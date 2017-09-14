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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7537753875397540>
Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 12:45

unicdima
С точки зрения топ чиновника СБУ никого не должно касаться откуда у него квартира за 1,5ляма и прочее имущество.

Или вы не знали что большинство резонансных коррупционных кейсов инициируют журналисты в Украине ?

Насчет доступа к камерам хороший вопрос. Но как-то никто его не задал когда Бигус показал подобные записи с камер в загородном ресторане с номерами для ночевки. Потом просто уволили нач отдела СБУ и все.
Востаннє редагувалось serg1974 в Суб 06 кві, 2024 12:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 12:50

  freeze написав:Хотя как-то после года службы, мне жена звонит, говорит приходила домой делегация из ТЦК, передала мне повестку для отправки с вещами в часть. Было забавно. Я позвонил в военкомат, они попросили меня прислать им документ форму 5, что я действительно служу))) Причем через этот ТЦК я и был отправлен в ЗСУ. Бардачок.


представляю если бы дали полномочия тцк автоматически назначать штрафы и аресты имущества.
пришел такой с фронта (если нет родственников которые могут позвонить что делегация приходила) - а все твое имущество продано за долги по штрафам.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 12:52

  Дюрі-бачі написав:
  Бетон написав:Вирішує договір між мною, вами і всіма рештою у вигляді системи законів, які нас влаштовують

Це в ідеальному світі так, а в реальному навіть в США все вирішують конкретні президенти, секретарі чи спікери...

Да, это весёлый пример когда Салливан в обычное время вообще не вызывает никаких эмоций. А потом в мире пиздец, США номер одни в безопасности, выходит Салливан и... И только неделю назад я читаю его должность - Радник президента США з національної безпеки И мысль "а тупо наш Виталик и тоже молодец" )))
stm
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 12:59

unicdima я писал что случай мести чиновника руками ТЦК журналисту. Который помешал продолжать получать незаконную выгоду. А ты о чем ? Как должно было быть ?
«журналист должен был отсвечивать в тепляке а чиновник жить на печерских холмах»
Востаннє редагувалось serg1974 в Суб 06 кві, 2024 13:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 13:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

На перших сторінках cnn, bbc, sky news про бідних палесранців, про Україну десь далеко, всюди звинувачення Ізраїлю в геноциді і ніде про злочини Росії.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 13:04

  serg1974 написав:unicdima я писал что случай мести чиновника руками ТЦК журналисту. Который помешал продолжать грабить простых украинцев. А ты о чем ? Как должно было быть ?
«журналист должен был отсвечивать в тепляке а чиновник жить на печерских холмах»

Журналіст в першу чергу чесний має бути сам, а не свої злочини виправдовувати злочинами інших.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 13:08

  stm написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Бетон написав:Вирішує договір між мною, вами і всіма рештою у вигляді системи законів, які нас влаштовують

Це в ідеальному світі так, а в реальному навіть в США все вирішують конкретні президенти, секретарі чи спікери...

Да, это весёлый пример когда Салливан в обычное время вообще не вызывает никаких эмоций. А потом в мире пиздец, США номер одни в безопасности, выходит Салливан и... И только неделю назад я читаю его должность - Радник президента США з національної безпеки И мысль "а тупо наш Виталик и тоже молодец" )))

в США любой судья может президента послать.
в США президент не США, а скорее, остального мира.
в США всё решают губернаторы и судьи
Востаннє редагувалось Бетон в Суб 06 кві, 2024 13:09, всього редагувалось 1 раз.
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 13:09

  mephala написав:
  freeze написав:Хотя как-то после года службы, мне жена звонит, говорит приходила домой делегация из ТЦК, передала мне повестку для отправки с вещами в часть. Было забавно. Я позвонил в военкомат, они попросили меня прислать им документ форму 5, что я действительно служу))) Причем через этот ТЦК я и был отправлен в ЗСУ. Бардачок.


представляю если бы дали полномочия тцк автоматически назначать штрафы и аресты имущества.
пришел такой с фронта (если нет родственников которые могут позвонить что делегация приходила) - а все твое имущество продано за долги по штрафам.

Красивое словцо, но нет…
Чтобы пройти все круги до реального ареста имущества, надо не только не иметь родственников, но и самому в коме лежать этак полгода-год, без смартфона и любых источников информации. А иначе в случае реальной процедуры с имуществом, звонками с смс достанут, и Дия будет верещать о судах и судовых проовадженнях. (Я уже не говорю о том, что активировать в телеграмме опендатабот на себя отслеживание всех движений о себе любимом - это ровно 3 минуты. )
В общем хорошая попытка рассказать «никак не провести мобилизацию, совсем никак, надо здаваться», но нет! :D
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 13:11

  unicdima написав:На перших сторінках cnn, bbc, sky news про бідних палесранців, про Україну десь далеко, всюди звинувачення Ізраїлю в геноциді і ніде про злочини Росії.

Відкрив сайт BBC, цілий розділ на головній сторінці:
https://www.bbc.com/news/war-in-ukraine
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 13:16

  Water написав:
  unicdima написав:На перших сторінках cnn, bbc, sky news про бідних палесранців, про Україну десь далеко, всюди звинувачення Ізраїлю в геноциді і ніде про злочини Росії.

Відкрив сайт BBC, цілий розділ на головній сторінці:
https://www.bbc.com/news/war-in-ukraine

ти відкрив уже конкретно розділ Війна в Україні. Брехун
unicdima
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