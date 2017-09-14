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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 06 кві, 2024 12:03
Дюрі-бачі написав: mephala написав:
какой чек? какой долг?
у государства нет своих денег. все чем владеет государство - это наши налоги.
как можно быть должным когда это наши же деньги государство и тратит?
да еще и тырит по карманам нехило.
Особисто мені повертає трохи більше, ніж я плачу.
й гроші свої є, й з друкарського верстату і позичені ...
Если вы получили больше, чем дали, значит за вас кто-то из нас заплатил.
Государство, это мы с вами. Это в теории.
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Додано: Суб 06 кві, 2024 12:10
mephala написав: _hunter написав: Hotab написав:_hunter
Не треба державі вам в суді нічого доводити. Ви самі прийняли обовʼязки «якщо що «, перебуваючи громадянином. Закони були на момент вашого доросління. Ви лишились , отже погодились. Вам ще в школі на правознавці про це повідомили під оцінку в табель.
Якщо ви вирішили що нема боргу - доводьте
Опять же: давайте разделять теплое и зеленое
Если вы с непонятными аналогиями про стаи и "села" на 5 человек закончили -- с аргументом "таков закон" я, вроде, и не спорил.
А вот если вы продолжаете пытаться с моральной/еще какой-то стороны этот закон объяснить -- тут аргумент "наличие долгла доказывать не нужно" не работает -- держава банально чек со стоимостью оказанных услуг предоставить не может
какой чек? какой долг?
у государства нет своих денег. все чем владеет государство - это наши налоги.
как можно быть должным когда это наши же деньги государство и тратит?
да еще и тырит по карманам нехило.
Держава, а точніше 1% її населення захистили нерухомість, майно, гроші, здоров`я і життя решти 99%.
Тут вчора була історія солдата моск.війська, якого забили табуретками “саслуживци”, аби дав грошей. Для наших це все не було би так “тепло і лампово”. Паяльниками добували би...?
Отже, тепер тим 99% (чи 50%?) доведеться напружитись і замінити той 1%. От і погасять борг.
Визнають елої цей борг, не визнають -- це не має значення.
Він є.
Доведено багато разів. Найстрашніше -- у 1932-33рр і наступних...
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Bobua
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Додано: Суб 06 кві, 2024 12:10
stm написав: ЛАД написав: stm написав:
.........
Факт вы любите. Факт вы умрёте гораздо раньше.
"Тётя, ты дура?"
Не воспринимайте как личное, это не к вам обращение. У вас был проблеск попытки шутить. Один маленький лучик надежды.
Не на все темы стОит шутить.
Аккуратнее надо.
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ЛАД
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Додано: Суб 06 кві, 2024 12:11
Бетон
Усвідомлення - це вже половина питання.
Бо є ледарі, які лежання на пузі під сонечком вважає нормою. «стая пусть прогонит, я не против».
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Hotab
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