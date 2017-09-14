Бачу Бучу
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Додано: Суб 06 кві, 2024 14:31
Додано: Суб 06 кві, 2024 14:32
Додано: Суб 06 кві, 2024 14:33
Re: Напад росії і білорусі на Україну
І ?
Додано: Суб 06 кві, 2024 14:36
Додано: Суб 06 кві, 2024 14:37
Додано: Суб 06 кві, 2024 14:38
Re: Напад росії і білорусі на Україну
І Хотаба з собою
Додано: Суб 06 кві, 2024 14:40
СТМ - може стати повією, а може і не стати.
Шютка зачьотная))
Я вже не унылый?
І не треба гіперболізувати до брехні. Детройт вів мову про нам (пересічним) дуже складно вирішувати проблеми. На відміну від можновладців, в яких інструменти.
Складно, бо як мінімум, треба об'єднатися в оці самі *МИ* до значної величини.
А з єдністю проблеми навіть у невиликої купки можновладців...
(Це у вас півроку тому був спів про єдність. Поперек виділення цієї проблеми Портніковим.). Час показав приклади - Залужний і Ко топ-топ...
Те, що ми можемо ОГО-го, стоіт лише кожному підійти до дзеркала, Детройт ніколи не заперечував. Що можемо.
Проблема, як НАМ))), зробити це -- щоб кожен підійшов до дзеркала.
Або щось інше зробив. Кожен. З нас)))
Це із серії: дайте мені ричаг і я переверну Землю.
Можу.
Або якщо б люди всєй Землі взялися за руки, то ....
З.и. невже не видно, як я вас постійно кумедно макаю? А ви кажете унылый. Брешете і в цьому.
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