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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 75387539754075417542 ... 7544>
Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 13:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Україна зазнає такої нестачі боєприпасів, що 36-річний солдат проходить по болотах і шукає снаряди, — The Wall Street Journal

Видання пише, що "сміттяр Полюхович" передав 14 000 снарядів бригадам і 4000 боєприпасів для безпілотників.

Це нібито ті снаряди, які залишили орки після відступу.
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 13:22

  Бетон написав:в США любой судья может президента послать.
в США президент не США, а скорее, остального мира.
в США всё решают губернаторы и судьи

Да, но должность и лицо её занимающее тоже могут создать веселую картинку, которая приводит к тому что хуситам неофициально в Емене предлагают мировую и исключение из террористических организаций. Думаете Китай не соотносит? А попросит больше. Всегда вопрос цены последствий. Видите как уникальныйдима утверждает что нет больше лидерства США в мире, всех сливают... )))
stm
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 13:34

  detroytred написав:
  Hotab написав:detroytred

Бо при призові, при знов чіплянні погон, буде виплачуватися грошове забезпечення за сьогоднішнє + ота пенсія, яку раніше заслужив.


Наче ні.

Здасті, приїхали))))

Навіть у тюрмі пенсія виплачується і далі))
Пенсія -- за минуле. За роки, які вислужив.


Відсотки по депозиту виплачується, сплата купонного прибутку від облігації.
sens
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 13:37

  Дюрі-бачі написав:
  mephala написав:какой чек? какой долг?
у государства нет своих денег. все чем владеет государство - это наши налоги.
как можно быть должным когда это наши же деньги государство и тратит?
да еще и тырит по карманам нехило.

Особисто мені повертає трохи більше, ніж я плачу.
й гроші свої є, й з друкарського верстату і позичені ...


еще раз - у государства нет своих денег.
если вы больше получили чем дали - значит за вас заплатил условный сосед который платит больше чем получает.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 13:42

Мефалі треба преміум купити. Щоб міг читати все. Він читає з затримкою у пів дня.. Ввечері побачить що давно про це поговорили :D
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 06 кві, 2024 13:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 13:42

  unicdima написав:
  Water написав:
  unicdima написав:На перших сторінках cnn, bbc, sky news про бідних палесранців, про Україну десь далеко, всюди звинувачення Ізраїлю в геноциді і ніде про злочини Росії.

Відкрив сайт BBC, цілий розділ на головній сторінці:
https://www.bbc.com/news/war-in-ukraine

ти відкрив уже конкретно розділ Війна в Україні. Брехун

Дивлюсь розділ Новини:
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 13:43

За крок до перевороту думок©

  Hotab написав:А шо, рекрутьор віталік знайшов там вакансію «мийщик снарядів»?

Чи «пісатєль книжки»?
Більше ніде в світі за миття снарядів в тилу не платять на третю квартиру. Не вір рекрутьору
Ну дивись - як плять так, що/якщо "в тилу платять за миття снарядів на третю квартиру" - а охочих НЕМА???!
Може все ж таки "щось НЕ ТАК в Датському королівстві?"?
Може справа у ЧІТКИХ ТЕРМІНАХ служби?!
  ЛАД написав:Но 1-й пункт - "Поліпшення мат. забезпечення (зброя, одяг, продовольство)" - вроде, сейчас, на это не жалуются. Во всяком случае, те, кто пишут на форуме. Да и вообще, последнее время таких жалоб не слышно
Та куйня це все))
Так, з розмірами форми/взуття буває повня куйня))
Так, можуть виділити всього лиш 70% "на всіх"...
Та і пох!
Ми і так собі купуємо, що потрібно зі взуття/одягу!
Хіба проблема при таких зарплатах/преміях купити собі умовні піксельні штани, чи бушлат раз на півроку-рік?

А от вся проблема - в ЧІТКИХ ТЕРМІНАХ!!!
От де вся "заноза"!!!
Навіть не в підвищенні до 200К премії!!!
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 13:47

  Bobua написав:Визнають елої цей борг, не визнають -- це не має значення.
Він є.


який саме борг ви маєте на увазі?
і як будуть його визнавати різні сорта населення які наплодила держава за роки?
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 13:55

  Успіх написав:А от вся проблема - в ЧІТКИХ ТЕРМІНАХ!!!
От де вся "заноза"!!!
Навіть не в підвищенні до 200К премії!!!
ты не прав. за 200 военкомам будут давать хабар чтобы взяли в штурмовики, а успиха признают непрыдатным. То есть полностью поменяется баланс. На вкусные/рыбные места все хотят. Так было со времен царя Хаммурапи. Сейчас все вкусные места в тылу. Так шо деньги всё же первичнее. Пропадёт смысл держать вас 5 лет, если на твоё место куча желающих. Чем больше желающих, тем жирнее военкомы. Наоборот станет интереснее брать на 6 месяцев а потом
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 14:05

  Дюрі-бачі написав:
В ніч на 6 квітня 2024 року, в районі н.п. Азов (ростовська обл.) внаслідок підриву трубопроводу, яким здійснювалось перекачування нафтопродуктів з місцевої нафтобази до танкерів у припортовій території «Азовського морського порту»,
завантаження танкерів нафтопродуктами припинено на невизначений термін.

Низький уклін і шана ГУР, нарешті починаємо воювати по справжньому.

Ще одна, дуже жирна ціль ,газоперекачувальна станція, зайти можливо з Казахстана...
https://www.google.com/maps/place/Aleks ... &entry=ttu
Vadim_
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