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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 06 кві, 2024 09:56
stm написав: Бетон написав:
Поставил на телефон тревоги Харькова. Взрыв, два взрыва, взрыв, опять взрыв и без конца. Кабы на купянск.
Это ж капец
А до этого розы цвели.
Стресс приводит к проблемам со здоровьем. Удачи.
Тётя одна грит, я не верю ни во что, потому что, грит, бог сказал мне верить только своим глазам))
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Додано: Суб 06 кві, 2024 10:00
vitaliiangel написав:
статистика по мотивации не внушает доверия - ответы размазаны, значит большинство респондентов +/- всем довольны (заказуха показать наверху "смотрите всё хорошо")). Тогда почему проблемы с мобилизацией? В моём окружении чёткое мнение, за те деньги что там платят идти добровольно нет смысла. Жить в блиндаже, без душа с средневековым туалетом , питаться консервами. Ну и много других минусов. Давайте честно, наш народ напрягаться не любит. Срубить 500к по лёгкому и через 6мес. уехать от такого бы точно не отказались
Так, але ключове тут 6міс., а не 500К!
Як ти раніше писав - нах ті гроші/багатства, якщо не відомо коли ними можна скористатись?
Важливі ТЕРМІНИ!!!
Бо нах того пів ляма, якщо служити безстроково?!
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Додано: Суб 06 кві, 2024 10:00
vitaliiangel написав: detroytred написав:
До речі, от скажіть: звідки ви оце взяли, що мене не радує (радує, пофіг)? Звідки? Чим саме я це виразив -- що мене не радує?
Покажіть.
хотаб не различает большинства эмоций. Поэтому своими манипуляциями, иногда просто ложью старается вызвать злобу-раздражение (эти эмоции он более-менее распознает). А вы на форуме чрезмеру серьёзны. Это не олимпиада по молекулярной химии.
Нюанс -- в принципі, мені пофіг, як кому покажеться щось.
Але обурює, коли ну просто у лоб пряма брехня.
Пишу -- відмінно, супер, перспективи.
А мені прям під цим у лоб -- не радує. Без жодного пояснення, аргументації.
Да це якийсь п-ць.
Якщо отак на прямі факти, то про більш непрямі речі, що можна *вигадати*???
Он СТМ навигадувала.
Пояснюю: щоб бути менш серйозним, мені треба теж брехати їм у відповідь. Наприклад, почати, що СТМ ольгіниця, працює на Ольгіно. Хіхі-ха-ха. Смішно...
Важкий злочин. Бу-га-га.
Запропонує перевірити і відповісти. А я хіхіхаха.
Але я не можу перейти на цей рівень. Звиняйте.
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Додано: Суб 06 кві, 2024 10:03
detroytred написав:
Але обурює, коли ну просто у лоб пряма брехня.
чтобы вызвать ваше недовольство вам лгут в лицо. Зачем им это хз, наверное какое-то удовольствие с этого имеют.
detroytred написав:
Пояснюю: щоб бути менш серйозним, мені треба теж брехати їм у відповідь.
не обязательно. можно им подыгрывать. это по крайней мере весело.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Суб 06 кві, 2024 10:04, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 06 кві, 2024 10:04
stm написав: detroytred написав:
Захоплива історія. Я з цим повністю згоден.
А от далі що?
А дальше мы все умрём, но учитывая ваш возраст и жизненный фатализм вы гораздо раньше.
Хіхі-ха-ха.
І вам того ж, і скоріше.
Замість написати або своє бачення, або аргументувано спростовувати твердження, з якими незгодна.
Або аргументувати свою вчорашню брехню. Отаке видала. Б'є дно далі.
Повна....
Повертайте розумницю.
Востаннє редагувалось detroytred
в Суб 06 кві, 2024 10:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 06 кві, 2024 10:08
Бетон написав:
Поставил на телефон тревоги Харькова. Взрыв, два взрыва, взрыв, опять взрыв и без конца. Кабы на купянск
.
Это ж капец
Подруги мать из Запорожья грит на работе упал. Тоже утюжат страшно
Напрямок Кремінної - майже постійно каби.
Ну, і приснилось, що до Часового яру вздовж лінії фронту, Успіху менше 70км
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Додано: Суб 06 кві, 2024 10:09
detroytred написав:
Але я не можу перейти на цей рівень. Звиняйте.
Факт вы любите. Факт вы умрёте гораздо раньше.
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Додано: Суб 06 кві, 2024 10:15
stm написав: detroytred написав:
Але я не можу перейти на цей рівень. Звиняйте.
Факт вы любите. Факт вы умрёте гораздо раньше.
І що?
Мені це якось пофіг.
Ви тупо зманіпулювали. Мова була про факти при звинуваченнях, претензіях на особисту адресу.
До того ж, від того, ви відчули себе провидецею ліній життя, мені теж пофіг. Бавтеся. Це дійсно смішно.
Востаннє редагувалось detroytred
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Додано: Суб 06 кві, 2024 10:15
stm написав: detroytred написав:
Але я не можу перейти на цей рівень. Звиняйте.
Факт вы любите. Факт вы умрёте гораздо раньше.
Девушки в тайном восторге от нового закона о мобилизации?)))
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