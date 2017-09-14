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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 06 кві, 2024 09:27
whois2010 написав: detroytred написав:
Просто відмінна новина - отаке ураження ЛА ворога. Супер.
І перспективи теж - "Аналітик переконаний, що подібні атаки на російські аеродроми будуть систематичними."
Але ключове в самому кінці статті від експерта; пів речення,лише сухих півречення: "На його думку, від цієї атаки не варто очікувати якогось масштабного результату".
Якщо ми пристосувалися до атак ракетами, дронами по нашим аеродромах, то і ворог прийде до цього теж.
Від однієї атаки масштабного результату годі й очикувати, це висновок капітана очевидності.
Навіть якщо московити будуть прістосовуватися до атак не аеродороми, а простіше за все зробити це перебазуванням на більш дальні аеродороми, то це теж велічезний плюс: довший маршрут до точок пуску ракет, більший час знаходження у повітрі, більший час роботи всіх агрегатів і вузлів-механизмів, швидше закінчується ресурс, довше і дорожче обслуговування
Захоплива історія. Я з цим повністю згоден.
А от далі що?
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detroytred
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Додано: Суб 06 кві, 2024 09:27
vitaliiangel
всю ж не надо, порт новороссийск, нпз, десяток других объектов меняющих баланс сил. С точки зрения Свитана получается, мы можем беспрепятственно бить по русским полям. На дурака он не похож. Вывод, осознанная манипуляция.
Вивод: хтось дуже наївний , як дитина.,
В кожному обласному центрі є мінімум ТЕЦ, а ще центри розподілу електроенергії.
Є число ГЕС і ШАЕС. Є нафтобази, також кілька на область.
Скільки областей вже в досяжності?
А флот який вже в Новоросійську? Разом зі складами Каліьрів, які тепер там зберігають і готовлять для пусків?
Точно лише НПЗ, аеродроми, склади?
Звичайно що щось одне не приводить ні до перемоги, ні до перелому. Але курочка по зернишку.
А от далі що?
Переклад з детройтівського на звичний:
«Мене нічого не радує, якщо це не приводить до перемоги ще вчора. Я устал»!
Там у мухи була цікава фраза, ви її не помітили, хоча відповідь була вам: «хижак також може дуже страждати від оводів і шершнів» (не дослівно). І піде геть.
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 06 кві, 2024 09:33, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 06 кві, 2024 09:30
detroytred написав: whois2010 написав: detroytred написав:
Просто відмінна новина - отаке ураження ЛА ворога. Супер.
І перспективи теж - "Аналітик переконаний, що подібні атаки на російські аеродроми будуть систематичними."
Але ключове в самому кінці статті від експерта; пів речення,лише сухих півречення: "На його думку, від цієї атаки не варто очікувати якогось масштабного результату".
Якщо ми пристосувалися до атак ракетами, дронами по нашим аеродромах, то і ворог прийде до цього теж.
Від однієї атаки масштабного результату годі й очикувати, це висновок капітана очевидності.
Навіть якщо московити будуть прістосовуватися до атак не аеродороми, а простіше за все зробити це перебазуванням на більш дальні аеродороми, то це теж велічезний плюс: довший маршрут до точок пуску ракет, більший час знаходження у повітрі, більший час роботи всіх агрегатів і вузлів-механизмів, швидше закінчується ресурс, довше і дорожче обслуговування
Захоплива історія. Я з цим повністю згоден.
А от далі що?
Далі, як написав пан Хотаб, "курочка по зернятку клює"
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Додано: Суб 06 кві, 2024 09:41
Hotab написав:
А от далі що?
Переклад з детройтівського на звичний:
«Мене нічого не радує, якщо це не приводить до перемоги ще вчора. Я устал»!
Не маніпулюйте.
Давайте я буду щиро радіти, дійсно щиро радіти, точніше - ще й показувати це.
Бо не бачу жодної причини чому б мені не радіти від гарних новин, подій. Радію і так.
Але не бачу сенсу виставляти це на показ. Як мінімум, з причини, що достатньо таких і так.
До речі, от скажіть: звідки ви оце взяли, що мене не радує (радує, пофіг)? Звідки? Чим саме я це виразив -- що мене не радує?
Покажіть.
Бо в мене вище ясно, чітко, однозначно --- " Просто відмінна новина - отаке ураження ЛА ворога. Супер.
І перспективи теж - "Аналітик переконаний, що подібні атаки на російські аеродроми будуть систематичними."
Тобто, моє (просто відмінна новина. Супер. І перспективи такі ж -- будуть продовжуватися такі удари) -- це, по-вашому, що мене не радує???
Я до радості додав сухий висновок.
Це факт.
Тепер чекаю аргументів ваших твердження в мій бік.
З аргументацією у вашої Компанії (голослівних, лише голих випадів, без жодного напрягу з аргументами) -- проблеми.
Не паритесь. Накинули і пішли.
А там і нове згенерете.
Чекаю.
Бо від СТМ я учора нічого так і не дочекався.
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detroytred
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Додано: Суб 06 кві, 2024 09:47
detroytred написав:
До речі, от скажіть: звідки ви оце взяли, що мене не радує (радує, пофіг)? Звідки? Чим саме я це виразив -- що мене не радує?
Покажіть.
хотаб не различает большинства эмоций. Поэтому своими манипуляциями, иногда просто ложью старается вызвать злобу-раздражение (эти эмоции он более-менее распознает). А вы на форуме чрезмеру серьёзны. Это не олимпиада по молекулярной химии.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Суб 06 кві, 2024 09:51, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 06 кві, 2024 09:50
whois2010 написав:
"курочка по зернятку клює"
Ага.
Ще з самого початку точно так само запевняли, що достатньо лише зерняток у вигляді санкцій.
Що лише санкцій і по зернятку буде достатньо.
І що по факту?
Я не стільки заперечую можливість вашого бачення, сценарію. Цілком можливо!!! Але я аргументую те, що цілком можливий і мій --- що оцих зерняток буде недостатньо. І пояснюю чому.
Я ж не проти-то. Наводьте більше аргументів, що по зернятку дасть кінцевий результат.
Для того і обговорення.
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Додано: Суб 06 кві, 2024 09:52
Поставил на телефон тревоги Харькова. Взрыв, два взрыва, взрыв, опять взрыв и без конца. Кабы на купянск.
Это ж капец
Подруги мать из Запорожья грит на работе упал. Тоже утюжат страшно
Востаннє редагувалось Бетон
в Суб 06 кві, 2024 09:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 06 кві, 2024 09:52
detroytred написав:
Захоплива історія. Я з цим повністю згоден.
А от далі що?
А дальше мы все умрём, но учитывая ваш возраст и жизненный фатализм вы гораздо раньше.
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Додано: Суб 06 кві, 2024 09:53
Бетон написав:
Поставил на телефон тревоги Харькова. Взрыв, два взрыва, взрыв, опять взрыв и без конца. Кабы на купянск.
Это ж капец
А до этого розы цвели.
Стресс приводит к проблемам со здоровьем. Удачи.
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Додано: Суб 06 кві, 2024 09:54
detroytred написав:
Наводьте більше аргументів, що по зернятку дасть кінцевий результат.
"по зёрнышку" превращает войну в обыденный экономический процесс, который может длиться десятилетия.
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