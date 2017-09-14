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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7529753075317532
Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 23:45

  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:.............
В Харькове новый график - с 6 по 10 апреля отключения на 7 часов в день. Это по графику. Как будет реально, хз (хтозна).
У меня сегодня не было света до 15.20. С которого часа точно не знаю, но в 9 утра уже не было, около 6 ещё был.

невесело, но вы павербанками запаслись? что делаете когда нет света. Немного легче что апрель. В парке Горького погулять можно.

Ничего не делаем. Особо неприятно в домах выше 9 (или 10?) этажей - нет газа, только электричество. Даже чай не сделаешь.
До парка Горького далековато. К тому же транспорт ограничен - в метро увеличены интервалы, но это ещё ладно, а вот троллейбусы почти не ходят - работает всего 5-6 маршрутов. Трамваи вообще не ходят. Но погулять можно и в других районах, вот только выйти легко, а подниматься потом на ...надцатый этаж - не очень.
После обстрела 24.03 опять отключено уличное освещение.
Кроме того, график графиком, но никто не гарантирует отсутствие аварийных отключений. Это вне графика. Тем более, обстрелы продолжаются - сегодня было 3 раза. И ещё было в пригороде.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 23:53

Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:.............
В Харькове новый график - с 6 по 10 апреля отключения на 7 часов в день. Это по графику. Как будет реально, хз (хтозна).
У меня сегодня не было света до 15.20. С которого часа точно не знаю, но в 9 утра уже не было, около 6 ещё был.

невесело, но вы павербанками запаслись? что делаете когда нет света. Немного легче что апрель. В парке Горького погулять можно.

Ничего не делаем. Особо неприятно в домах выше 9 (или 10?) этажей - нет газа, только электричество. Даже чай не сделаешь.
До парка Горького далековато. К тому же транспорт ограничен - в метро увеличены интервалы, но это ещё ладно, а вот троллейбусы почти не ходят - работает всего 5-6 маршрутов. Трамваи вообще не ходят.
После обстрела 24.03 опять отключено уличное освещение.
Кроме того, график графиком, но никто не гарантирует отсутствие аварийных отключений. Это вне графика. Тем более, обстрелы продолжаются - сегодня было 3 раза. И ещё было в пригороде.
Ну, блекаути 2022 навчили такі часи пережити без проблем.
Поки світло є - чай/кава заварюється в термос.
Непогано дізнатися у провайдера, чи є можливість з його боку забезпечити резервне живлення обладнання. В ідеалі перейти на пасивну оптику. Тоді з вашої сторони тільки роутер і модем/ону заживити.
Плюс павербанки/зарядні станції, і мінімум на кілька годин є і освітлення і інет і якісь розваги і зв'язок.
Також - запас ліхтариків, звичайних і налобних, щоб без освітлення не вбитися на сходах і ходити по вулиці.
Світовідбивачі завжди мати з собою, переходити дороги без освітлення і світлофорів.
Також портативна газова плитка/пальник і кілька газових балонів не будуть зайвими, але головне дотримуватися правил безпеки.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 23:54

ЛАД
До парка Горького рукой подать. Но не был там ни разу с начала войны. Запомнил его полным детей а не таким как сейчас. Другой парк - сад Шевченко — более городской формат. Отличие от довоенного периода уже не такое разительно. Кстати сегодня выключили в центре э/э в 9 утра и вот только включили. Жителям наличии инвертора и аккума — терпимо. Жаль что не пишут время включения реальное при отключении. А вот бизнесу — неудобно весьма. Некоторые заведения закрылись и не открываются. Например филиал Рошена на Научной— не работае при отключении. Хотя казалось бы, уж они бы «потянули» генератор. Видимо не все так просто.
Востаннє редагувалось serg1974 в Суб 06 кві, 2024 00:01, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 23:59

  Banderlog написав:
  vitaliiangel написав:невесело, но вы павербанками запаслись? что делаете когда нет света. Немного легче что апрель. В парке Горького погулять можно.
індивідуаліст ви.
Тут питання що роблять решту. Чи працюють банки? Банкомати? Каси в магазинах? Лікарні? Ліфти в висотках. Холодильники в магазинах. Пекарні. Елетротранспорт. Всі бомбосховища резервним освітленням обладнані?

Более-менее крупные магазины практически все уже давно обзавелись генераторами. Больницы по официальным сообщениям стараются не отключать (лично не проверял). Об эл-транспорте уже написал. О пекарнях не знаю, видимо, не отключают, во всяком случае, в магазинах проблем с хлебом нет. Да и вообще с продуктами. В бомбоубежища у нас никто не ходит. Слишком часто воздушные тревоги, только и будешь бегать туда-обратно. В марте было 277 тревог. Сейчас чаще.

vitaliiangel
У меня была проблема чем себя занять в темное время суток без э.энергии, поэтому и спросил.

Или читаю электронную книгу, или захожу к внукам.
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  #<1 ... 7529753075317532
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