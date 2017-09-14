|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 05 кві, 2024 23:45
vitaliiangel написав: ЛАД написав:
.............
В Харькове новый график - с 6 по 10 апреля отключения на 7 часов в день. Это по графику. Как будет реально, хз (хтозна).
У меня сегодня не было света до 15.20. С которого часа точно не знаю, но в 9 утра уже не было, около 6 ещё был.
невесело, но вы павербанками запаслись? что делаете когда нет света. Немного легче что апрель. В парке Горького погулять можно.
Ничего не делаем. Особо неприятно в домах выше 9 (или 10?) этажей - нет газа, только электричество. Даже чай не сделаешь.
До парка Горького далековато. К тому же транспорт ограничен - в метро увеличены интервалы, но это ещё ладно, а вот троллейбусы почти не ходят - работает всего 5-6 маршрутов. Трамваи вообще не ходят. Но погулять можно и в других районах, вот только выйти легко, а подниматься потом на ...надцатый этаж - не очень.
После обстрела 24.03 опять отключено уличное освещение.
Кроме того, график графиком, но никто не гарантирует отсутствие аварийных отключений. Это вне графика. Тем более, обстрелы продолжаются - сегодня было 3 раза. И ещё было в пригороде.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 28669
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5284 раз.
- Подякували: 4859 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: П'ят 05 кві, 2024 23:53
ЛАД написав: vitaliiangel написав: ЛАД написав:
.............
В Харькове новый график - с 6 по 10 апреля отключения на 7 часов в день. Это по графику. Как будет реально, хз (хтозна).
У меня сегодня не было света до 15.20. С которого часа точно не знаю, но в 9 утра уже не было, около 6 ещё был.
невесело, но вы павербанками запаслись? что делаете когда нет света. Немного легче что апрель. В парке Горького погулять можно.
Ничего не делаем. Особо неприятно в домах выше 9 (или 10?) этажей - нет газа, только электричество. Даже чай не сделаешь.
До парка Горького далековато. К тому же транспорт ограничен - в метро увеличены интервалы, но это ещё ладно, а вот троллейбусы почти не ходят - работает всего 5-6 маршрутов. Трамваи вообще не ходят.
После обстрела 24.03 опять отключено уличное освещение.
Кроме того, график графиком, но никто не гарантирует отсутствие аварийных отключений. Это вне графика. Тем более, обстрелы продолжаются - сегодня было 3 раза. И ещё было в пригороде.
Ну, блекаути 2022 навчили такі часи пережити без проблем.
Поки світло є - чай/кава заварюється в термос.
Непогано дізнатися у провайдера, чи є можливість з його боку забезпечити резервне живлення обладнання. В ідеалі перейти на пасивну оптику. Тоді з вашої сторони тільки роутер і модем/ону заживити.
Плюс павербанки/зарядні станції, і мінімум на кілька годин є і освітлення і інет і якісь розваги і зв'язок.
Також - запас ліхтариків, звичайних і налобних, щоб без освітлення не вбитися на сходах і ходити по вулиці.
Світовідбивачі завжди мати з собою, переходити дороги без освітлення і світлофорів.
Також портативна газова плитка/пальник і кілька газових балонів не будуть зайвими, але головне дотримуватися правил безпеки.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 34739
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1443 раз.
- Подякували: 7968 раз.
-
- Профіль
-
4
7
3
Додано: П'ят 05 кві, 2024 23:54
ЛАД
До парка Горького рукой подать. Но не был там ни разу с начала войны. Запомнил его полным детей а не таким как сейчас. Другой парк - сад Шевченко — более городской формат. Отличие от довоенного периода уже не такое разительно. Кстати сегодня выключили в центре э/э в 9 утра и вот только включили. Жителям наличии инвертора и аккума — терпимо. Жаль что не пишут время включения реальное при отключении. А вот бизнесу — неудобно весьма. Некоторые заведения закрылись и не открываются. Например филиал Рошена на Научной— не работае при отключении. Хотя казалось бы, уж они бы «потянули» генератор. Видимо не все так просто.
Востаннє редагувалось serg1974
в Суб 06 кві, 2024 00:01, всього редагувалось 2 разів.
-
serg1974
-
-
- Повідомлень: 805
- З нами з: 27.10.10
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 71 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 05 кві, 2024 23:59
Banderlog написав: vitaliiangel написав:
невесело, но вы павербанками запаслись? что делаете когда нет света. Немного легче что апрель. В парке Горького погулять можно.
