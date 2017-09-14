Додано: П'ят 05 кві, 2024 23:54

ЛАД

До парка Горького рукой подать. Но не был там ни разу с начала войны. Запомнил его полным детей а не таким как сейчас. Другой парк - сад Шевченко — более городской формат. Отличие от довоенного периода уже не такое разительно. Кстати сегодня выключили в центре э/э в 9 утра и вот только включили. Жителям наличии инвертора и аккума — терпимо. Жаль что не пишут время включения реальное при отключении. А вот бизнесу — неудобно весьма. Некоторые заведения закрылись и не открываются. Например филиал Рошена на Научной— не работае при отключении. Хотя казалось бы, уж они бы «потянули» генератор. Видимо не все так просто.