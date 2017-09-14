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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 75317532753375347535>
Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 08:17

  Ой+ написав:то це для тих хто вийшов і пройшов систему.

В точічку.
Тут всі дорослі люди, але в отому запалі підтримання пристойної картинки занадто захоплються, і далеко відходимо від реалій.
А у війську так само, як і на цивільці...

Є зв'язки, підтримка, то правила зовсім інші. Інопланетні.
Якісь паралельні світи...
А там, де хоч якісь ліві грошові струмочки, то й годі говорити. Все до копійчини під повним багатократним контролем.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 08:22

  serg1974 написав:vitaliiangel приезжайте, вместе проверим. Если обманул вас и описание не соответствует — сьем шляпу.

Это с хаты выходить?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 08:23

  serg1974 написав:vitaliiangel приезжайте, вместе проверим. Если обманул вас и описание не соответствует — сьем шляпу.

:D лучше вы к нам
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 08:40

  vitaliiangel написав:странная война.


Є друга сторона медалі (натрапив зранку)) -- "захоплива історія":
https://www.unian.ua/war/espert-prokome ... 95782.html

Просто відмінна новина - отаке ураження ЛА ворога. Супер.
І перспективи теж - "Аналітик переконаний, що подібні атаки на російські аеродроми будуть систематичними."


Але ключове в самому кінці статті від експерта; пів речення,лише сухих півречення: "На його думку, від цієї атаки не варто очікувати якогось масштабного результату".
Якщо ми пристосувалися до атак ракетами, дронами по нашим аеродромах, то і ворог прийде до цього теж.
Але - "треба розуміти, що "нас чекає нова захоплива історія, можливо, навіть ще цікавіша, ніж атака дронами по російських НПЗ".

Захоплива історія...
Повна картинка складається з двох частин: захопливих історій і сухих висновків. Дами на гілці докоряють-негодують, коли до захопливих історій (з будь-яких подій), додають оті сухі висновки.
Не подобається, відітє лі, їм.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 06 кві, 2024 08:51, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 08:50

  d44 написав:
  fler написав:#Армія рф відновилася (с)
#США більше не дадуть зброю, бо бояться, що рф скине на них ядерну бомбу (с)
#Україна має віддати рф всі окуповані території, бо "Черчиль як у воду гледів" (с)
#Фронт ось-ось посиплеться, бо воювати нема кому і нема чим (с)

Це лише за сьогодні і ще не вечір :!: Я всі ̶п̶о̶м̶и̶й̶к̶и̶ ̶ узагальнила, нічого не пропустила? Шо у цих дописувачів у голові? Агенти чи корисні ідіоти?

Щось неуважні, пропкустили :D
Туреччина заявила, що підтримує суверенітет України. Проте Анкара також вважає, що потрібно шукати так звані "альтернативи" для закінчення війни.

У москалів вже і ракети закінчились, і танки всі згоріли під Києвом, і літаки всі знищені на аеродромах... Тим часом попри заперечення пані fler реальності вони наступають, наступають і наступають, і, як заявив Зе, готують ще більші наступи.
Росіяни зайшли на важливі висоти Часового Яру: співзасновник DeepState розповів, чому це небезпечно
Ви ще надієтесь на якісь наші контрнаступи в умовах нестачі боєприпасів, відсутності авіації, відсутності допомоги США, небажанням 73% особисто йти до кордонів 91... Ну змоделюйте ситуацію хоча б на пів року вперед, на рік, після перемоги Трампа і скажіть, в чому не прав Маск?
Востаннє редагувалось Schmit в Суб 06 кві, 2024 08:57, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 08:52

  detroytred написав:Якщо ми пристосувалися до атак ракетами, дронами по нашим аеродромах, то і ворог прийде до цього теж.
несравнимые вещи. авиацию можно перекинуть за урал. А объекты энергетики нет. Русские не думали, что системно есть чем их приграничные аэродромы достать, теперь будут думать. В таких оптимистических прогнозах много манипуляции. Например Свитан вчера сказал (смотрели видео? viewtopic.php?p=5708661#p5708661) что невозможно прикрыть пво всю территорию рф. А всю ж не надо, порт новороссийск, нпз, десяток других объектов меняющих баланс сил. С точки зрения Свитана получается, мы можем беспрепятственно бить по русским полям. На дурака он не похож. Вывод, осознанная манипуляция.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 06 кві, 2024 08:55, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 08:54

Шміт
То була іронія, наскільки я зрозумів. Тобто питання у Вас не за адресою.

