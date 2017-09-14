Додано: Суб 06 кві, 2024 09:08

vitaliiangel написав: detroytred написав: Якщо ми пристосувалися до атак ракетами, дронами по нашим аеродромах, то і ворог прийде до цього теж. Якщо ми пристосувалися до атак ракетами, дронами по нашим аеродромах, то і ворог прийде до цього теж. несравнимые вещи. авиацию можно перекинуть за урал. А объекты энергетики нет. Русские не думали, что системно есть чем их приграничные аэродромы достать, теперь будут думать. В таких оптимистических прогнозах много манипуляции. Например Свитан вчера сказал (смотрели видео? несравнимые вещи. авиацию можно перекинуть за урал. А объекты энергетики нет. Русские не думали, что системно есть чем их приграничные аэродромы достать, теперь будут думать. В таких оптимистических прогнозах много манипуляции. Например Свитан вчера сказал (смотрели видео? viewtopic.php?p=5708661#p5708661 ) что невозможно прикрыть пво всю территорию рф. А всю ж не надо, порт новороссийск, нпз, десяток других объектов меняющих баланс сил. С точки зрения Свитана получается, мы можем беспрепятственно бить по русским полям. На дурака он не похож. Вывод, осознанная манипуляция.

Це дрібниці...Глобально: як ми вирішуємо свої проблеми з руйнуванням-ударами від аеродромів, частин і до ТЕЦ тощо, а також грошей, так само потім! будуть рашики.Через зовнішню допомогу.Ми вже її качаємо, а рашики поки не дійшли. Точніше тільки на початку, ще не так глибоко занурились в цей процес.Колись дійдуть і ... заплатять ресурсами, частинами ринків, технологіями ще більше своїм партнерам, і будуть отримувати.Їх партнери лише чекають цього. Поки рашики дійдуть до цього стану.Точніше - ми і Захід їх доведемо що цього стану.Тому всі і скачуть, щоб контрольований процес війни, не вийшов за межі..., обіцяють рашикам не знищити рашку; натякають нам, що не допустять повного програшу.Це влаштовує, що наших партнерів, що партнерів рашиків.Хоча в обох таборах партнерів є прихильники припинити такий сценарій. Бо окремим це дійсно невігідно, збитки.Це для нас лише захопливі історіі...А для партнерів сухий бізнес. Тому і увага така, бо величина обмежена, мала (поки). Як Ви кажете, не крутиться увесь світ навколо нас.Це скелет. Але війни річ така ... вириваються з під контролю часто.І як би це цинічно не було, але рішення для Неньки -- вихід війни за межі, поглиблення участі партнерів.Бо як ми дійдемо до сухарів, так само і рашики дійдуть. Вони можуть і далі до кори дерев.Або надія надія на диво --- домовляться бугри і затухне.