індивідуаліст ви.
Тут питання що роблять решту. Чи працюють банки? Банкомати? Каси в магазинах? Лікарні? Ліфти в висотках. Холодильники в магазинах. Пекарні. Елетротранспорт. Всі бомбосховища резервним освітленням обладнані?
Более-менее крупные магазины практически все уже давно обзавелись генераторами. Больницы по официальным сообщениям стараются не отключать (лично не проверял). Об эл-транспорте уже написал. О пекарнях не знаю, видимо, не отключают, во всяком случае, в магазинах проблем с хлебом нет. Да и вообще с продуктами. В бомбоубежища у нас никто не ходит. Слишком часто воздушные тревоги, только и будешь бегать туда-обратно. В марте было 277 тревог. Сейчас чаще.vitaliiangel
У меня была проблема чем себя занять в темное время суток без э.энергии, поэтому и спросил.
Или читаю электронную книгу, или захожу к внукам.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 28669
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5284 раз.
- Подякували: 4859 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: Суб 06 кві, 2024 00:55
Бандерлог
Так 12,5 цивільних + 12,5 всл --- і буде Вам пенсія. Місяць за три у Вас йде -- 4 роки і досить.
Звиняйте, але молоді корпоратори таких мобілізованих старих чмобіками кличуть (поза очі...). І теж якось мають свою збиту пісочницю...
Якщо буде реально загрожувати програш (і дійсно з-за недостачі не ст.офіцерів, а рядового, сержантського, мол.офіцерського складу), то мене само собою призвуть. А поки навіть всі мої цивільні однокашники шкільні -- майже всі сержанти (дійсно танкісти, стрільці і т.д.) не затребувані.
Мені кой-що розповідають ті, хто служить і більше у військовій справі, ніж я інженер ...
Ну не Прометей я.
Героєм буду, коли призвуть. Коли на посаді і прямі обов'язки.
А пісень ... я наслухався. І як ото Успіха змінили, так змінили і мене. З грамотами і прочими атрібутами молодця, кращого тощо я наслужився.
А нинішнім хоч гроші непагані платять.
Не думали, яка картинко буде, якщо гроші прибрати? Навіть овсім.
А по теорії за Родіну, країну, щоб не знасилували (як тут часто лунає) --- так і повинно бути. Які в біса великі гроші-то? Патріотам та захисникам сім'ї...
А воно он як.
Суцільний обман усюди..
І. Професійний танкіст л-т тіко випускається і йде ... тиловіком, тобто логістом. А якогось "тракториста піджака" сують ледве не комроти танкової...
Стосовно ж окремих осіб або навіть груп (як добровольці) - для великої війни, щоб перемогти, потрібні не прометеї, патріоти тощо, а система...
Хоч якась система. Нехай і крива, пагана, але система. Звісно, що краще краща система, ніж крива.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 28002
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 06 кві, 2024 01:32
serg1974 написав:ЛАД
До парка Горького рукой подать. Но не был там ни разу с начала войны. Запомнил его полным детей а не таким как сейчас. Другой парк - сад Шевченко — более городской формат. Отличие от довоенного периода уже не такое разительно. Кстати сегодня выключили в центре э/э в 9 утра и вот только включили. Жителям наличии инвертора и аккума — терпимо. Жаль что не пишут время включения реальное при отключении. А вот бизнесу — неудобно весьма. Некоторые заведения закрылись и не открываются. Например филиал Рошена на Научной— не работае при отключении. Хотя казалось бы, уж они бы «потянули» генератор. Видимо не все так просто
.
Безусловно.
Жителям, конечно, "терпимо", учитывая ситуацию. Что уж тут.
Бизнесу, естественно, "неудобно" - это мягко говоря. Активность бизнеса резко упала по сравнению с довоенной.
Время включения при отключении по графику, в общем, известно и более-менее точно выдерживается. При аварийных отключениях энергетики, видимо, и сами точно не знают, когда смогут включить. Хотя могли бы сообщать хотя бы ориентировочное время.
А парк Горького (уже, правда, не Горького, а просто ЦПКиО
)... Понятно, туда ходили ради аттракционов, кот. сейчас не работают. Да и правильно - создавать скопления людей сейчас не стоит, слишком рискованно.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 28669
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5284 раз.
- Подякували: 4859 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|10
|19323
|
|
|1493
|180134
|
|
|6076
|598023
|
|