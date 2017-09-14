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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 75347535753675377538>
Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 10:20

  antey1969 написав:
  stm написав:
  detroytred написав:
Але я не можу перейти на цей рівень. Звиняйте.

Факт вы любите. Факт вы умрёте гораздо раньше.

Девушки в тайном восторге от нового закона о мобилизации?)))

Там нет ничего чего бы не было сейчас. Есть закон который только предлагают: когда не ТЦК распределяет куда надо, а сама бригада ведёт рекрутинг, в т.ч. переводить должны из других по желанию. Таким образом что есть сейчас просто станет ещё очевиднее. У кого-то будет техника и нормальный состав, а у кого-то лопатки и алкаши. 3 штурмовой и не только поставки западники делают напрямую в обход МО. Но могут и не принять и всё будет как сейчас херовый командир сделает так что и мотивированный превратиться в Детройта-вроде и военный, но так и не скажешь...
Востаннє редагувалось stm в Суб 06 кві, 2024 10:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 10:21

  unicdima написав:
  Vadim_ написав:ОБ этоМ специалисты могут шо то разьяснить? :? :mrgreen:

вже кидав але хтось може не бачив, тут все розписано
https://turbota.mil.gov.ua/dovidnyk-poranenogo

Дякую!
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 10:23

  detroytred написав:Скоро вимогою буде, що недостатньо радієш.
это я и хотел сказать. Вы не на поминках. Веселее надо. Все там будем и што. Форум - публичное место. Никого не интересуют ваши личные боли (я не про вас лично).
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 06 кві, 2024 10:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 10:30

  stm написав:
  antey1969 написав:
  stm написав:Факт вы любите. Факт вы умрёте гораздо раньше.

Девушки в тайном восторге от нового закона о мобилизации?)))

Там нет ничего чего бы не было сейчас. Есть закон который только предлагают: когда не ТЦК распределяет куда надо, а сама бригада ведёт рекрутинг, в т.ч. переводить должны из других по желанию. Таким образом что есть сейчас просто станет ещё очевиднее. У кого-то будет техника и нормальный состав, а у кого-то лопатки и алкаши. 3 штурмовой и не только поставки западники делают напрямую в обход МО. Но могут и не принять и всё будет как сейчас херовый командир сделает так что и мотивированный превратиться в Детройта-вроде и военный, но так и не скажешь...


*У кого-то будет техника и нормальный состав, а у кого-то лопатки и алкаши.* --- це вже є. Різниця.
І а-ля 3ШБ, 47 є виключенням.
Радує вас?

Я ж спеціально не піднімав цьго питання, бо заголосите.
А самі спокійнісінько.

Невже вирішили випередити мене на цвинтар?

І по факту є СТМ -- наче палка патріотка, спортсменка, красуня і повинна давно отак:
https://m.youtube.com/shorts/gJHlc4O77E4
Але так і не скажеш.
Жаліється -- хто ж її захистить.

А в мене все відповідно. Як виглядаю (старим звичайним пенсом), так і дію.
Чому герої та херої вирішили, що я повинен бути незвичайним - хз?
Мовчать з аргументацією.

До героїв питань нема. Їх можна зрозуміти, чому висувають свої бажання. А херої-то місцеві чому?
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 06 кві, 2024 10:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 10:55

  flyman написав:
  Hotab написав:flyman

Виникає питання до Bobua, куди, в який офіс і в які години можна прийти і здати громадянство?


Тобі скажуть після неявок двох трьох. Не зовсім громадянство здавати, а майно :lol:
У тебе є неповнолітні діти в нерухомості? От же ж не фарт так не фарт

тобі ще не набридло комуняцьку чухню "отнять і подєліть" транслювати?


