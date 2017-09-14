RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 75407541754275437544>
Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 14:30

  Investor_K написав:Бачу
Бачу Бучу
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22825
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2388 раз.
Подякували: 3350 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 14:31

  vitaliiangel написав:
  Investor_K написав:Бачу
Бачу Бучу

Вам у Кропивницький за місцем реєстрації повістки приходять?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9802
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 896 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 14:32

  Investor_K написав:
  vitaliiangel написав:
  Investor_K написав:Бачу
Бачу Бучу

Вам у Кропивницький за місцем реєстрації повістки приходять?

прибегают вприпрыжку)
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22825
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2388 раз.
Подякували: 3350 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 14:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

І ?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9802
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 896 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 14:34

  Investor_K написав:І ?

клавиатура сломалась? что это за палочка.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22825
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2388 раз.
Подякували: 3350 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 14:36

  vitaliiangel написав:
  Investor_K написав:І ?

клавиатура сломалась? что это за палочка.

Які плани? Коли плануєте в ЗСУ?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9802
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 896 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 14:37

  Investor_K написав:
  vitaliiangel написав:
  Investor_K написав:І ?

клавиатура сломалась? что это за палочка.

Які плани? Коли плануєте в ЗСУ?

вот как только придумают самокатные войска, сразу же сам приду.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22825
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2388 раз.
Подякували: 3350 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 14:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

І Хотаба з собою
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9802
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 896 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 14:39

  Investor_K написав:І Хотаба з собою

на верёвочке!
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22825
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2388 раз.
Подякували: 3350 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 14:40

  stm написав:
  ЛАД написав:Не на все темы стОит шутить.
Аккуратнее надо.

Чёрное чувство юмора как ноги. Известная шутка, не всем заходит. Но шутка зачётная.
Детройт может быть предводителем клуба унылых. Отличный клуб, но не всем заходит. И лозунг: "мы не можем решить ни одной проблемы, просто будет уныло!"

СТМ - може стати повією, а може і не стати.
Шютка зачьотная))
Я вже не унылый?

І не треба гіперболізувати до брехні. Детройт вів мову про нам (пересічним) дуже складно вирішувати проблеми. На відміну від можновладців, в яких інструменти.

Складно, бо як мінімум, треба об'єднатися в оці самі *МИ* до значної величини.
А з єдністю проблеми навіть у невиликої купки можновладців...
(Це у вас півроку тому був спів про єдність. Поперек виділення цієї проблеми Портніковим.). Час показав приклади - Залужний і Ко топ-топ...

Те, що ми можемо ОГО-го, стоіт лише кожному підійти до дзеркала, Детройт ніколи не заперечував. Що можемо.
Проблема, як НАМ))), зробити це -- щоб кожен підійшов до дзеркала.
Або щось інше зробив. Кожен. З нас)))

Це із серії: дайте мені ричаг і я переверну Землю.
Можу.
Або якщо б люди всєй Землі взялися за руки, то ....

З.и. невже не видно, як я вас постійно кумедно макаю? А ви кажете унылый. Брешете і в цьому.
detroytred
 
Повідомлень: 28022
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 75407541754275437544>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
10 19703
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 19:39
finansist1
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 180420
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 598843
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (2302)
06.04.2024 14:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.