 поліцая і зауваження мені за прилюдне розпиття бо люди не будуть розбиратись алкогольне чи без, а побачать шо охвіцер пє пиво. :twisted:

Ну тут якби все логічно.
Бетон - цивільний.
А Ви - всл. Вам за ці та інші обмеження гроші і платять, і пенсія військова буде раніше, і пільги.
За бойові дії - окремо.
За все окремо - за звання, за вислугу, за класність, за секрєтку і т.д.

Василь-то саме за це і верещить!
Вам же гроші платили...

А бажаючих особо-то і нема.
СТМ пригласіть у військо.
Можна і в глибокий тил. З малими ризиками для життя.

Я не військовий , я мобілізований. не буде мені ніякої пенсії. І в полковники я не попаду. В цій банді чужий.і ті всякі плюшки мене мало цікавлять. А як Ви? Ладно патріотизм, почуття корпоративної солідарності нема? Ви ж розумієте шо якщо ми програєм то буде внутрішній дефолт і од військової пенсії зостанеться одна назва?
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 22:49

За крок до перевороту думок©

  vitaliiangel написав:Успіх сейчас вроде никому всл нельзя увольняться по собственному. Потому что надоела служба/начальник. Это те вещи, которых я не понимаю. Если утром не хочется идти на работу и так продолжается месяц-два, я увольняюсь, точка. И пофиг какая зарплата, есть вещи дороже денег.

Так мені це теж в голові не вкладається, так як я "вчорашній тракторист/барист/підприємець", а тут "бац" і на ДВА РОКИ+ потрапив у рабство! :shock:

Інша річ, коли йде військовий, який на це вчився, йому це цікаво, він до цього готувався і готовий до "оцього всього"...
А тут взяли цивільного(ну ок, на пару місяців, ну накрайняк на рік допомогти) - але не безстроково ж ???!
  vitaliiangel написав:. И пофиг какая зарплата, есть вещи дороже денег.
Так отож!!!
Востаннє редагувалось Успіх в П'ят 05 кві, 2024 22:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 22:53

  Успіх написав:Інша річ, коли йде військовий, який на це вчився, йому це цікаво, аін до цього готувався і готовий до "оцього всього"...
А тут взяли цивільного(ну ок, на пару місяців, ну накрайняк на рік допомогти) - але не безстроково ж ???!
тем что мне интересно я бы занимался. хз мб дроны собирал/ремонтировал . права есть, но крутить баранку я не люблю. Наверн надо со школы обучать военным специальностям, шоб хотя бы было понимание что к чему.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 22:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Banderlog написав:Помню їздив в командировку по зброю на арсенал, то взяв пива безалкогольного до бургера, підійшли 2 поліцая і зауваження мені за прилюдне розпиття бо люди не будуть розбиратись алкогольне чи без, а побачать шо охвіцер пє пиво. :twisted:


А зачем в форме ездить ? Вы же вроде в управлении. Надо маскироваться. У нас за появление в районе штаба или КП в военной форме можно сурову догану получить с лишением премии. Я сам форму крайний раз одевал прошлым летом, а так служба идёт в джинсах Левис и кроссовках Скетчерс. Когда ливень, другая обувка, но тоже покупаю специальную гражданскую.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 22:59

freeze

А зачем в форме ездить


Чтоб не бусифицировали.

тем что мне интересно я бы занимался.


Только интересного по мере лежания на диване все меньше.
«Лошадь, которая постояла в тени, работать не будет».
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 23:01

  freeze написав:А зачем в форме ездить ? Вы же вроде в управлении. Надо маскироваться. У нас за появление в районе штаба или КП в военной форме можно сурову догану получить с лишением премии. Я сам форму крайний раз одевал прошлым летом, а так служба идёт в джинсах Левис и кроссовках Скетчерс. Когда ливень, другая обувка, но тоже покупаю специальную гражданскую.

махновці якісь :D
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 23:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Hotab написав:freeze

А зачем в форме ездить


Чтоб не бусифицировали.

Но тут по любому документы военнослужащего всегда с собой.
Хотя как-то после года службы, мне жена звонит, говорит приходила домой делегация из ТЦК, передала мне повестку для отправки с вещами в часть. Было забавно. Я позвонил в военкомат, они попросили меня прислать им документ форму 5, что я действительно служу))) Причем через этот ТЦК я и был отправлен в ЗСУ. Бардачок.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 23:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ухилянтські морди, ну ви пойняли яка лафа в армії, можете на форумі шаройобитись, по гражданці ходити, зброї не носити місяцями і за це вам ще будуть платити.
Кому і тепер не подобається? :D
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 23:25

  fler написав:
  vitaliiangel написав:
рф знищила 80% українських ТЕЦ за останні тижні, – Шмигаль

«За останні тижні росіяни знищили понад шість гігаватів потужностей нашої енергомережі. Це і гідроенергетика, і вугільна енергетика. Вони продовжують бити ракетами нашими енергетичними об'єктами, знищують трансформатори, генератори», – сказав очільник уряду.

80% українських міст сидять без світла? Ні.

  ЛАД написав:В Харькове новый график - с 6 по 10 апреля отключения на 7 часов в день. Это по графику. Как будет реально, хз (хтозна).

Це в Харкові. Що в інших містах? Знайшла таке: "Запроваджуються обмеження споживання е/е 5 квітня з 18-45 до 22-00 у Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Сумській та Полтавській областях." - повідомляє Укренерго.
Висновок: руйнування 80% українських ТЕЦ не призвело до відключення 80% абонентів, отже країна має значні резервні потужності.

И не могло привести.
Согласно укр. Вики доля ТЕЦ/ТЕС в выработке эл-энергии в 2020 - 35,2%, в 2021 - 29,3% (сильное падение за счёт роста доли АЭС и ГЭС).
Так что даже полное уничтожение ТЕЦ/ТЕС уменьшило бы выработку эл-энергии примерно на 30%. Беда в другом - это маневровые мощности.
Кроме того, кроме генерации у нас много уничтоженных трансформаторных подстанций.

Бетон
Сейчас мороз не сильный, снега мало. что-то подсказывает, что с ноября оно почувствуется

Мороза в Харькове нет и отопление у нас выключили уже почти 2 недели назад.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 05 кві, 2024 23:31, всього редагувалось 1 раз.
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