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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 753975407541754275437544>
Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 14:08

29 років , як наразі...

Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 14:08

  Hotab написав:
2 Детройт… які там «компанії»!
Ваш «компаньйон» вас регулярно ставить в неприлічну позицію і страпонить на предмет «військовий мирного часу», а вам все компанії маряться))
Кожен сам за себе нищить ворога на форумському фронті . Віталя каже «цікаве спілкування», бо в реалі нема друзів і він ненавидить живе спілкування. Тут йому найприємніше :mrgreen:

Нехай пропустимо, що замість відповісти про "не радіє", ви згенерили нове. Нехай. Подивимось на це, як воно насправді.

По факту: у мене з Флаем абсолютно нормальне обговорення цього питання про *військового мирного часу*. Я й не заперечую цього. Так і є. Служба і контракти були саме в мирний час.
У нас дискусія (і то коротка) в розбіжності про обов'язки. Йому хочеться, я заргументував чому це не так. Все. Ніякого потоку гів-на тощо з його боку нема.

Ну і тепер головне: якщо ви так перекрутили, визначивши, що мене Флай страпонить (а не нормально дискутує, як я довів вам вище), то чекаю вашої формуліровки що він робить з вами????
Коли вам оте)) пише, в оті)) позиції ставить.

Чекаю! Хочу посміятися.
Бо СТМ не хоче мотивувати-веселити, як в отому кліпі дівчата, спробуйте тепер розвеселити мене, унылого чи як ви там визначили.
Що там з вами Флай робить-то? І про позиції детальніше.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 06 кві, 2024 14:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 14:13

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Бобуа
200 тис. - і 60% згодні залишитися на тих же умовах, що є. Це лунає. І мабуть ще охочі потягнуться.

300 тис. - і мабуть 80%. і + черга з нових охочих.
______________
Тобто: гроші прибирають втому та поранення (то, чим Ви аргументували необхідність заміни).

Як так?
Ось в цьому було питання.

ребенку ясно что вопрос только в деньгах и сроке действия контракта. Из-за того что не хотят платить столько, сколько эта работа стоит, выдумываются какие-то принудиловки. Всё отобрать и прочая средневековая дичь. Ну и пожизненно воевать мало кто готов, когда тогда тратить богатства?

Потенційне питання в тому, скільки залишилося б відсотків, за умови захисту виключно на патріотизмі, через важку любов до батьківщини. Найманець і захисник глибоко різні поняття.
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 14:15

  mephala написав:який саме борг ви маєте на увазі?
вот этот
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 14:17

  Water написав:Дивлюсь розділ Новини:
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І навіть відкривши розділ новини ми бачимо лише маленьке текстове повідомлення десь збоку про шахеди по Харкову. В десятці найбільш читаних новин жодної по Україні. Підари всі ці журналісти.
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 14:21

  Vadim_ написав:

Тепер питання: якщо такого рівня посадовець-вояк-політик про це здогадувався, передбачав, знав, да хоча б просто лише припускав можливість цього, да ще й відкрито наголошував, попереджав, то ЧОМУ наші відповідні посадовці (у яких в ПРЯМИХ посадових обов'язках вказано - відповідає за обороноздатність держави тощо) не робили нічого, а навіть навпаки?
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 14:23

  Hotab написав:. Віталя каже «цікаве спілкування», бо в реалі нема друзів і він ненавидить живе спілкування. Тут йому найприємніше
друзей прям рядом нет, 3е заграницей, 2е в других городах. Надо к ним ездить чтобы пообщаться? Или онлайн тоже можно? Живое общение не люблю потому что приходится терпеть а)неинтересную информацию б) глупость оппонента в) его низкую культуру. По этой причине я бы с тобой в реале не общался. Прикинулся бы глухонемым например)

На форуме проще, обложил хотабов 5ти этажным и целый день свободен. Так что ты в 108й раз не угадал, что стало предсказуемым. И про своих друзей я несколько раз писал (как они въезжали по украинскому паспорту, например. Или как друг купил в Одессе квартиру и сидит без э.энергии). Как ты мог забыть, стареешь?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 06 кві, 2024 14:28, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 14:24

Останніми днями мало часу вільного. Як тут - моїх друзів Хотаба та вітальяна ще не залучтли до ЗСУ?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 14:26

  Investor_K написав:Останніми днями мало часу вільного. Як тут - моїх друзів Хотаба та вітальяна ще не залучтли до ЗСУ?

да и на форуме тоже есть один друг.
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 14:28

  vitaliiangel написав:
  Investor_K написав:Останніми днями мало часу вільного. Як тут - моїх друзів Хотаба та вітальяна ще не залучтли до ЗСУ?

да и на форуме тоже есть один друг.

О. Бачу, що ви обоє на місці. Ок.
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