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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 75367537753875397540>
Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 12:03

  Дюрі-бачі написав:
  mephala написав:какой чек? какой долг?
у государства нет своих денег. все чем владеет государство - это наши налоги.
как можно быть должным когда это наши же деньги государство и тратит?
да еще и тырит по карманам нехило.

Особисто мені повертає трохи більше, ніж я плачу.
й гроші свої є, й з друкарського верстату і позичені ...

Если вы получили больше, чем дали, значит за вас кто-то из нас заплатил.

Государство, это мы с вами. Это в теории.
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 12:10

  mephala написав:
  _hunter написав:
  Hotab написав:_hunter
Не треба державі вам в суді нічого доводити. Ви самі прийняли обовʼязки «якщо що «, перебуваючи громадянином. Закони були на момент вашого доросління. Ви лишились , отже погодились. Вам ще в школі на правознавці про це повідомили під оцінку в табель.
Якщо ви вирішили що нема боргу - доводьте

Опять же: давайте разделять теплое и зеленое :lol:
Если вы с непонятными аналогиями про стаи и "села" на 5 человек закончили -- с аргументом "таков закон" я, вроде, и не спорил.

А вот если вы продолжаете пытаться с моральной/еще какой-то стороны этот закон объяснить -- тут аргумент "наличие долгла доказывать не нужно" не работает -- держава банально чек со стоимостью оказанных услуг предоставить не может :lol:


какой чек? какой долг?
у государства нет своих денег. все чем владеет государство - это наши налоги.
как можно быть должным когда это наши же деньги государство и тратит?
да еще и тырит по карманам нехило.


Держава, а точніше 1% її населення захистили нерухомість, майно, гроші, здоров`я і життя решти 99%.

Тут вчора була історія солдата моск.війська, якого забили табуретками “саслуживци”, аби дав грошей. Для наших це все не було би так “тепло і лампово”. Паяльниками добували би...?

Отже, тепер тим 99% (чи 50%?) доведеться напружитись і замінити той 1%. От і погасять борг.

Визнають елої цей борг, не визнають -- це не має значення.
Він є.
Доведено багато разів. Найстрашніше -- у 1932-33рр і наступних...
Bobua
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 12:10

  stm написав:
  ЛАД написав:
  stm написав:.........
Факт вы любите. Факт вы умрёте гораздо раньше.

"Тётя, ты дура?"

Не воспринимайте как личное, это не к вам обращение. У вас был проблеск попытки шутить. Один маленький лучик надежды.

Не на все темы стОит шутить.
Аккуратнее надо.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 12:11

Бетон

[

Значит кто-то за вас заплатил


Усвідомлення - це вже половина питання.
Бо є ледарі, які лежання на пузі під сонечком вважає нормою. «стая пусть прогонит, я не против».
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 12:19

  ЛАД написав:Не на все темы стОит шутить.
Аккуратнее надо.

Чёрное чувство юмора как ноги. Известная шутка, не всем заходит. Но шутка зачётная.
Детройт может быть предводителем клуба унылых. Отличный клуб, но не всем заходит. И лозунг: "мы не можем решить ни одной проблемы, просто будет уныло!"
stm
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 12:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ми дивувалися, що США зливають Україну, а зараз я вас здивую ще більше- США зливають Ізраїль. Так, свого давнього і найсильнішого союзника на БС.
Конгресмени з Демократичної!!! партії вимагають зупинити поставки зброї Ізраїлю через помилковий удар по колоні гуманітарної місії. Перед цим США погрожували зупинити поставки якщо Ізраїль не відкриє всі гуманітарні коридори. Байден прямо вимагає щоб Ізраїль припинив операцію в Газі. Американські конгресмени і чиновники навіть рівня міністра оборони використовують в своїх спічах фальсифіковані дані міністерства охорони здоров'я Хамасу про втрати мирних.
Зараз очікується удар Ірану по Ізраїлю і США заявили, що не будуть допомагати його відбити.
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 12:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:Государство, это мы с вами. Это в теории.
Категорично не згідний. Держава - це посередник між нами, який вирішує в кого забрати і кому віддати.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 12:34

  Дюрі-бачі написав:
  Бетон написав:Государство, это мы с вами. Это в теории.
Категорично не згідний. Держава - це посередник між нами, який вирішує в кого забрати і кому віддати.

Вирішує договір між мною, вами і всіма рештою у вигляді системи законів, які нас влаштовують.

Коли ця свідомість прийде, як у американців, то всі почнуть питати куди діли їх податки, а не бути жертвою, типу: дяді видніше, дядя за мене вирішує
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 12:39

  stm написав:
  ЛАД написав:Не на все темы стОит шутить.
Аккуратнее надо.

Чёрное чувство юмора как ноги. Известная шутка, не всем заходит. Но шутка зачётная.
Детройт может быть предводителем клуба унылых. Отличный клуб, но не всем заходит. И лозунг: "мы не можем решить ни одной проблемы, просто будет уныло!"

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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 12:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:Вирішує договір між мною, вами і всіма рештою у вигляді системи законів, які нас влаштовують

Це в ідеальному світі так, а в реальному навіть в США все вирішують конкретні президенти, секретарі чи спікери...
Дюрі-бачі
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  #<1 ... 75367537753875397540>
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