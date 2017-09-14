stm написав:

antey1969 написав: stm написав:

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Але я не можу перейти на цей рівень. Звиняйте.[/quote







Факт вы любите. Факт вы умрёте гораздо раньше. ote="5708865:detroytred"]Але я не можу перейти на цей рівень. Звиняйте.[/quoteФакт вы любите. Факт вы умрёте гораздо раньше.

Девушки в тайном восторге от нового закона о мобилизации?))) Девушки в тайном восторге от нового закона о мобилизации?)))

Там нет ничего чего бы не было сейчас. Есть закон который только предлагают: когда не ТЦК распределяет куда надо, а сама бригада ведёт рекрутинг, в т.ч. переводить должны из других по желанию. Таким образом что есть сейчас просто станет ещё очевиднее. У кого-то будет техника и нормальный состав, а у кого-то лопатки и алкаши. 3 штурмовой и не только поставки западники делают напрямую в обход МО. Но могут и не принять и всё будет как сейчас херовый командир сделает так что и мотивированный превратиться в Детройта-вроде и военный, но так и не скажешь...