Додано: Суб 06 кві, 2024 00:55

Бандерлог

Так 12,5 цивільних + 12,5 всл --- і буде Вам пенсія. Місяць за три у Вас йде -- 4 роки і досить.



Звиняйте, але молоді корпоратори таких мобілізованих старих чмобіками кличуть (поза очі...). І теж якось мають свою збиту пісочницю...



Якщо буде реально загрожувати програш (і дійсно з-за недостачі не ст.офіцерів, а рядового, сержантського, мол.офіцерського складу), то мене само собою призвуть. А поки навіть всі мої цивільні однокашники шкільні -- майже всі сержанти (дійсно танкісти, стрільці і т.д.) не затребувані.



Мені кой-що розповідають ті, хто служить і більше у військовій справі, ніж я інженер ...

Ну не Прометей я.

Героєм буду, коли призвуть. Коли на посаді і прямі обов'язки.

А пісень ... я наслухався. І як ото Успіха змінили, так змінили і мене. З грамотами і прочими атрібутами молодця, кращого тощо я наслужився.

А нинішнім хоч гроші непагані платять.



Не думали, яка картинко буде, якщо гроші прибрати? Навіть овсім.

А по теорії за Родіну, країну, щоб не знасилували (як тут часто лунає) --- так і повинно бути. Які в біса великі гроші-то? Патріотам та захисникам сім'ї...

А воно он як.

Суцільний обман усюди..



І. Професійний танкіст л-т тіко випускається і йде ... тиловіком, тобто логістом. А якогось "тракториста піджака" сують ледве не комроти танкової...



Стосовно ж окремих осіб або навіть груп (як добровольці) - для великої війни, щоб перемогти, потрібні не прометеї, патріоти тощо, а система...

Хоч якась система. Нехай і крива, пагана, але система. Звісно, що краще краща система, ніж крива.