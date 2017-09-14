ЛАД написав:............. В Харькове новый график - с 6 по 10 апреля отключения на 7 часов в день. Это по графику. Как будет реально, хз (хтозна). У меня сегодня не было света до 15.20. С которого часа точно не знаю, но в 9 утра уже не было, около 6 ещё был.
невесело, но вы павербанками запаслись? что делаете когда нет света. Немного легче что апрель. В парке Горького погулять можно.
Ничего не делаем. Особо неприятно в домах выше 9 (или 10?) этажей - нет газа, только электричество. Даже чай не сделаешь. До парка Горького далековато. К тому же транспорт ограничен - в метро увеличены интервалы, но это ещё ладно, а вот троллейбусы почти не ходят - работает всего 5-6 маршрутов. Трамваи вообще не ходят. Но погулять можно и в других районах, вот только выйти легко, а подниматься потом на ...надцатый этаж - не очень. После обстрела 24.03 опять отключено уличное освещение. Кроме того, график графиком, но никто не гарантирует отсутствие аварийных отключений. Это вне графика. Тем более, обстрелы продолжаются - сегодня было 3 раза. И ещё было в пригороде.
ЛАД написав:............. В Харькове новый график - с 6 по 10 апреля отключения на 7 часов в день. Это по графику. Как будет реально, хз (хтозна). У меня сегодня не было света до 15.20. С которого часа точно не знаю, но в 9 утра уже не было, около 6 ещё был.
невесело, но вы павербанками запаслись? что делаете когда нет света. Немного легче что апрель. В парке Горького погулять можно.
Ничего не делаем. Особо неприятно в домах выше 9 (или 10?) этажей - нет газа, только электричество. Даже чай не сделаешь. До парка Горького далековато. К тому же транспорт ограничен - в метро увеличены интервалы, но это ещё ладно, а вот троллейбусы почти не ходят - работает всего 5-6 маршрутов. Трамваи вообще не ходят. После обстрела 24.03 опять отключено уличное освещение. Кроме того, график графиком, но никто не гарантирует отсутствие аварийных отключений. Это вне графика. Тем более, обстрелы продолжаются - сегодня было 3 раза. И ещё было в пригороде.
Ну, блекаути 2022 навчили такі часи пережити без проблем. Поки світло є - чай/кава заварюється в термос. Непогано дізнатися у провайдера, чи є можливість з його боку забезпечити резервне живлення обладнання. В ідеалі перейти на пасивну оптику. Тоді з вашої сторони тільки роутер і модем/ону заживити. Плюс павербанки/зарядні станції, і мінімум на кілька годин є і освітлення і інет і якісь розваги і зв'язок. Також - запас ліхтариків, звичайних і налобних, щоб без освітлення не вбитися на сходах і ходити по вулиці. Світовідбивачі завжди мати з собою, переходити дороги без освітлення і світлофорів. Також портативна газова плитка/пальник і кілька газових балонів не будуть зайвими, але головне дотримуватися правил безпеки.
ЛАД До парка Горького рукой подать. Но не был там ни разу с начала войны. Запомнил его полным детей а не таким как сейчас. Другой парк - сад Шевченко — более городской формат. Отличие от довоенного периода уже не такое разительно. Кстати сегодня выключили в центре э/э в 9 утра и вот только включили. Жителям наличии инвертора и аккума — терпимо. Жаль что не пишут время включения реальное при отключении. А вот бизнесу — неудобно весьма. Некоторые заведения закрылись и не открываются. Например филиал Рошена на Научной— не работае при отключении. Хотя казалось бы, уж они бы «потянули» генератор. Видимо не все так просто.
Востаннє редагувалось serg1974 в Суб 06 кві, 2024 00:01, всього редагувалось 2 разів.
vitaliiangel написав:невесело, но вы павербанками запаслись? что делаете когда нет света. Немного легче что апрель. В парке Горького погулять можно.
індивідуаліст ви. Тут питання що роблять решту. Чи працюють банки? Банкомати? Каси в магазинах? Лікарні? Ліфти в висотках. Холодильники в магазинах. Пекарні. Елетротранспорт. Всі бомбосховища резервним освітленням обладнані?
Более-менее крупные магазины практически все уже давно обзавелись генераторами. Больницы по официальным сообщениям стараются не отключать (лично не проверял). Об эл-транспорте уже написал. О пекарнях не знаю, видимо, не отключают, во всяком случае, в магазинах проблем с хлебом нет. Да и вообще с продуктами. В бомбоубежища у нас никто не ходит. Слишком часто воздушные тревоги, только и будешь бегать туда-обратно. В марте было 277 тревог. Сейчас чаще.
vitaliiangel
У меня была проблема чем себя занять в темное время суток без э.энергии, поэтому и спросил.
Бандерлог Так 12,5 цивільних + 12,5 всл --- і буде Вам пенсія. Місяць за три у Вас йде -- 4 роки і досить.
Звиняйте, але молоді корпоратори таких мобілізованих старих чмобіками кличуть (поза очі...). І теж якось мають свою збиту пісочницю...
Якщо буде реально загрожувати програш (і дійсно з-за недостачі не ст.офіцерів, а рядового, сержантського, мол.офіцерського складу), то мене само собою призвуть. А поки навіть всі мої цивільні однокашники шкільні -- майже всі сержанти (дійсно танкісти, стрільці і т.д.) не затребувані.
