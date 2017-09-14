Бетон написав:в США любой судья может президента послать. в США президент не США, а скорее, остального мира. в США всё решают губернаторы и судьи
Да, но должность и лицо её занимающее тоже могут создать веселую картинку, которая приводит к тому что хуситам неофициально в Емене предлагают мировую и исключение из террористических организаций. Думаете Китай не соотносит? А попросит больше. Всегда вопрос цены последствий. Видите как уникальныйдима утверждает что нет больше лидерства США в мире, всех сливают... )))
mephala написав:какой чек? какой долг? у государства нет своих денег. все чем владеет государство - это наши налоги. как можно быть должным когда это наши же деньги государство и тратит? да еще и тырит по карманам нехило.
Особисто мені повертає трохи більше, ніж я плачу. й гроші свої є, й з друкарського верстату і позичені ...
еще раз - у государства нет своих денег. если вы больше получили чем дали - значит за вас заплатил условный сосед который платит больше чем получает.
Hotab написав:А шо, рекрутьор віталік знайшов там вакансію «мийщик снарядів»?
Чи «пісатєль книжки»? Більше ніде в світі за миття снарядів в тилу не платять на третю квартиру. Не вір рекрутьору
Ну дивись - як плять так, що/якщо "в тилу платять за миття снарядів на третю квартиру" - а охочих НЕМА???! Може все ж таки "щось НЕ ТАК в Датському королівстві?"? Може справа у ЧІТКИХ ТЕРМІНАХ служби?!
ЛАД написав:Но 1-й пункт - "Поліпшення мат. забезпечення (зброя, одяг, продовольство)" - вроде, сейчас, на это не жалуются. Во всяком случае, те, кто пишут на форуме. Да и вообще, последнее время таких жалоб не слышно
Та куйня це все)) Так, з розмірами форми/взуття буває повня куйня)) Так, можуть виділити всього лиш 70% "на всіх"... Та і пох! Ми і так собі купуємо, що потрібно зі взуття/одягу! Хіба проблема при таких зарплатах/преміях купити собі умовні піксельні штани, чи бушлат раз на півроку-рік?
А от вся проблема - в ЧІТКИХ ТЕРМІНАХ!!! От де вся "заноза"!!! Навіть не в підвищенні до 200К премії!!!
Успіх написав:А от вся проблема - в ЧІТКИХ ТЕРМІНАХ!!! От де вся "заноза"!!! Навіть не в підвищенні до 200К премії!!!
ты не прав. за 200 военкомам будут давать хабар чтобы взяли в штурмовики, а успиха признают непрыдатным. То есть полностью поменяется баланс. На вкусные/рыбные места все хотят. Так было со времен царя Хаммурапи. Сейчас все вкусные места в тылу. Так шо деньги всё же первичнее. Пропадёт смысл держать вас 5 лет, если на твоё место куча желающих. Чем больше желающих, тем жирнее военкомы. Наоборот станет интереснее брать на 6 месяцев а пото