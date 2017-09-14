mephala написав:какой чек? какой долг? у государства нет своих денег. все чем владеет государство - это наши налоги. как можно быть должным когда это наши же деньги государство и тратит? да еще и тырит по карманам нехило.
Особисто мені повертає трохи більше, ніж я плачу. й гроші свої є, й з друкарського верстату і позичені ...
ЛАД написав:Но 1-й пункт - "Поліпшення мат. забезпечення (зброя, одяг, продовольство)" - вроде, сейчас, на это не жалуются.
давайте иначе, сколько надо служить чтобы заработать на квартиру в Киеве. Не хрущ с кухней 5м2. и не панельку с 1м убитым лифтом на подъезд. 70-100куе
А на авто хотя бы Е-класс мерседеса или 5ю серию бмв. Желающие служить за пирожок давно в ЗСУ, поэтому "не жалуются". Остальным пирожка мало, поэтому проблемы с мобилизацией. Абсолютно разные ЦА. И в зависимости где провести опрос, его результаты будут противоположные.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 06 кві, 2024 11:42, всього редагувалось 4 разів.
Але я не можу перейти на цей рівень. Звиняйте.[/quote
Факт вы любите. Факт вы умрёте гораздо раньше.
Девушки в тайном восторге от нового закона о мобилизации?)))
Там нет ничего чего бы не было сейчас. Есть закон который только предлагают: когда не ТЦК распределяет куда надо, а сама бригада ведёт рекрутинг, в т.ч. переводить должны из других по желанию. Таким образом что есть сейчас просто станет ещё очевиднее. У кого-то будет техника и нормальный состав, а у кого-то лопатки и алкаши. 3 штурмовой и не только поставки западники делают напрямую в обход МО. Но могут и не принять и всё будет как сейчас херовый командир сделает так что и мотивированный превратиться в Детройта-вроде и военный, но так и не скажешь...
Смішно елої мислять..
А хто буде на фронті? 3ті штурмові? Чи алкаші? Чи вперемішку? А потім виття “наша люба 3тя оточена..., кляті алкаші надто швидко вимерли...”
Результаты немного удивляют. Ну ладно, 2-й пункт - "Мобилизация всех социальных групп..." - требование социальной справедливости (на заметку будивельнику). Но 1-й пункт - "Поліпшення мат. забезпечення (зброя, одяг, продовольство)" - вроде, сейчас, на это не жалуются. Во всяком случае, те, кто пишут на форуме. Да и вообще, последнее время таких жалоб не слышно.
Если все с обеспечением настолько ок, то зачем нужны сборы от волонтеров? Обеспечение - это не только каска, броник, сухпай и калаш, а еще и в достаточном количестве дроны, тепловизоры, артподдержка, РЭБ и т. д.