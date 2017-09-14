Додано: Суб 06 кві, 2024 13:09

mephala написав: freeze написав: Хотя как-то после года службы, мне жена звонит, говорит приходила домой делегация из ТЦК, передала мне повестку для отправки с вещами в часть. Было забавно. Я позвонил в военкомат, они попросили меня прислать им документ форму 5, что я действительно служу))) Причем через этот ТЦК я и был отправлен в ЗСУ. Бардачок. Хотя как-то после года службы, мне жена звонит, говорит приходила домой делегация из ТЦК, передала мне повестку для отправки с вещами в часть. Было забавно. Я позвонил в военкомат, они попросили меня прислать им документ форму 5, что я действительно служу))) Причем через этот ТЦК я и был отправлен в ЗСУ. Бардачок.



представляю если бы дали полномочия тцк автоматически назначать штрафы и аресты имущества.

пришел такой с фронта (если нет родственников которые могут позвонить что делегация приходила) - а все твое имущество продано за долги по штрафам. представляю если бы дали полномочия тцк автоматически назначать штрафы и аресты имущества.пришел такой с фронта (если нет родственников которые могут позвонить что делегация приходила) - а все твое имущество продано за долги по штрафам.

Красивое словцо, но нет…Чтобы пройти все круги до реального ареста имущества, надо не только не иметь родственников, но и самому в коме лежать этак полгода-год, без смартфона и любых источников информации. А иначе в случае реальной процедуры с имуществом, звонками с смс достанут, и Дия будет верещать о судах и судовых проовадженнях. (Я уже не говорю о том, что активировать в телеграмме опендатабот на себя отслеживание всех движений о себе любимом - это ровно 3 минуты. )В общем хорошая попытка рассказать «никак не провести мобилизацию, совсем никак, надо здаваться», но нет!