Стосовно Трампа ж. Імхо -- мене не здивує, якщо він буде робити протилежне, ніж йому прогнозують. Тобто піде на досягнення перемоги нас і Заходу над рфією.
50\50 на мою думку.
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 09:05

  detroytred написав:Шміт
То була іронія, наскільки я зрозумів. Тобто питання у Вас не за адресою.

Стосовно Трампа ж. Імхо -- мене не здивує, якщо він буде робити протилежне, ніж йому прогнозують. Тобто піде на досягнення перемоги нас і Заходу над рфією.
50\50 на мою думку.

Думаю, Трамп просто поставить ултиматуми обом.
Зе - домовляйся, бо допомоги більше не буде, ба більше - знімемо усі санкції з рфії...
Пу - домовляйся, бо надамо Україні все необхідне для перемоги...
І доведеться домовлятись. Питання, де до того часу буде лінія фронту?
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 09:08

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Якщо ми пристосувалися до атак ракетами, дронами по нашим аеродромах, то і ворог прийде до цього теж.
несравнимые вещи. авиацию можно перекинуть за урал. А объекты энергетики нет. Русские не думали, что системно есть чем их приграничные аэродромы достать, теперь будут думать. В таких оптимистических прогнозах много манипуляции. Например Свитан вчера сказал (смотрели видео? viewtopic.php?p=5708661#p5708661) что невозможно прикрыть пво всю территорию рф. А всю ж не надо, порт новороссийск, нпз, десяток других объектов меняющих баланс сил. С точки зрения Свитана получается, мы можем беспрепятственно бить по русским полям. На дурака он не похож. Вывод, осознанная манипуляция.

Це дрібниці...

Глобально: як ми вирішуємо свої проблеми з руйнуванням-ударами від аеродромів, частин і до ТЕЦ тощо, а також грошей, так само потім! будуть рашики.
Через зовнішню допомогу.
Ми вже її качаємо, а рашики поки не дійшли. Точніше тільки на початку, ще не так глибоко занурились в цей процес.
Колись дійдуть і ... заплатять ресурсами, частинами ринків, технологіями ще більше своїм партнерам, і будуть отримувати.
Їх партнери лише чекають цього. Поки рашики дійдуть до цього стану.
Точніше - ми і Захід їх доведемо що цього стану.

Тому всі і скачуть, щоб контрольований процес війни, не вийшов за межі..., обіцяють рашикам не знищити рашку; натякають нам, що не допустять повного програшу.
Це влаштовує, що наших партнерів, що партнерів рашиків.
Хоча в обох таборах партнерів є прихильники припинити такий сценарій. Бо окремим це дійсно невігідно, збитки.

Це для нас лише захопливі історіі...
А для партнерів сухий бізнес. Тому і увага така, бо величина обмежена, мала (поки). Як Ви кажете, не крутиться увесь світ навколо нас.

Це скелет. Але війни річ така ... вириваються з під контролю часто.
І як би це цинічно не було, але рішення для Неньки -- вихід війни за межі, поглиблення участі партнерів.
Бо як ми дійдемо до сухарів, так само і рашики дійдуть. Вони можуть і далі до кори дерев.
Або надія надія на диво --- домовляться бугри і затухне.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 06 кві, 2024 09:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 09:25

  detroytred написав:
Просто відмінна новина - отаке ураження ЛА ворога. Супер.
І перспективи теж - "Аналітик переконаний, що подібні атаки на російські аеродроми будуть систематичними."


Але ключове в самому кінці статті від експерта; пів речення,лише сухих півречення: "На його думку, від цієї атаки не варто очікувати якогось масштабного результату".
Якщо ми пристосувалися до атак ракетами, дронами по нашим аеродромах, то і ворог прийде до цього теж.

Від однієї атаки масштабного результату годі й очикувати, це висновок капітана очевидності.
Навіть якщо московити будуть прістосовуватися до атак не аеродороми, а простіше за все зробити це перебазуванням на більш дальні аеродороми, то це теж велічезний плюс: довший маршрут до точок пуску ракет, більший час знаходження у повітрі, більший час роботи всіх агрегатів і вузлів-механизмів, швидше закінчується ресурс, довше і дорожче обслуговування
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