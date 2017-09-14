Ой+ написав:то це для тих хто вийшов і пройшов систему.
В точічку. Тут всі дорослі люди, але в отому запалі підтримання пристойної картинки занадто захоплються, і далеко відходимо від реалій. А у війську так само, як і на цивільці...
Є зв'язки, підтримка, то правила зовсім інші. Інопланетні. Якісь паралельні світи... А там, де хоч якісь ліві грошові струмочки, то й годі говорити. Все до копійчини під повним багатократним контролем.
Просто відмінна новина - отаке ураження ЛА ворога. Супер. І перспективи теж - "Аналітик переконаний, що подібні атаки на російські аеродроми будуть систематичними."
Але ключове в самому кінці статті від експерта; пів речення,лише сухих півречення: "На його думку, від цієї атаки не варто очікувати якогось масштабного результату". Якщо ми пристосувалися до атак ракетами, дронами по нашим аеродромах, то і ворог прийде до цього теж. Але - "треба розуміти, що "нас чекає нова захоплива історія, можливо, навіть ще цікавіша, ніж атака дронами по російських НПЗ".
Захоплива історія... Повна картинка складається з двох частин: захопливих історій і сухих висновків. Дами на гілці докоряють-негодують, коли до захопливих історій (з будь-яких подій), додають оті сухі висновки. Не подобається, відітє лі, їм.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 06 кві, 2024 08:51, всього редагувалось 1 раз.
fler написав:#Армія рф відновилася (с) #США більше не дадуть зброю, бо бояться, що рф скине на них ядерну бомбу (с) #Україна має віддати рф всі окуповані території, бо "Черчиль як у воду гледів" (с) #Фронт ось-ось посиплеться, бо воювати нема кому і нема чим (с)
Це лише за сьогодні і ще не вечір Я всі ̶п̶о̶м̶и̶й̶к̶и̶ ̶ узагальнила, нічого не пропустила? Шо у цих дописувачів у голові? Агенти чи корисні ідіоти?
Щось неуважні, пропкустили Туреччина заявила, що підтримує суверенітет України. Проте Анкара також вважає, що потрібно шукати так звані "альтернативи" для закінчення війни.
У москалів вже і ракети закінчились, і танки всі згоріли під Києвом, і літаки всі знищені на аеродромах... Тим часом попри заперечення пані fler реальності вони наступають, наступають і наступають, і, як заявив Зе, готують ще більші наступи. Росіяни зайшли на важливі висоти Часового Яру: співзасновник DeepState розповів, чому це небезпечно Ви ще надієтесь на якісь наші контрнаступи в умовах нестачі боєприпасів, відсутності авіації, відсутності допомоги США, небажанням 73% особисто йти до кордонів 91... Ну змоделюйте ситуацію хоча б на пів року вперед, на рік, після перемоги Трампа і скажіть, в чому не прав Маск?
Востаннє редагувалось Schmit в Суб 06 кві, 2024 08:57, всього редагувалось 2 разів.
detroytred написав:Якщо ми пристосувалися до атак ракетами, дронами по нашим аеродромах, то і ворог прийде до цього теж.
несравнимые вещи. авиацию можно перекинуть за урал. А объекты энергетики нет. Русские не думали, что системно есть чем их приграничные аэродромы достать, теперь будут думать. В таких оптимистических прогнозах много манипуляции. Например Свитан вчера сказал (смотрели видео? viewtopic.php?p=5708661#p5708661) что невозможно прикрыть пво всю территорию рф. А всю ж не надо, порт новороссийск, нпз, десяток других объектов меняющих баланс сил. С точки зрения Свитана получается, мы можем беспрепятственно бить по русским полям. На дурака он не похож. Вывод, осознанная манипуляция.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 06 кві, 2024 08:55, всього редагувалось 2 разів.
detroytred написав:Шміт То була іронія, наскільки я зрозумів. Тобто питання у Вас не за адресою.
Стосовно Трампа ж. Імхо -- мене не здивує, якщо він буде робити протилежне, ніж йому прогнозують. Тобто піде на досягнення перемоги нас і Заходу над рфією. 50\50 на мою думку.
Думаю, Трамп просто поставить ултиматуми обом. Зе - домовляйся, бо допомоги більше не буде, ба більше - знімемо усі санкції з рфії... Пу - домовляйся, бо надамо Україні все необхідне для перемоги... І доведеться домовлятись. Питання, де до того часу буде лінія фронту?
detroytred написав:Якщо ми пристосувалися до атак ракетами, дронами по нашим аеродромах, то і ворог прийде до цього теж.
несравнимые вещи. авиацию можно перекинуть за урал. А объекты энергетики нет. Русские не думали, что системно есть чем их приграничные аэродромы достать, теперь будут думать. В таких оптимистических прогнозах много манипуляции. Например Свитан вчера сказал (смотрели видео? viewtopic.php?p=5708661#p5708661) что невозможно прикрыть пво всю территорию рф. А всю ж не надо, порт новороссийск, нпз, десяток других объектов меняющих баланс сил. С точки зрения Свитана получается, мы можем беспрепятственно бить по русским полям. На дурака он не похож. Вывод, осознанная манипуляция.
Це дрібниці...
Глобально: як ми вирішуємо свої проблеми з руйнуванням-ударами від аеродромів, частин і до ТЕЦ тощо, а також грошей, так само потім! будуть рашики. Через зовнішню допомогу. Ми вже її качаємо, а рашики поки не дійшли. Точніше тільки на початку, ще не так глибоко занурились в цей процес. Колись дійдуть і ... заплатять ресурсами, частинами ринків, технологіями ще більше своїм партнерам, і будуть отримувати. Їх партнери лише чекають цього. Поки рашики дійдуть до цього стану. Точніше - ми і Захід їх доведемо що цього стану.
Тому всі і скачуть, щоб контрольований процес війни, не вийшов за межі..., обіцяють рашикам не знищити рашку; натякають нам, що не допустять повного програшу. Це влаштовує, що наших партнерів, що партнерів рашиків. Хоча в обох таборах партнерів є прихильники припинити такий сценарій. Бо окремим це дійсно невігідно, збитки.
Це для нас лише захопливі історіі... А для партнерів сухий бізнес. Тому і увага така, бо величина обмежена, мала (поки). Як Ви кажете, не крутиться увесь світ навколо нас.
Це скелет. Але війни річ така ... вириваються з під контролю часто. І як би це цинічно не було, але рішення для Неньки -- вихід війни за межі, поглиблення участі партнерів. Бо як ми дійдемо до сухарів, так само і рашики дійдуть. Вони можуть і далі до кори дерев. Або надія надія на диво --- домовляться бугри і затухне.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 06 кві, 2024 09:25, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав: Просто відмінна новина - отаке ураження ЛА ворога. Супер. І перспективи теж - "Аналітик переконаний, що подібні атаки на російські аеродроми будуть систематичними."
Але ключове в самому кінці статті від експерта; пів речення,лише сухих півречення: "На його думку, від цієї атаки не варто очікувати якогось масштабного результату". Якщо ми пристосувалися до атак ракетами, дронами по нашим аеродромах, то і ворог прийде до цього теж.
Від однієї атаки масштабного результату годі й очикувати, це висновок капітана очевидності. Навіть якщо московити будуть прістосовуватися до атак не аеродороми, а простіше за все зробити це перебазуванням на більш дальні аеродороми, то це теж велічезний плюс: довший маршрут до точок пуску ракет, більший час знаходження у повітрі, більший час роботи всіх агрегатів і вузлів-механизмів, швидше закінчується ресурс, довше і дорожче обслуговування