detroytred написав: Але я не можу перейти на цей рівень. Звиняйте.
Факт вы любите. Факт вы умрёте гораздо раньше.
Девушки в тайном восторге от нового закона о мобилизации?)))
Там нет ничего чего бы не было сейчас. Есть закон который только предлагают: когда не ТЦК распределяет куда надо, а сама бригада ведёт рекрутинг, в т.ч. переводить должны из других по желанию. Таким образом что есть сейчас просто станет ещё очевиднее. У кого-то будет техника и нормальный состав, а у кого-то лопатки и алкаши. 3 штурмовой и не только поставки западники делают напрямую в обход МО. Но могут и не принять и всё будет как сейчас херовый командир сделает так что и мотивированный превратиться в Детройта-вроде и военный, но так и не скажешь...
Востаннє редагувалось stm в Суб 06 кві, 2024 10:21, всього редагувалось 1 раз.
stm написав:Факт вы любите. Факт вы умрёте гораздо раньше.
Девушки в тайном восторге от нового закона о мобилизации?)))
Там нет ничего чего бы не было сейчас. Есть закон который только предлагают: когда не ТЦК распределяет куда надо, а сама бригада ведёт рекрутинг, в т.ч. переводить должны из других по желанию. Таким образом что есть сейчас просто станет ещё очевиднее. У кого-то будет техника и нормальный состав, а у кого-то лопатки и алкаши. 3 штурмовой и не только поставки западники делают напрямую в обход МО. Но могут и не принять и всё будет как сейчас херовый командир сделает так что и мотивированный превратиться в Детройта-вроде и военный, но так и не скажешь...
*У кого-то будет техника и нормальный состав, а у кого-то лопатки и алкаши.* --- це вже є. Різниця. І а-ля 3ШБ, 47 є виключенням. Радує вас?
Я ж спеціально не піднімав цьго питання, бо заголосите. А самі спокійнісінько.
ISW не знайшов жодних візуальних підтверджень ураження російських літаків на авіабазах Деталі: Військові аналітики зазначили, що геолокаційні кадри показують вибухи і активацію російських засобів протиповітряної оборони біля всіх авіабаз, окрім авіабази під Єйськом. https://www.pravda.com.ua/news/2024/04/6/7449985/
А шо, рекрутьор віталік знайшов там вакансію «мийщик снарядів»?
Чи «пісатєль книжки»? Більше ніде в світі за миття снарядів в тилу не платять на третю квартиру. Не вір рекрутьору
mephala написав:
flyman написав:
Hotab написав:Тобі скажуть після неявок двох трьох. Не зовсім громадянство здавати, а майно У тебе є неповнолітні діти в нерухомості? От же ж не фарт так не фарт
тобі ще не набридло комуняцьку чухню "отнять і подєліть" транслювати?
так він гадає що буде покращеним сортом який сховавшись за системою буде в інших забирати.
Я вже готуюсь. Дайте список своєї нерухомості.
2 Детройт… які там «компанії»! Ваш «компаньйон» вас регулярно ставить в неприлічну позицію і страпонить на предмет «військовий мирного часу», а вам все компанії маряться)) Кожен сам за себе нищить ворога на форумському фронті . Віталя каже «цікаве спілкування», бо в реалі нема друзів і він ненавидить живе спілкування. Тут йому найприємніше
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 06 кві, 2024 11:26, всього редагувалось 1 раз.
Результаты немного удивляют. Ну ладно, 2-й пункт - "Мобилизация всех социальных групп..." - требование социальной справедливости (на заметку будивельнику). Но 1-й пункт - "Поліпшення мат. забезпечення (зброя, одяг, продовольство)" - вроде, сейчас, на это не жалуются. Во всяком случае, те, кто пишут на форуме. Да и вообще, последнее время таких жалоб не слышно.
В ніч на 6 квітня 2024 року, в районі н.п. Азов (ростовська обл.) внаслідок підриву трубопроводу, яким здійснювалось перекачування нафтопродуктів з місцевої нафтобази до танкерів у припортовій території «Азовського морського порту», завантаження танкерів нафтопродуктами припинено на невизначений термін.
Низький уклін і шана ГУР, нарешті починаємо воювати по справжньому.
Hotab написав:_hunter Не треба державі вам в суді нічого доводити. Ви самі прийняли обовʼязки «якщо що «, перебуваючи громадянином. Закони були на момент вашого доросління. Ви лишились , отже погодились. Вам ще в школі на правознавці про це повідомили під оцінку в табель. Якщо ви вирішили що нема боргу - доводьте
Опять же: давайте разделять теплое и зеленое Если вы с непонятными аналогиями про стаи и "села" на 5 человек закончили -- с аргументом "таков закон" я, вроде, и не спорил.
А вот если вы продолжаете пытаться с моральной/еще какой-то стороны этот закон объяснить -- тут аргумент "наличие долгла доказывать не нужно" не работает -- держава банально чек со стоимостью оказанных услуг предоставить не может
какой чек? какой долг? у государства нет своих денег. все чем владеет государство - это наши налоги. как можно быть должным когда это наши же деньги государство и тратит? да еще и тырит по карманам нехило.