Мені кой-що розповідають ті, хто служить і більше у військовій справі, ніж я інженер ... Ну не Прометей я. Героєм буду, коли призвуть. Коли на посаді і прямі обов'язки. А пісень ... я наслухався. І як ото Успіха змінили, так змінили і мене. З грамотами і прочими атрібутами молодця, кращого тощо я наслужився. А нинішнім хоч гроші непагані платять.
Не думали, яка картинко буде, якщо гроші прибрати? Навіть овсім. А по теорії за Родіну, країну, щоб не знасилували (як тут часто лунає) --- так і повинно бути. Які в біса великі гроші-то? Патріотам та захисникам сім'ї... А воно он як. Суцільний обман усюди..
І. Професійний танкіст л-т тіко випускається і йде ... тиловіком, тобто логістом. А якогось "тракториста піджака" сують ледве не комроти танкової...
Стосовно ж окремих осіб або навіть груп (як добровольці) - для великої війни, щоб перемогти, потрібні не прометеї, патріоти тощо, а система... Хоч якась система. Нехай і крива, пагана, але система. Звісно, що краще краща система, ніж крива.
serg1974 написав:ЛАД До парка Горького рукой подать. Но не был там ни разу с начала войны. Запомнил его полным детей а не таким как сейчас. Другой парк - сад Шевченко — более городской формат. Отличие от довоенного периода уже не такое разительно. Кстати сегодня выключили в центре э/э в 9 утра и вот только включили. Жителям наличии инвертора и аккума — терпимо. Жаль что не пишут время включения реальное при отключении. А вот бизнесу — неудобно весьма. Некоторые заведения закрылись и не открываются. Например филиал Рошена на Научной— не работае при отключении. Хотя казалось бы, уж они бы «потянули» генератор. Видимо не все так просто.
Безусловно. Жителям, конечно, "терпимо", учитывая ситуацию. Что уж тут. Бизнесу, естественно, "неудобно" - это мягко говоря. Активность бизнеса резко упала по сравнению с довоенной. Время включения при отключении по графику, в общем, известно и более-менее точно выдерживается. При аварийных отключениях энергетики, видимо, и сами точно не знают, когда смогут включить. Хотя могли бы сообщать хотя бы ориентировочное время. А парк Горького (уже, правда, не Горького, а просто ЦПКиО )... Понятно, туда ходили ради аттракционов, кот. сейчас не работают. Да и правильно - создавать скопления людей сейчас не стоит, слишком рискованно.
не выдумывайте. желающих ехать на ноль нет. а сидеть в тылу на блокпостах или в штабе за 20 тыс желающих море. Где в Тернополе/Черновцах такие зарплаты?[/quote] Не згоден. І до війни, коли не було ризиків, бажаючих на військові обмеження завжди не вистачало...
А на халявні посади, згоден!, дійсно, бажаючих завжди черга.[/quote]
20тис для Тернополя не є великі гроші. Всі адекватні знають дорогу на більші зарплати. За 20 тис жити в палатці без баби під боком з купою алкашів і неадекватним командиром ну нафіг. А от начальником районного тцк можна і послужити. місяці 4-6 думаю мені хватить на все життя. Навіть на зам начальника згідний.
Волинь написав:20тис для Тернополя не є великі гроші. Всі адекватні знають дорогу на більші зарплати. За 20 тис жити в палатці без баби під боком з купою алкашів і неадекватним командиром ну нафіг. А от начальником районного тцк можна і послужити. місяці 4-6 думаю мені хватить на все життя. Навіть на зам начальника згідний.
20 тис така собі мотивація, тим більше, що б-ть розуміє армія це сьогодні ти тут, а завтра приказ і ти там. Тернопільчани і чернівчани зовсім у своїй масі не такі бідні як виглядає по офіційній статистиці. Навіть якщо би раптом почали давати по 200 тис. на передку (незрозумло з якої тумбочки), то до пори до часу це для певного % було би аргументом, але поступово і це би знівелювалось. Тільки 9% ставить на перше місце для підвищення мотивації мобілізуватись виплати. Та і то більш войовничі пенсіонери та поброньовані, а молоді менше хочуть мобілізовуватись.
Ну відносно ТЦК, то це для тих хто вийшов і пройшов систему. Якщо хтось сторонній раптом там захоче за 4-6 місяців відірватись, то якраз буде мати високий шанс отримати конфіскацію та термін. В кращому раз спалять на якійсь аморалці з цьомками-бомками чи ще чомусь такому навіть якщо нічого протизаконного не буде робити.
Ой+ написав:Тільки 9% ставить на перше місце для підвищення мотивації мобілізуватись виплати.
статистика по мотивации не внушает доверия - ответы размазаны, значит большинство респондентов +/- всем довольны (заказуха показать наверху "смотрите всё хорошо")). Тогда почему проблемы с мобилизацией? В моём окружении чёткое мнение, за те деньги что там платят идти добровольно нет смысла. Жить в блиндаже, без душа с средневековым туалетом , питаться консервами. Ну и много других минусов. Давайте честно, наш народ напрягаться не любит. Срубить 500к по лёгкому и через 6мес. уехать от такого бы точно не отказались.
serg1974 написав:До парка Горького рукой подать. Но не был там ни разу с начала войны. Запомнил его полным детей а не таким как сейчас.
если ни разу не были, откуда знаете какой он сейчас?
detroytred написав:А поки навіть всі мої цивільні однокашники шкільні -- майже всі сержанти (дійсно танкісти, стрільці і т.д.) не затребувані.