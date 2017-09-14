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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7535753675377538>
Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 11:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  mephala написав:какой чек? какой долг?
у государства нет своих денег. все чем владеет государство - это наши налоги.
как можно быть должным когда это наши же деньги государство и тратит?
да еще и тырит по карманам нехило.

Особисто мені повертає трохи більше, ніж я плачу.
й гроші свої є, й з друкарського верстату і позичені ...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 11:34

  ЛАД написав:Но 1-й пункт - "Поліпшення мат. забезпечення (зброя, одяг, продовольство)" - вроде, сейчас, на это не жалуются.
давайте иначе, сколько надо служить чтобы заработать на квартиру в Киеве. Не хрущ с кухней 5м2. и не панельку с 1м убитым лифтом на подъезд. 70-100куе

А на авто хотя бы Е-класс мерседеса или 5ю серию бмв. Желающие служить за пирожок давно в ЗСУ, поэтому "не жалуются". Остальным пирожка мало, поэтому проблемы с мобилизацией. Абсолютно разные ЦА. И в зависимости где провести опрос, его результаты будут противоположные.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 06 кві, 2024 11:42, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 11:35

  stm написав:
  Бетон написав:Поставил на телефон тревоги Харькова. Взрыв, два взрыва, взрыв, опять взрыв и без конца. Кабы на купянск.
Это ж капец

А до этого розы цвели.
Стресс приводит к проблемам со здоровьем. Удачи.

До этого было заметно тише.
Можно поинтересоваться, где Вы сейчас находитесь?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 11:37

  stm написав:
  detroytred написав:
Але я не можу перейти на цей рівень. Звиняйте.

Факт вы любите. Факт вы умрёте гораздо раньше.

"Тётя, ты дура?"
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 11:43

  ЛАД написав:
  stm написав:
  Бетон написав:Поставил на телефон тревоги Харькова. Взрыв, два взрыва, взрыв, опять взрыв и без конца. Кабы на купянск.
Это ж капец

А до этого розы цвели.
Стресс приводит к проблемам со здоровьем. Удачи.

До этого было заметно тише.
Можно поинтересоваться, где Вы сейчас находитесь?

Киев и мне не нравится что внуки ваши в Харькове.
stm
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 11:43

  ЛАД написав:
  stm написав:
  detroytred написав:
Але я не можу перейти на цей рівень. Звиняйте.

Факт вы любите. Факт вы умрёте гораздо раньше.

"Тётя, ты дура?"

Не воспринимайте как личное, это не к вам обращение. У вас был проблеск попытки шутить. Один маленький лучик надежды.
stm
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 11:50

  stm написав:
  antey1969 написав:
  stm написав:
ote="5708865:detroytred"]

Але я не можу перейти на цей рівень. Звиняйте.[/quote



Факт вы любите. Факт вы умрёте гораздо раньше.

Девушки в тайном восторге от нового закона о мобилизации?)))

Там нет ничего чего бы не было сейчас. Есть закон который только предлагают: когда не ТЦК распределяет куда надо, а сама бригада ведёт рекрутинг, в т.ч. переводить должны из других по желанию. Таким образом что есть сейчас просто станет ещё очевиднее. У кого-то будет техника и нормальный состав, а у кого-то лопатки и алкаши. 3 штурмовой и не только поставки западники делают напрямую в обход МО. Но могут и не принять и всё будет как сейчас херовый командир сделает так что и мотивированный превратиться в Детройта-вроде и военный, но так и не скажешь...


Смішно елої мислять..

А хто буде на фронті?
3ті штурмові?
Чи алкаші?
Чи вперемішку?
А потім виття “наша люба 3тя оточена..., кляті алкаші надто швидко вимерли...”
Bobua
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 11:54

  Bobua написав:
Смішно елої мислять..

А хто буде на фронті?
3ті штурмові?
Чи алкаші?
Чи вперемішку?
А потім виття “наша люба 3тя оточена..., кляті алкаші надто швидко вимерли...”

Что бы стало лучше иногда надо что бы стало хуже вначале. Но я не электрик. Вы хороший человек Бобуа. Дальше я не буду продолжать. Остановимся на этом.
stm
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 12:02

  ЛАД написав:
  Ой+ написав:
  Волинь написав:20тис для Тернополя не є великі гроші. Всі адекватні знають дорогу на більші зарплати.
.....

.... Тернопільчани і чернівчани зовсім у своїй масі не такі бідні як виглядає по офіційній статистиці.

За счёт чего?
Заробитчанство? Так сейчас невозможно.
Что ещё?

Тільки 9% ставить на перше місце для підвищення мотивації мобілізуватись виплати.
Та і то більш войовничі пенсіонери та поброньовані, а молоді менше хочуть мобілізовуватись.
Чим старші люди (60+ років), тим частіше вони вважають мобілізацію недостатньою, а чим молодші – тим частіше вважають її рівень занадто високим (18-29 років). https://zn.ua/ukr/war/chomu-ljudi-ne-kh ... nnja-.html

Зображення

Результаты немного удивляют.
Ну ладно, 2-й пункт - "Мобилизация всех социальных групп..." - требование социальной справедливости (на заметку будивельнику).
Но 1-й пункт - "Поліпшення мат. забезпечення (зброя, одяг, продовольство)" - вроде, сейчас, на это не жалуются. Во всяком случае, те, кто пишут на форуме. Да и вообще, последнее время таких жалоб не слышно.

Если все с обеспечением настолько ок, то зачем нужны сборы от волонтеров?
Обеспечение - это не только каска, броник, сухпай и калаш, а еще и в достаточном количестве дроны, тепловизоры, артподдержка, РЭБ и т. д.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 12:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://espreso.tv/suspilstvo-sbu-vikor ... idstvoinfo

СБУ використала військкомат як помсту проти журналіста через розслідування, - Слідство.Інфо
Востаннє редагувалось serg1974 в Суб 06 кві, 2024 12:03, всього редагувалось 1 раз.
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  #<1 ... 7535753675377538>
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