так він гадає що буде покращеним сортом який сховавшись за системою буде в інших забирати.
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 11:12

ISW не знайшов жодних візуальних підтверджень ураження російських літаків на авіабазах
Деталі: Військові аналітики зазначили, що геолокаційні кадри показують вибухи і активацію російських засобів протиповітряної оборони біля всіх авіабаз, окрім авіабази під Єйськом.
https://www.pravda.com.ua/news/2024/04/6/7449985/
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 11:19

  Успіх написав::або чартером на ЗанзіБар:

А шо, рекрутьор віталік знайшов там вакансію «мийщик снарядів»?
:P
Чи «пісатєль книжки»?
Більше ніде в світі за миття снарядів в тилу не платять на третю квартиру. Не вір рекрутьору :mrgreen:

  mephala написав:
  flyman написав:
  Hotab написав:Тобі скажуть після неявок двох трьох. Не зовсім громадянство здавати, а майно :lol:
У тебе є неповнолітні діти в нерухомості? От же ж не фарт так не фарт

тобі ще не набридло комуняцьку чухню "отнять і подєліть" транслювати?


так він гадає що буде покращеним сортом який сховавшись за системою буде в інших забирати.

Я вже готуюсь. Дайте список своєї нерухомості.


2 Детройт… які там «компанії»!
Ваш «компаньйон» вас регулярно ставить в неприлічну позицію і страпонить на предмет «військовий мирного часу», а вам все компанії маряться))
Кожен сам за себе нищить ворога на форумському фронті . Віталя каже «цікаве спілкування», бо в реалі нема друзів і він ненавидить живе спілкування. Тут йому найприємніше :mrgreen:
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 06 кві, 2024 11:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 11:26

  Ой+ написав:
  Волинь написав:20тис для Тернополя не є великі гроші. Всі адекватні знають дорогу на більші зарплати.
.....

.... Тернопільчани і чернівчани зовсім у своїй масі не такі бідні як виглядає по офіційній статистиці.

За счёт чего?
Заробитчанство? Так сейчас невозможно.
Что ещё?

Тільки 9% ставить на перше місце для підвищення мотивації мобілізуватись виплати.
Та і то більш войовничі пенсіонери та поброньовані, а молоді менше хочуть мобілізовуватись.
Чим старші люди (60+ років), тим частіше вони вважають мобілізацію недостатньою, а чим молодші – тим частіше вважають її рівень занадто високим (18-29 років). https://zn.ua/ukr/war/chomu-ljudi-ne-kh ... nnja-.html

Зображення

Результаты немного удивляют.
Ну ладно, 2-й пункт - "Мобилизация всех социальных групп..." - требование социальной справедливости (на заметку будивельнику).
Но 1-й пункт - "Поліпшення мат. забезпечення (зброя, одяг, продовольство)" - вроде, сейчас, на это не жалуются. Во всяком случае, те, кто пишут на форуме. Да и вообще, последнее время таких жалоб не слышно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 11:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В ніч на 6 квітня 2024 року, в районі н.п. Азов (ростовська обл.) внаслідок підриву трубопроводу, яким здійснювалось перекачування нафтопродуктів з місцевої нафтобази до танкерів у припортовій території «Азовського морського порту»,
завантаження танкерів нафтопродуктами припинено на невизначений термін.

Низький уклін і шана ГУР, нарешті починаємо воювати по справжньому.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 11:28

  _hunter написав:
  Hotab написав:_hunter
Не треба державі вам в суді нічого доводити. Ви самі прийняли обовʼязки «якщо що «, перебуваючи громадянином. Закони були на момент вашого доросління. Ви лишились , отже погодились. Вам ще в школі на правознавці про це повідомили під оцінку в табель.
Якщо ви вирішили що нема боргу - доводьте

Опять же: давайте разделять теплое и зеленое :lol:
Если вы с непонятными аналогиями про стаи и "села" на 5 человек закончили -- с аргументом "таков закон" я, вроде, и не спорил.

А вот если вы продолжаете пытаться с моральной/еще какой-то стороны этот закон объяснить -- тут аргумент "наличие долгла доказывать не нужно" не работает -- держава банально чек со стоимостью оказанных услуг предоставить не может :lol:


какой чек? какой долг?
у государства нет своих денег. все чем владеет государство - это наши налоги.
как можно быть должным когда это наши же деньги государство и тратит?
да еще и тырит по карманам нехило.
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